Departamento de Justicia investiga la gestión del caso de fraude hipotecario del senador demócrata Adam Schiff: reportes

El Departamento de Justicia está examinando la gestión de la investigación por fraude hipotecario contra el senador demócrata Adam Schiff, incluyendo la posible participación de personas que afirmaron actuar a instancias o bajo la dirección de funcionarios del gobierno de Donald Trump que impulsaron el caso, según reportes de varios medios.

Las autoridades federales a cargo de la investigación entrevistaron este jueves a una candidata republicana al Congreso que ha promovido las acusaciones de fraude hipotecario contra el legislador sobre cualquier comunicación que pudiera haber tenido con el funcionario del Departamento de Justicia, Ed Martin; y el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte.

La entrevista tuvo lugar después de que la mujer recibiera una citación judicial solicitando información sobre las comunicaciones que pudiera haber tenido con personas que afirmaban trabajar bajo la dirección de Pulte y Martin.

Christine Bish, agente inmobiliaria que se postula para un escaño en el Congreso por California, declaró a la agencia AP que estaba dispuesta a hablar con los investigadores sobre la denuncia que lleva años realizando sobre las hipotecas de Schiff, quien posee viviendas en California y Maryland.

Sin embargo, las autoridades se centraron en las posibles interacciones que ha tenido con Pulte y Martin, afirmó Bish.

“Esperaba que me hicieran preguntas, muchas preguntas, sobre cómo surgió la investigación de Adam Schiff y cuáles fueron sus conclusiones”, dijo Bish. “Lo que querían saber era si estaba en comunicación con Ed Martin o el director Pulte, y no lo estaba”.

Bish afirmó que intentó retomar el tema de las acusaciones contra Schiff, pero dijo que los funcionarios estaban intentando “investigar a los investigadores”.

Los aliados de Trump atacan a sus adversarios políticos

La revelación de que las autoridades están centrando su atención en la gestión de la investigación de Schiff probablemente aumentará el escrutinio sobre la ya criticada iniciativa de Pulte y Martin para investigar a los adversarios políticos de Trump por fraude hipotecario.

Su esfuerzo se ha visto plagado de errores, incluyendo acusaciones exageradas que fueron fácilmente refutadas, así como la revelación de que los funcionarios de ética de la agencia que dirige Pulte estaban investigando si él y sus aliados habían accedido indebidamente a datos hipotecarios de aquellos a quienes ha acusado de fraude.

En los últimos meses, Robert Bowes, quien trabajó en el primer gobierno de Trump y supuestamente trabajaba para Pulte, contactó a Bish en repetidas ocasiones, según una fuente citada por AP.

Bowes, cuyo nombre figura en la citación judicial, le pidió a Bish que investigara las hipotecas de varias personas, indicó esta fuente.

En una ocasión, Bowes le solicitó a Bish que sirviera como fuente para un medio de comunicación nacional que, según él, estaba preparando un reportaje negativo sobre las hipotecas del fiscal general adjunto Todd Blanche.

Bowes, Pulte y Martin no respondieron a una solicitud de comentarios por parte de AP. El Departamento de Justicia declinó hacer declaraciones sobre este tema.

En agosto, el departamento nombró a Martin fiscal especial para ayudar a llevar a cabo investigaciones sobre Schiff y la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Los fiscales han emitido citaciones judiciales por separado como parte de una investigación por fraude hipotecario contra Lisa Cook, la gobernadora de la Reserva Federal a quien Trump intentó destituir.

La semana pasada, Pulte también remitió al representante Eric Swalwell, demócrata de California, al Departamento de Justicia para su investigación.

Los cuatro niegan las acusaciones

La investigación contra Schiff está siendo llevada a cabo por fiscales en Maryland, aunque se desconoce el estado de la misma.

La investigación contra James derivó en cargos penales el mes pasado en Virginia. Se declaró inocente y, en una presentación judicial esta semana, sus abogados denunciaron lo que calificaron como una "conducta gubernamental escandalosa" que resultó en su acusación formal.

Bish declaró a AP que previamente había presentado su trabajo sobre Schiff a funcionarios de ética del Congreso, pero que no obtuvo respuesta.

Después de que Pulte solicitara información sobre fraude hipotecario, ella volvió a presentar su investigación a la agencia que él dirige, así como al FBI. Pulte la llamó y le dejó un mensaje pidiendo más información, según ella, pero Bish afirmó que nunca ha hablado con él.

La citación que recibió Bish reclama cualquier comunicación que haya tenido con Pulte o con cualquier persona que afirme trabajar a sus órdenes, incluyendo a cualquiera que se presente como jefe de gabinete de Pulte.

También solicita información sobre comunicaciones con cualquier persona que afirme trabajar para el Departamento de Justicia o bajo sus órdenes, o con cualquier persona que afirme actuar bajo las órdenes o a petición de Martin.

Martin, quien también funge como director del "Grupo de Trabajo sobre la Instrumentalización" del Departamento de Justicia, fue designado para colaborar en las investigaciones sobre fraude hipotecario después de que su nominación como fiscal federal principal de Washington DC fuera rechazada debido a preocupaciones de ambos partidos sobre su escasa experiencia legal, su postura política divisiva y su apoyo a los seguidores de Trump que participaron en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Bill Pulte en el punto de mira

Desde su llegada al gobierno de Trump, Pulte ha puesto en el punto de mira a la normalmente conservadora Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés) que él mismo dirige.

El heredero de una fortuna en la construcción de viviendas ha intentado congraciarse con Trump atacando públicamente a algunos de los adversarios políticos más antiguos del presidente.

Pero en las últimas semanas, ha cometido una serie de enormes errores.

A principios de este mes, convenció a Trump del atractivo de una hipoteca a 50 años como una forma de impulsar la compra y construcción de viviendas, una propuesta que fue ampliamente criticada porque aumentaría drásticamente el precio total del préstamo.

Pulte, quien se autoproclamó presidente de las empresas Fannie Mae y Freddie Mac, también ha sacudido el sector inmobiliario al destituir a funcionarios de ética y altos directivos de estos dos gigantes crediticios patrocinados por el gobierno, que administran billones de dólares en activos.

Algunos de los despedidos investigaban si Pulte y sus aliados utilizaron información hipotecaria confidencial como base para sus denuncias penales contra Schiff y otros.

Otros altos ejecutivos de Fannie Mae fueron obligados a dimitir el mes pasado tras manifestar su alarma ante el hecho de que un confidente de Pulte, actuando en su nombre, hubiera compartido información confidencial sobre precios con Freddie Mac, uno de sus principales competidores.

En una carta dirigida esta semana a la fiscal general Pam Bondi, el abogado de James y Cook sugirió que quizás Pulte sea quien debería ser investigado.