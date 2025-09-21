Trump presiona públicamente a su fiscal general para que impute a supuestos enemigos políticos

Video Trump amenaza con quitar licencias a medios que hagan cobertura "negativa" de él y su administración

El presidente Donald Trump hizo un llamado público a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, a presentar cargos contra varias personas que él ve como supuestos rivales políticos y se quejó de que el Departamento de Justicia no estaba haciendo presuntamente lo suficiente para imputarlos.

"Pam: he revisado más de 30 declaraciones y publicaciones que dicen, básicamente, “la misma historia de siempre, todo palabras, nada de acción. No se hace nada. ¿Qué pasa con Comey, Adam ‘Shifty’ Schiff, Leticia??? Todos son culpables como el demonio, pero no va a pasar nada”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, dirigiéndose directamente a la fiscal general por su nombre, y pidiéndole acusaciones contra el exdirector del FBI, James Comey, el senador demócrata de California, Adam Schiff, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

PUBLICIDAD

"No podemos demorarnos más, está matando nuestra reputación y credibilidad", agregó Trump presionando a Bondi para que enfile al Departmento de Justicia contra esos tres personas que Trump considera adversarios políticos porque lideraron diferentes investigaciones sobre él. "Me hicieron impeachment dos veces, y me acusaron (¡5 veces!) Por nada", se quejó Trump.

En otro post tuvo elogios para su fiscal general y pareció poner paños fríos escribiendo que lo que sucede es que ella necesita a "un fiscal duro" en el distrito este de Virginia. El anterior fiscal federal de ese distrito, Erik Siebert, salió del cargo la semana pasada en medio de presiones de Trump para imputar a Letitia James por presunto fraude hipotecario. Nombró el sábado a Lindsey Halligan para ocupar su puesto.

Sale un fiscal en Virginia en medio de presiones para imputar a la fiscal general de Nueva York

James lideró la investigación civil por fraude contra Trump, su organización y varios de sus hijos, en un proceso legal que culminó con un fallo en 2024 que ordenó a Trump y a su empresa pagar cientos de millones de dólares en multas (que luego otro juez anuló), así como restricciones que para que él y sus hijos dirijan negocios en Nueva York por un determinado período de tiempo.

Funcionarios del gobierno de Trump han intentado acusar a James por fraude hipotecario, alegando presuntas discrepancias en los documentos de una vivienda en Brooklyn y una propiedad en Virginia.

Pero según reportes de medios, los fiscales del Departamento de Justicia en Virginia no habían reunido pruebas suficientes para acusar a James. Las presiones terminaron con la renuncia de Siebert el viernes, que Trump aseguró con furia que fue un despido.



Por eso, "para que las cosas avancen", añadió Trumpe en una publicación, nominará en su lugar a la asesora senior de la Casa Blanca, Lindsey Halligan, quien ha sido una de las defensoras legales del presidente.

PUBLICIDAD

Halligan fue abogada de seguros en Florida y se unió al equipo legal personal de Trump en 2022. Estuvo en Mar-a-Lago cuando el FBI ejecutó una orden de registro en la investigación sobre mal manejo de documentos clasificados, reportó The Washington Post. Además, es la asesora de la Casa Blanca que se está encargando de eliminar lo que han llamado "ideología inapropiada" del Instituto Smithonian de la capital. Nunca ha sido fiscal.

"Lindsey Halligan es una muy buena abogada, y le gustas mucho", escribió el presidente en una publicación dirigida a Bondi.

Reportes de medios indican que, tras el anuncio de renuncia de Siebert el viernes, Bondi había nombrado a Mary 'Maggie' Cleary, una abogada conservadora de Virginia, para ocupar temporalmente el cargo de fiscal federal interina.

Mira también: