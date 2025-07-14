La cólera por el archivo del caso Epstein causa un terremoto interno en la administración Trump

El Departamento de Justicia y el FBI siguen tratando de contener el terremoto desatado en las bases del presidente Donald Trump por la decisión de la semana pasada de dar por cerrado el caso sobre tráfico sexual de Jeffrey Epstein, algo que molestó a personalidades influyentes de los medios de ultraderecha.

La decisión, que incluyó el reconocimiento de que la muy buscada 'lista Epstein' nunca existió en realidad, vino seguida de reportes de un encontronazo entre la fiscal general, Pam Bondi, y el subdirector del FBI Dan Bongino en la Casa Blanca. La disputa amenazó con romper las relaciones entre ellos y se centró en parte en una noticia que describía fracturas entre el FBI y el Departamento de Justicia.

Incluso el presidente dijo el domingo haber mantenido una conversación con Bongino tras los reportes de que estaba pensando renunciar. "Hablé con él hoy, Dan Bongino, muy buen tipo. Lo conozco desde hace tiempo. He aparecido en su show muchas, muchas veces", agregó Trump en alusión al popular pódcast en círculos de derecha del ahora número dos de Kash Patel en el FBI.

La cascada de decepción e incredulidad que surgió de la negativa a divulgar documentos adicionales de la investigación a Epstein subraya las dificultades entre los líderes del FBI y del Departamento de Justicia para resolver las teorías de conspiración que ellos mismos habían alimentado con afirmaciones de encubrimiento y pruebas ocultas.



Enfurecidos por el fracaso de los funcionarios para desbloquear, como se prometió, los secretos del llamado "Estado profundo", los seguidores de Trump en la ultraderecha se han tornado inquietos e incluso han exigido cambios en la cúpula.

Trump expresó su frustración en una publicación en redes sociales el sábado por la división entre los incondicionales de su movimiento "Hagamos grande a Estados Unidos otra vez" (MAGA, por sus siglas en inglés) sobre el asunto, y expresó su apoyo a Bondi. Su extensa publicación no mencionó a Bongino.

Trump escribió: "¿Qué está pasando con mis 'chicos' y, en algunos casos, 'chicas'? ¡Todos están atacando a la secretaria de Justicia Pam Bondi, quien está haciendo un TRABAJO FANTÁSTICO! Estamos en un solo equipo, MAGA, y no me gusta lo que está sucediendo".

Las tensiones, que se intensificaron durante meses, estallaron el lunes pasado cuando el Departamento de Justicia y el FBI emitieron un comunicado de dos páginas indicando que habían concluido que Epstein no poseía una "lista de clientes", a pesar de que Bondi había insinuado en febrero que tal documento estaba en su escritorio, y decidieron no divulgar más registros de la investigación.

El Departamento de Justicia sí divulgó un video destinado a probar que Epstein se suicidó en la cárcel, pero incluso eso despertó dudas entre los teóricos de la conspiración debido a un minuto faltante en la grabación.

La administración Trump ya había decepcionado antes a sus seguidores con el caso Epstein

No fue la primera vez que funcionarios del gobierno de Trump incumplen su promesa de entregar las pruebas que los seguidores esperaban.

En febrero, se invitó a influencers conservadores a la Casa Blanca y se les proporcionaron carpetas marcadas como "Los archivos Epstein: fase 1" y "Desclasificado". Pero las carpetas contenían información que en gran medida ya estaba en el dominio público.

Después, Bondi dijo que una "fuente" del FBI le reveló la existencia de miles de páginas de documentos previamente no divulgados y ordenó a la agencia que proporcionara los "archivos totales y completos de Epstein". Más tarde señaló que los funcionarios estaban revisando un "camión" de pruebas previamente retenidas que, según ella, había sido entregado por el FBI.

Pero después de meses de las supuestas pruebas en posesión del gobierno, el DOJ determinó que no resulta "apropiado ni justificado" divulgar más. El DOJ señaló que gran parte del material fue sellado por un tribunal a fin de proteger a las víctimas, y "sólo una fracción" de él "se habría hecho pública si Epstein hubiera ido a juicio".

El gobierno de Trump esperaba que esa declaración fuera la última palabra sobre la saga, al punto que Trump reprendió a un reportero que preguntó a Bondi sobre el caso Epstein en una reunión del gabinete el martes.

El choque entre Bondi y Bongino por el archivo del caso Epstein

Pero Bondi y Bongino tuvieron un tenso intercambio al día siguiente en la Casa Blanca, según una persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato para discutir una conversación privada.

Parte del enfrentamiento se centró en un artículo de la organización de noticias NewsNation que citaba a una "fuente cercana a la Casa Blanca" diciendo que el FBI habría liberado los archivos de Epstein hace meses si hubiera podido hacerlo por sí solo. El artículo incluía declaraciones de Bondi, el subsecretario de Justicia Todd Blanche y el director del FBI Kash Patel refutando la premisa, pero no de Bongino.

El sitio web de noticias Axios fue el primer medio en describir la conversación.

Blanche intentó frenar las repercusiones el viernes con una publicación en redes sociales en que dijo que había trabajado estrechamente con Patel y Bongino en el asunto sobre Epstein y el memorando conjunto.

"Todos nosotros aprobamos el contenido del memorando y las conclusiones establecidas en él. La sugerencia de que hay diferencias entre dirigentes del FBI y el DOJ sobre la composición y publicación de este memorando es rotundamente falsa", escribió Blanche en X.

También el viernes, la activista de extrema derecha Laura Loomer, cercana a Trump, publicó en X que le dijeron que Bongino estaba "pensando seriamente en renunciar" y se había tomado el día libre para analizar su futuro. Bongino normalmente es una presencia activa en las redes sociales, pero se ha mantenido en silencio desde el miércoles.

El FBI no respondió a una solicitud de comentarios, y la Casa Blanca buscó en un comunicado minimizar cualquier reporte de tensión.