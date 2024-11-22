Quién es Pam Bondi, la leal aliada que Trump eligió para ser su fiscal general tras la caída de Matt Gaetz

Video ¿Quién es Pam Bondi, la nueva nominada de Donald Trump para fiscal general tras la renuncia de Gaetz?

El presidente electo continúa así con su estrategia de apostar por la lealtad para conformar su próximo gabinete con un nombre que, aunque lejos del nivel de Gaetz, tampoco está exento de controversia.

Y es que en su audiencia de confirmación en el Senado seguro que le recordarán que en su tiempo como fiscal general de Florida descartó proceder contra la Universidad Trump después de recibir una donación de $25,000 para su campaña de la Fundación Trump, algo que ambos siempre negaron tuviera relación.

Bondi fue una de sus abogadas del expresidente durante su primer juicio político, cuando fue acusado —pero no declarado culpable— de abusar de su poder al intentar condicionar la asistencia militar a Ucrania a cambio de que ese país investigara al hijo de Joe Biden, su principal oponente político.

Además, estuvo también entre un grupo de republicanos que se presentaron para apoyar a Trump en su juicio penal en Nueva York por la falsificación de registros comerciales para ocultar pagos a la exactriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio sobre una relación con el presidente electo, y que terminó con una declaración de culpabilidad por 34 cargos graves.



Bondi ha sido presidenta del America First Policy Institute, un conjunto de expertos conformado por exmiembros del gobierno de Trump. Aunque el grupo se presenta como un centro de investigación no partidista y sin fines de lucro, The New York Times lo ha definido como un influyente “grupo de expertos de derecha” que se convirtió en “el principal socio de la campaña de Trump para hacer planes concretos para ejercer nuevamente el poder”.

“Durante demasiado tiempo, el Departamento de Justicia partidista ha sido utilizado en mi contra y de otros republicanos. Eso se acabó”, aseguró Trump al anunciar a su nueva nominada. “Pam reenfocará el departamento a su propósito original de combatir el crimen y hacer que EEUU sea seguro de nuevo”.

¿Quién es Pam Bondi y cuál es su historial?

El magnate neoyorquino recordó que, como primera mujer fiscal general de Florida, Bondi "trabajó para detener el tráfico de drogas mortales y reducir la tragedia de las muertes por sobredosis de fentanilo, que han destruido a muchas familias" en todo EEUU.

"Hizo un trabajo tan increíble que le pedí que formara parte de nuestra Comisión de Abuso de Drogas y Opioides durante mi primer mandato (2017-2019). ¡Salvamos muchas vidas!", añadió.

El magnate subrayó también que "Pam fue fiscal durante casi 20 años. Fue muy dura con los delincuentes violentos y logró que las calles fueran seguras para las familias de Florida".

Lo cierto es que aunque pasó más de 18 años como fiscal en la Oficina del Fiscal Estatal del Condado de Hillsborough, Bondi era una desconocida política cuando accedió al puesto de fiscal general de Florida.

Hizo campaña para llegar al cargo con un mensaje de desafío a la Ley de Atención Médica Asequible, más conocida como Obamacare. También se mostró partidaria de que su partido adoptara la polémica ley de inmigración de Arizona llamada “Muéstrame tus papeles”, que otorgó a la policía local el poder de cuestionar el estatus migratorio de las personas detenidas, incluso por una simple infracción de tráfico.

Como fiscal principal de Florida, Bondi hizo hincapié en los problemas de trata de personas e instó a endurecer las leyes estatales contra los traficantes.

En 2013, cuando ya estaba en el cargo, se disculpó públicamente por pedir que se retrasara la ejecución de un hombre condenado por asesinato porque coincidía en el tiempo con un evento de recaudación de fondos de campaña.

Bondi dijo que se equivocó y lamentaba haber solicitado al entonces gobernador Rick Scott que pospusiera la ejecución de Marshall Lee Gore por tres semanas.

Una nueva fiel aliada de Trump en su próximo gobierno

Al igual que la mayoría de sus nominados para formar su próximo gobierno, Bondi también es una fiel alidada de Trump desde hace tiempo.

En marzo de 2016, en vísperas de las primarias republicanas en Florida, Bondi apoyó a Trump en un mitin, eligiéndolo antes que al candidato de su propio estado, el senador de Florida Marco Rubio.

Muchos estadounidenses la descubrieron a raíz de sus apariciones en Fox News como defensora de Trump y tuvo un lugar destacado como oradora en la Convención Nacional Republicana de 2016.

Mientras Trump se preparaba para mudarse a la Casa Blanca, ella formó parte de su primer equipo de transición.

Cuando el primer fiscal general de Trump, Jeff Sessions, fue destituido en 2018, el nombre de Bondi se escuchó como posible candidata a sustituirla. Trump dijo en ese momento que le “encantaría” que Bondi se uniera a la administración, aunque finalmente eligió a William Barr en su lugar.

Desde entonces, ella mantuvo un punto de apoyo en la órbita de Trump, incluso después de que dejó el cargo.

Más recientemente, ha criticado públicamente los casos penales abiertos contra él, así como a Jack Smith, el fiscal especial que acusó al expresidente en dos casos federales.

En una entrevista radiofónica, Bondi criticó a Smith y a otros fiscales detrás de las acusaciones contra el republicano, llamándolos personas “horribles” que, según dijo, intentaban hacerse un nombre “atacando a Donald Trump y utilizando nuestro sistema jurídico como arma”.

¿Qué se espera de Pam Bondi al frente del Departamento de Justicia?

Si el Senado liderado por republicanos confirma su nominación, Bondi sería sin duda uno de los miembros más observados del gabinete de Trump.

Esto se debe al deseo confeso del republicano de aplicar represalias contra quienes considera son sus adversarios, y a la preocupación entre los demócratas de que buscará doblegar al Departamento de Justicia a su voluntad.

En ese sentido, es importante destacar que la Corte Suprema no solo otorgó una amplia inmunidad a los expresidentes en julio, sino que también reafirmó la autoridad exclusiva de un mandatario sobre las funciones de investigación del Departamento de Justicia.

Bondi heredaría un Departamento de Justicia que se prevé que cambie drásticamente en lo que respecta a derechos civiles o a los juicios contra cientos de seguidores de Trump acusados por el asalto al Capitolio en 2021, a quienes el futuro presidente ha prometido indultar.

