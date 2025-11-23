Por qué el movimiento MAGA está sacudido por los archivos Epstein (y por qué es improbable que Trump pierda su lealtad)

Tras el reciente cambio de postura del presidente Donald Trump sobre la publicación de los archivos del caso de Jeffrey Epstein en poder del Departamento de Justicia (haberse manifestado a favor, después de haber estado en contra y luego a favor otra vez), la base de seguidores MAGA (sigla de Make America Great Again) podría finalmente acceder a los documentos que tanto anhela.

La tarde del 18 de noviembre de 2025, la Cámara de Representantes votó abrumadoramente a favor de solicitar la publicación de los archivos, con solo un republicano votando en contra. Ese mismo día, el Senado aprobó por unanimidad la medida y la envió al presidente, quien la firmó a la brevedad.

Naomi Schalit, editora de política de The Conversation, conversó con el académico Alex Hinton, quien ha estudiado el movimiento MAGA durante años, sobre el interés de los republicanos en el caso del acusado de tráfico sexual de menores Jeffrey Epstein.

Pregunta: Usted es un experto en MAGA, ¿cómo llega a conocer tanto sobre MAGA?

Alex Hinton (AH): Soy antropólogo cultural y nuestro trabajo consiste en trabajo de campo. Vamos a donde viven, actúan y hablan las personas que estudiamos. Observamos, convivimos con ellas y vemos qué sucede. Escuchamos y luego analizamos los temas recurrentes. Intentamos comprender los sistemas de significado que subyacen al grupo que estudiamos. Y, por supuesto, también realizamos entrevistas.

Parece que los seguidores de Trump, conocidos como MAGA, están muy preocupados por diversos aspectos del caso Epstein, ¿les preocupa esto realmente?

AH: La respuesta es sí, pero también hay un 'no' implícito. Necesitamos retroceder y pensar, en primer lugar, qué es MAGA. Yo lo considero lo que en antropología llamamos un movimiento nativista, un énfasis en la gente del país. Y de ahí surge el discurso de "Estados Unidos Primero". También es xenófobo, es decir, existe un temor a los foráneos, a los invasores. Es populista, así que es algo que, en cierto modo, representa al pueblo.

Tucker Carlson entrevistó a Marjorie Taylor Greene y dijo: "Voy a repasar los cinco pilares de MAGA". El primero era 'Estados Unidos primero', que es absolutamente fundamental. El segundo era 'las fronteras'. Hay que asegurar las fronteras. El tercero era la antipatía globalista o el reconocimiento de que la globalización ha fracasado. Otro punto fue la libertad de expresión, y otro que mencionó fue el fin de las guerras en el extranjero. Y yo añadiría un énfasis en 'nosotros, el pueblo' frente a las élites.

Cada uno de estos puntos está entrelazado con una dinámica clave del movimiento MAGA: las teorías de conspiración. Y estas teorías suelen ser antiélite, basadas en el lema 'nosotros, el pueblo'.

Si analizamos el caso de Epstein, vemos que en él convergen muchas de estas teorías: "detengan el robo", "la gran mentira", "guerra jurídica", "Estado profundo", "teoría del reemplazo". Epstein reúne todas estas ideas: la existencia de una camarilla de élite que orquesta acciones que, en última instancia, van en contra de los intereses del pueblo, con un matiz antisemita. Y en particular, si recordamos el 'Pizzagate' de 2016, esta teoría de la conspiración afirmaba que había elitistas demócratas que eran, digamos, fuerzas demoníacas dedicadas al tráfico sexual, y, efectivamente, Epstein hacía precisamente eso.

¿Y Epstein está involucrado en casi todo?

AH: Está metido en todo. Ha estado ahí desde el principio, porque es de la élite y creen que se dedica a la trata de personas. Y luego está la sospecha sobre el Estado profundo, sobre el gobierno, y esto implica encubrimientos. ¿Qué le fue prometido a MAGA? Trump dijo: "Les vamos a dar la información, ¿verdad? Kash Patel, Pam Bondi". Todos dijeron: "Les vamos a contar esto". Y, sin duda, huele a encubrimiento, si uno lo analiza.

Pero, en definitiva, hay una comprensión entre mucha gente de MAGA de que... Hay que seguir apoyando a Trump. Es exagerado decir que no existe MAGA sin Trump. Ciertamente no existe el trumpismo sin Trump, pero MAGA sin Trump sería como el Tea Party. Simplemente se desvanecería sin él.

Los miembros de MAGA apoyan a Trump más que los republicanos más tradicionales en este tema. Así que no creo que vaya a haber una ruptura por esto, pero sin duda añade tensión. Y se puede ver en este momento que Trump está bajo presión.

La ruptura que estamos viendo es la de Trump con una de sus principales partidarias de MAGA, Marjorie Taylor Greene, no al revés.

AH: Con Greene, a veces es como una relación de yoyó con Trump. Hay altibajos, tensión, y luego se recuperan. Elon Musk era un poco así. Hay una ruptura, y ahora ella está retractándose, como hizo Musk. No creo que lo que está pasando indique una fractura mayor en el movimiento MAGA.

(Tras la realización de esta entrevista, Taylor Greene anunció que dejará su cargo en el Congreso en enero).

Parece que Trump dio marcha atrás con respecto a la publicación de los documentos para que MAGA no tenga que romper con él.

AH: Es totalmente cierto. Es increíble cómo toma cualquier historia y la gira a su favor. Es como un jugador de ajedrez, a menos que diga algo sin pensar. Siempre va un par de jugadas por delante de lo que sea que esté sucediendo, así que, en cierto modo, siempre vamos por detrás, y él sabe dónde estamos. Es increíble que sea capaz de hacer esto.

Hay otra cosa sobre MAGA. Yo lo veo como 'no te metas con el jefe'. Es este tipo de amor desmedido por Trump el que hay que expresar, y literalmente nadie se atreve a contradecir al jefe en estos contextos. Hay que seguir las reglas al pie de la letra, y si te sales de ellas, ya sabes lo que le pasó a Marjorie Taylor Greene: existe la amenaza de que Trump te repudie. Te enfrentarás a las primarias.

Trump probablemente ha hecho una jugada estratégica brillante al decir de repente: "Estoy totalmente a favor de publicarlo. En realidad, son los demócratas quienes son estas élites malvadas, y ahora vamos a investigar a Bill Clinton y a todos estos otros demócratas". Se adueña del discurso, sabe cómo hacerlo, y es intencional. Quien diga que Trump no es carismático, se equivoca: Trump es sumamente carismático. Sabe cómo movilizar a las multitudes. Sabe lo que hace. Nunca lo subestimen.

¿Le importan a MAGA las niñas que sufrieron abuso sexual?

Existe preocupación, sobre todo entre los cristianos devotos de MAGA, para quienes la trata de personas con fines de explotación sexual es un problema grave.

Creo que si se analizan las nociones de moral cristiana, también se ve que se trata de la idea de la inocencia, de estar afligido por fuerzas demoníacas. Es un ataque contra nosotros, el pueblo, por parte de esas élites; es una violación de derechos. ¿Quién no se horroriza ante la idea de la trata de personas con fines de explotación sexual? Pero, insisto, especialmente en los círculos cristianos, este es un problema de gran magnitud.

Este artículo fue publicado inicialmente en The Conversation. Puedes leer aquí el artículo original en inglés.

Alex Hinton es profesor distinguido de Antropología; director del Centro para Estudio del Genocidio y DDHH, Universidad de Rutgers, Newark.

Declaración de divulgación - The Conversation: Alex Hinton recibe financiación del Centro Sheila Y. Oliver para la Política y la Raza en Estados Unidos de Rutgers-Newark, el Consejo de Investigación de Rutgers y la Fundación Henry Frank Guggenheim.

