“ICE cree que está bien enmascararse para cada arresto”: los riesgos de las detenciones de indocumentados por agentes con el rostro cubierto

Video Empresarios se enfrentan a agentes enmascarados que detuvieron a un jardinero

Escenas de detenciones de trabajadores, estudiantes o familias inmigrantes, en calles, sitios de trabajo, y edificios, se han vuelto cotidianas.

Y en muchas ocasiones, personas que se supone son agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ejecutan esas detenciones con sus rostros cubiertos con máscaras, en ropas de civil, sin identificación y sin dar mayores explicaciones.

"ICE cree que está bien enmascarar a todos sus agentes en cada arresto", dice a Univision Noticias Walter Olson, investigador principal del Centro de Estudios Constitucionales Robert A. Levy del Instituto Cato.

De acuerdo con el experto, el uso de máscaras que oculten el rostro está permitido por las leyes estadounidenses, sin embargo, no ha sido algo frecuente en la tradición de las fuerzas del orden del país.

"Va en contra de la tradición estadounidense de aplicación de la ley que los agentes que efectúan detenciones oculten su identidad. Deberían llevar una placa, la placa debería llevar un número, como mínimo, y probablemente también su nombre, y no deberían enmascararse", asegura Olson.

Para ICE, cubrirse los rostros de sus agentes responde a una medida "de seguridad".

El director interino de la agencia, Todd Lyons, dijo este lunes que sus hombres usan máscaras porque ellos y sus familias han sido "señalados" con amenazas de muerte y revelaciones de información personal.

"Lamento que la gente se ofenda por el uso de las máscaras, pero no voy a permitir que mis oficiales y agentes salgan y arriesguen sus vidas y sus familias porque a la gente no le gusta la aplicación de las leyes migratorias", afirmó Lyons, en una rueda de prensa reseñada por AP.

Olson difiere y explica que, históricamente, incluso cuando se combatió a las bandas de crimen organizado durante la década de 1930, los agentes federales no ocultaban sus rostros "incluso cuando arrestaban a personas peligrosas, mafiosos".

"Es posible que pueda encontrarse una excepción aquí o allá, pero lo que más llama la atención es que han cambiado por completo la política", indica el experto en derecho constitucional.

Agentes de ICE y de Investigaciones de Seguridad Nacional llegan a un tribunal de inmigración para efectuar una detención, en Phoenix, Arizona, el 21 de mayo de 2025. Imagen Ross D. Franklin/AP

La presencia de agentes con rostros cubiertos ha ocurrido inclusive en las puertas de las cortes de inmigración.

El congresista demócrata Dan Goldman (Nueva York) emitió un comunicado la semana pasada afirmando que "agentes de ICE enmascarados, vestidos de civil, han estado a la espera de inmigrantes a la salida de sus audiencias, para deportarlos de forma expedita".

El legislador indica que confrontó a esos agentes, "que cargaban hojas con los nombres y fotos de los inmigrantes, e intentaban intimidar a los periodistas en el sitio, mientras evitaban mis preguntas como miembro del Congreso y del Comité de Seguridad Nacional" de la Cámara de Representantes.

El director de ICE justificó la actuación de sus subordinados ante la prensa este lunes: "¿el problema aquí es que estamos molestos por las máscaras? ¿O está alguien molesto por el hecho de que las familias de los agentes de ICE sean calificadas como terroristas?".

Pero Olson considera que "si no tienen razón para creer que las personas se resistirán, están armadas o serán una amenaza para los agentes de ICE, esto sugiere algo más. Que la violencia contra los agentes no es, de hecho, la principal preocupación".

Y, en ese sentido, menciona aspectos como "el deseo de evitar la rendición de cuentas y de escapar del escrutinio público de quien está haciendo qué".

El llamado de atención a ICE también fue hecho por los senadores Mark R. Warner y Tim Kaine, demócratas por Virginia, quienes están "presionando" para que la agencia migratoria "siga las regulaciones del departamento de Seguridad Nacional que requieren a las fuerzas de aplicación de la ley identificarse apropiadamente, y limitar el uso de máscaras durante operativos oficiales".

Según ambos senadores, "en todo el país y en Virginia, funcionarios y agentes del ICE enmascarados y sin identificación claramente visible como fuerzas del orden han estado deteniendo a personas en la calle y en lugares sensibles, como los juzgados", informó un comunicado divulgado el 23 de mayo.

Cómo el uso de máscaras por agentes de ICE dificulta la transparencia de sus detenciones

Las actuaciones policiales o de agentes federales donde participan oficiales sin identificar dificultan la capacidad legal de cuestionar esos procedimientos, lamenta Olson.

"Es riesgoso tener oficiales que ocultan sus identidades. Si hay alguna mala conducta por parte de las autoridades, es más difícil probarla y rastrear quién la cometió. Ni siquiera podemos estar seguros de a qué agencia policial pertenecen", consideró.

Pero también hay problemas de otra índole, como de seguridad personal o de posibles crímenes contra los indocumentados.

"Los arrestos de ICE están siendo hechos por personas usando distintos tipos de vestimenta. Ni siquiera son ropas de policía, sino que lucen como ropa de civiles" detalla Olson.

Agentes de la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) vestidos de civil, y con algunos cubriendo sus rostros parcialmente con tapabocas, arrestan a un inmigrante a la salida de una corte migratoria en Nueva York, durante el mes de mayo de 2025. Imagen Oficina Congresista Dan Goldman

Y esto conduce a que "muchas personas naturalmente se preguntan si estos son agentes de ICE, si son agentes asignados a ICE desde un departamento de policía, o si ni siquiera son oficiales de alguna fuerza gubernamental del orden, sino quizás algunos voluntarios".

Estas irregularidades pueden llevar a otros peligros, como que "las personas asuman que esos no son oficiales legítimos de ICE", alerta Olson.

El temor en EEUU de ser detenido y deportado "por error"

La semana pasada, en medio de una reestructuración de ICE, el gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que se planteaba una meta de 3,000 detenciones de inmigrantes por día.

La agencia migratoria había estado promediando unos 1,600 arrestos diarios, lo que implica que ahora deberán casi duplicar el número de detenidos para cumplir el objetivo numérico.

Entre los arrestos se han reportado casos de residentes legales, como el del salvadoreño Kilmar Ábrego García, e incluso de menores ciudadanos estadounidenses que han sido deportados junto a sus padres, o de inmigrantes con órdenes de jueces que impedían su deportación, o tener casos abiertos ante un tribunal sobre su situación migratoria.

"Estas tácticas se han usado contra personas con estatus de ciudadanos, contra quienes no lo eran, pero tenían todo el derecho legal a estar en este país, contra personas que fueron señaladas erróneamente. E Incluso, contra personas que tenían órdenes de un juez que los protegían" de una deportación, subraya Olson.

"Toda ciudadano estadounidense está a un 'error' (de distancia) de que estas deportaciones les ocurran a ellos. Y lo hemos visto", asegura.

