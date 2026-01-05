Obamacare Inteligencia artificial, impuestos a remesas o fin de subsidios de Obamacare: las nuevas leyes que entran en vigor en EEUU en 2026 Multitud de normativas, principalmente estatales, abarcarán multitud de temas e impactarán sobre la vida de millones de personas.



Millones de personas con Obamacare inician 2026 pagando más por su seguro médico: hay preocupación

Con el nuevo año, nuevas leyes entraron en vigor en Estados Unidos o lo harán a lo largo de este 2026.

Desde inteligencia artificial a inmigración, pasando por medidas para contrarrestar el impacto del fin de los subsidios para los seguros de atención médica, las nuevas normativas —principalmente, estatales— afectarán a multitud de temas e impactarán sobre la vida de millones de personas.

Estas son algunas de las nuevas leyes que entrarán en vigor este año.

Regulación de la inteligencia artificial

Ante la falta de legislación federal y la falta de acuerdo en el Congreso, cada vez son más los estados que han tomado la iniciativa a la hora de regular el uso de la inteligencia artificial (IA) con leyes que se implementarán a lo largo de este año.

California, donde se concentran muchas de las empresas de IA, aprobó recientemente varias leyes que prohíben que los chatbots se hagan pasar por profesionales médicos y establece criterios sobre cómo deben tratar con personas que muestren pensamientos suicidas.

Una ley aprobada en Illinois limitará el uso de IA para la contratación en empresas, mientras que en Texas se dio luz verde crear un consejo estatal de ética de IA y obligar a las agencias gubernamentales a aclarar a los consumidores cuándo interactúan con IA.

En Montana y Dakota del Sur, por su parte, se aprobaron leyes para prohibir en épocas electorales el uso de deepfakes (imágenes o videos alterados digitalmente para recrear declaraciones o acciones falsas de personas).

Congresistas de ambos partidos, así como grupos de libertades civiles y de derechos del consumidor, han presionado para que se establezcan más regulaciones sobre la IA, argumentando que no existe suficiente supervisión para esta poderosa tecnología.

Sin embargo, el gobierno de Donald Trump está tratando de neutralizar estas medidas de los estados, a los que amenazó incluso con sanciones.

El pasado mes, el presidente firmó una orden ejecutiva para impedir que los estados creen sus propias regulaciones sobre IA, al considerar que una aplicación fragmentada de la ley sería perjudicial para la industria, que podría verse asfixiada por tantas normas en un momento en el que EEUU trata de competir con China por el liderazgo en esta área.

"Tenemos una gran inversión en camino, pero si tuvieran que obtener 50 aprobaciones diferentes de 50 estados diferentes, olvídense, porque es imposible", declaró Trump.

La orden ejecutiva ordenaba a la fiscal general Pam Bondi crear un grupo de trabajo para impugnar las leyes estatales, mientras que instruía al Departamento de Comercio para elaborar una lista de las regulaciones consideradas más problemáticas.

También amenazaba con restringir la financiación de un programa de despliegue de banda ancha y otros programas de subvenciones a los estados con leyes de IA.

Está por ver cuál es el efecto de esta orden, dado que es el Congreso el que tiene la facultad de invalidar las leyes estatales, según la Constitución.

Leyes estatales tras el fin de los subsidios de Obamacare

Con el fin este año de las subvenciones de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) —más conocida como ‘Obamacare’— varios estados pusieron en marcha iniciativas para reducir el impacto sobre el costo de los seguros de atención médica.

Diez de ellos ofrecen subsidios estatales a los residentes que cumplen determinados requisitos.

California, por ejemplo, ha asignado $190 millones para sustituir los subsidios mejorados para muchos de sus afiliados con ingresos más bajos para 2026, según dijo a CNN Jessica Altman, directora ejecutiva de Covered California, el mercado de seguros gestionado por el estado.

Sin embargo, esa cantidad no se acerca a los $2,500 millones en subsidios federales mejorados que recibieron los afiliados del estado el pasado año.

En Massachusetts, los residentes con ingresos inferiores al 400% del nivel federal de pobreza pueden optar a subsidios estatales de larga duración que proporcionarán alguna ayuda adicional, aunque la mayoría de los afiliados seguirán viendo aumentar sus primas, dijo a CNN Audrey Morse Gasteier, directora ejecutiva de Massachusetts Health Connector.

Por su parte, Colorado ya promulgó una ley el año pasado que destinaba $100 millones para mitigar el impacto del aumento de las primas que ya se preveía venir.

Más de 20 millones de personas que recibían subsidios ampliados hasta ahora enfrentarán aumentos significativos en sus primas este 2026, después de que el Congreso no llegara a un acuerdo para su extensión antes de la fecha límite.

Según un análisis de la organización sin ánimo de lucro dedicada a la investigación sanitaria KFF, los afiliados subvencionados al programa de ACA verán aumentar el coste de sus primas en un 114% este año.

Impuestos sobre las remesas enviadas desde EEUU

Con el inicio de año, entrarán en vigor numerosas nuevas leyes sobre impuestos y cambios financieros aprobados por gobiernos locales, estatales y federales.

Uno de ellos es el impuesto del 1% a las remesas enviadas desde EEUU, y que está vigente desde este mismo 1 de enero tras ser incluido en la ley de presupuestos de Trump.

El gobierno del republicano impulsó esta ley con el objetivo de mejorar la economía estadounidense y frenar la migración irregular.

Sin embargo, expertos consideran que la medida podría más bien impulsarla, dado que el gravamen sobre las remesas envidas podría reducir los ingresos de familias en países pobres que cada año dependen de este dinero para sus gastos diarios.

“Una posible disminución de las remesas debido a los impuestos podría aumentar la intención de migrar, teniendo el efecto opuesto a la agenda migratoria de Trump”, expuso en un informe reciente el Instituto para el Desarrollo en el Exterior (ODI), un centro de análisis con sede en Londres.

De hecho, el gravamen va en contra de la recomendación internacional de reducir los cargos en el envío de remesas a nivel global, como se sugiere en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.

Además de generar un incentivo a la migración desde los países receptores, los inmigrantes en EEUU podrían recurrir a vías informales para enviar el dinero, dejándolos expuestos a fraudes y robos.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, los mayores receptores de remesas desde EEUU son India, México y China. Las remesas enviadas a los países de origen en 2023 ascendieron a alrededor de $656,000 millones, según el organismo.

Leyes frente a la represión migratoria

En respuesta a las redadas migratorias ordenadas por Trump y su promesa de realizar deportaciones masivas, varios estados aprobaron leyes relacionadas con la labor de los agentes federales de inmigración.

En California, por ejemplo, este año entrará en vigor una ley que prohíbe a los agentes cubrirse el rostro mientras estén en activo. El gobierno de Trump ya interpuso una demanda para bloquear su aplicación.

Otra ley en California permitirá a familiares asumir la tutela temporal de los niños cuyos padres inmigrantes sean detenidos o deportados, y también impedirá que las guarderías recopilen información sobre la ciudadanía o el estatus migratorio de los niños. Las escuelas de Illinois también se verán afectadas por una nueva ley similar.

En Texas, los sheriffs a cargo de las cárceles de los condados estarán obligados a cooperar con los funcionarios federales en la aplicación de la ley migratoria.

Otras nuevas leyes: muerte asistida para enfermos terminales, regulación del uso de teléfono para menores…

En otras áreas, algunos estados podrán implementar este año una ley que permitirá a los pacientes terminales terminar sus vidas con asistencia médica, siempre que tengan un pronóstico de vida inferior a seis meses.

En Delaware e Illinois ya se firmaron las respectivas leyes para entrar en vigor en 2026. En Nueva York, su gobernadora aseguró que firmará un proyecto de ley similar si los legisladores aprueban algunas enmiendas propuestas.

Otros estados estrenarán leyes restrictivas relacionadas con la cirugía y reconocimiento de género a menores de edad. En New Hampshire, entró en vigor el 1 de enero la prohibición de prescribir tratamientos hormonales y bloqueadores de la pubertad para alterar el género de un niño

El Congreso de Carolina del Norte, por su parte, anuló el veto del gobernador al respecto y aprobó finalmente una ley que, desde este año, reconoce oficialmente solo dos sexos en el estado: masculino y femenino.

Por otro lado, habrá nuevas leyes estatales para limitar el uso de teléfonos y dispositivos electrónicos a niños y adolescentes en California y Georgia.

Y en Virginia, una ley exigirá a las redes sociales limitar el uso diario de los menores de 16 años a una hora al día, lo que podrá ser modificado por los progenitores.

