Jeffrey Epstein El gobierno dice que necesitará "varias semanas" para publicar más archivos del caso Epstein Tras informar que recibió más de un millón de nuevos documentos del caso Epstein, el Departamento de Justicia afirmó que se retrasaría aún más en el cumplimiento del plazo del 19 de diciembre que había fijado por el Congreso.

El Departamento de Justicia dijo el miércoles que podría necesitar "unas semanas más" para publicar todos sus registros sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, tras descubrir de forma inesperada más de un millón de documentos potencialmente relevantes, lo que retrasa aún más el cumplimiento del plazo establecido por el Congreso el viernes pasado.

"El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York y el FBI informaron al Departamento de Justicia que han descubierto más de un millón de documentos adicionales que podrían estar relacionados con el caso de Jeffrey Epstein (...) Debido al gran volumen de material, este proceso [de publicación] puede tardar algunas semanas más", dijo el Departamento de Justicia en un mensaje en redes sociales.

El anuncio en vísperas del Día de Navidad se produjo horas después de que una docena de senadores estadounidenses pidieran al organismo de control del Departamento de Justicia que examinara su incumplimiento del plazo. El grupo, formado por 11 demócratas y un republicano, comunicó al inspector general en funciones, Don Berthiaume, en una carta que las víctimas "merecen una divulgación completa" y la "tranquilidad" que proporciona una auditoría independiente.

El anuncio de este vasto grupo de nuevos documentos es un sorprendente giro de última hora, después de que los funcionarios del departamento sugirieran hace meses que habían llevado a cabo una revisión exhaustiva que daba cuenta de la gran cantidad de material relacionado con Epstein.

En marzo, la fiscal general Pam Bondi declaró a Fox News que se le había entregado "una gran cantidad de pruebas" después de que ordenara al Departamento de Justicia "entregar los expedientes completos de Epstein a mi oficina", una directiva que, según ella, tomó después de enterarse por una fuente no identificada de que el FBI en Nueva York estaba "en posesión de miles de páginas de documentos".

En julio, el FBI y el Departamento de Justicia indicaron en un memorándum sin firmar que habían llevado a cabo una "revisión exhaustiva" y habían determinado que no se debía divulgar ninguna prueba adicional, lo que supuso un giro extraordinario por parte de la administración Trump, que durante meses había prometido la máxima transparencia. El memorándum no planteaba la posibilidad de que existieran pruebas adicionales que los funcionarios desconocieran o no hubieran revisado.

Críticas desde el Congreso por incumplimientos

La publicación del miércoles no indicaba cuándo se informó al Departamento de Justicia de los nuevos archivos descubiertos.

En una carta de la semana pasada, el fiscal general adjunto Todd Blanche afirmó que los fiscales federales de Manhattan ya tenían más de 3.6 millones de registros de las investigaciones sobre tráfico sexual de Epstein y Maxwell, aunque muchos eran copias de material ya entregado por el FBI.

El Departamento de Justicia afirmó este miércoles que sus abogados están "trabajando sin descanso" para revisar los documentos y eliminar los nombres de las víctimas y otra información identificativa, tal y como exige la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, promulgada el mes pasado y que obliga al Gobierno a abrir sus archivos sobre Epstein y su confidente de toda la vida, Ghislaine Maxwell.

El anuncio se produjo en medio de un creciente escrutinio sobre la publicación escalonada por parte del Departamento de Justicia de los registros relacionados con Epstein, incluso por parte de las víctimas de Epstein y de miembros del Congreso.

El representante republicano Thomas Massie, de Kentucky, uno de los principales autores de la ley que exige la publicación de los documentos, publicó el miércoles en X: "El Departamento de Justicia infringió la ley al realizar censuras ilegales y no cumplir el plazo". Otro de los artífices de la ley, el representante Ro Khanna, demócrata por California, afirmó que él y Massie "seguirán presionando" y señaló que el Departamento de Justicia estaba publicando más documentos después de que los legisladores amenazaran con acusarlo de desacato.

Tras publicar una primera tanda de documentos el viernes, se publicaron más lotes durante el fin de semana y el martes. El Departamento de Justicia no ha dado ninguna indicación sobre cuándo podrían llegar más registros.

Controversia por amplia censura en documentos

Los registros que se han publicado, entre los que se incluyen fotografías, transcripciones de entrevistas, registros de llamadas, registros judiciales y otros documentos, ya eran públicos o estaban muy censurados, y muchos carecían del contexto necesario.

Sin embargo, en una de las recientes publicaciones masivas de archivos aparentemente quedaron decenas de archivos fuertemente censurados con errores técnicos, que permiten a usuarios en internet reconstruir fragmentos que debían permanecer ocultos.

Entre los registros que no se habían visto antes se encuentran las transcripciones de los testimonios ante el gran jurado de agentes del FBI que describieron las entrevistas que mantuvieron con varias niñas y mujeres jóvenes que relataron haber recibido pagos a cambio de realizar actos sexuales para Epstein.

Otros documentos hechos públicos en los últimos días incluyen una nota de un fiscal federal de enero de 2020 en la que se afirma que Trump había volado en el avión privado del financiero con más frecuencia de lo que se sabía hasta ahora, y correos electrónicos entre Maxwell y alguien que firma con la inicial "A". Estos contienen otras referencias que sugieren que el autor era el expríncipe Andrés de Gran Bretaña. En uno de ellos, "A" escribe: "¿Qué tal Los Ángeles? ¿Me has encontrado nuevos amigos inapropiados?".

La petición de los senadores del miércoles para que se lleve a cabo una auditoría del inspector general se produce pocos días después de que el líder de la minoría Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, presentara una resolución que, de ser aprobada, obligaría al Senado a presentar o sumarse a demandas destinadas a obligar al Departamento de Justicia a cumplir con los requisitos de divulgación y plazos. En un comunicado, calificó la publicación escalonada y fuertemente censurada como "un encubrimiento flagrante".

La senadora republicana Lisa Murkowski, de Alaska, se unió a los senadores Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut, y Jeff Merkley, demócrata por Oregón, para encabezar la petición de una auditoría del inspector general. Otros firmantes de la carta fueron los senadores demócratas Amy Klobuchar, de Minnesota; Adam Schiff, de California; Dick Durbin, de Illinois; Cory Booker y Andy Kim, ambos de Nueva Jersey; Gary Peters, de Michigan; Chris Van Hollen, de Maryland; Mazie Hirono, de Hawái, y Sheldon Whitehouse, de Rhode Island.

"Dada la hostilidad histórica de la Administración (Trump) hacia la divulgación de los archivos, la politización del caso Epstein en general y el incumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, es esencial realizar una evaluación neutral de su cumplimiento de los requisitos legales de divulgación"#, escribieron los senadores. La transparencia total, dijeron, "es esencial para identificar a los miembros de nuestra sociedad que permitieron y participaron en los delitos de Epstein".

