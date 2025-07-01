Cambiar Ciudad
Donald Trump

Musk le declara la guerra a republicanos que apoyan ley fiscal y Trump le responde que sin subsidios se hubiera tenido que regresar a Sudáfrica

Mientras Musk dijo que buscará crear un nuevo partido político ante el apoyo de los republicanos al endeudamiento que contempla la ley presupuestaria que impulsa la agenda de Trump, el presidente se lanzó contra el dueño de Tesla amenazando con quitarle subsidios a Tesla y SpaceX.

Univision y Agencias picture
Por:Univision y Agencias
Video Trump: Elon Musk "podría perder mucho más" que las subvenciones a los vehículos eléctricos

La guerra de palabras entre el multimillonario Elon Musk y el presidente Donald Trump por el paquete fiscal avalado por el mandatario se reactivó con nuevos ataques entre ambos.

Mientras Musk dijo que buscará desbancar del Congreso a los republicanos que votaron a favor de la propuesta fiscal, Trump se lanzó contra el dueño de Tesla amenazándolo con quitarle subsidios e ingresos a Tesla y SpaceX.

PUBLICIDAD

La ruptura pública entre Musk y Trump inició hace unas semanas precisamente por la oposición del también dueño de SpaceX al paquete fiscal impulsado por los republicanos.

Luego de una aparente tregua en la que el empresario dijo que sus mensajes contra Trump "fueron demasiado lejos", Musk intensificó sus críticas al proyecto de ley hace apenas tres días, argumentando que la legislación que los senadores republicanos se apresuran a aprobar eliminaría empleos en el sector privado y frenaría las industrias emergentes.

Por su parte, Trump dijo que la oposición de Musk al paquete en realidad deriva de que el plan elimina un mandato federal que buscaba promover la inversión en la producción de vehículos eléctricos, mercado en el cual Tesla es uno de los líderes.

Musk considera el proyecto un “suicidio para el Partido Republicano”

Mientras el Senado avanzaba en una tensa sesión nocturna que sigue este martes, Musk sugirió que trabajará para desbancar del Congreso que voten a favor del proyecto de ley el próximo año, que son los comicios de mitad de periodo.

“Todos los congresistas que hicieron campaña para reducir el gasto público y luego votaron inmediatamente por el mayor aumento de deuda de la historia deberían avergonzarse”, escribió en X. “Y perderán las primarias del año que viene aunque sea lo último que haga en este mundo”.

Más sobre Donald Trump

El caos que un cierre parcial del gobierno puede causar en los aeropuertos
6 mins

El caos que un cierre parcial del gobierno puede causar en los aeropuertos

Política
"Ataque generalizado a la libertad de expresión”: exrelator de la ONU dice que EEUU vive la peor amenaza a la Primera Enmienda
13 mins

"Ataque generalizado a la libertad de expresión”: exrelator de la ONU dice que EEUU vive la peor amenaza a la Primera Enmienda

Política
Trump pide a la Corte Suprema decidir si es legal su plan para limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento
4 mins

Trump pide a la Corte Suprema decidir si es legal su plan para limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento

Política
Musk, Bannon, Thiel y el príncipe Andrés entre los nombres de nuevos documentos del caso Epstein, divulgados por el Congreso
4 mins

Musk, Bannon, Thiel y el príncipe Andrés entre los nombres de nuevos documentos del caso Epstein, divulgados por el Congreso

Política
Jimmy Kimmel defiende la libertad de expresión mientras Trump critica su regreso y sugiere que va a demandar a ABC
5 mins

Jimmy Kimmel defiende la libertad de expresión mientras Trump critica su regreso y sugiere que va a demandar a ABC

Política
A días de fecha límite, Trump cancela una reunión con los demócratas para tratar de evitar un cierre parcial del gobierno
4 mins

A días de fecha límite, Trump cancela una reunión con los demócratas para tratar de evitar un cierre parcial del gobierno

Política
Jimmy Kimmel regresa al aire tras polémica suspensión, pero más de 60 canales no lo transmitirán
4 mins

Jimmy Kimmel regresa al aire tras polémica suspensión, pero más de 60 canales no lo transmitirán

Política
Trump se reunirá con los líderes demócratas en el Congreso ante el riesgo de un cierre parcial del gobierno
2 mins

Trump se reunirá con los líderes demócratas en el Congreso ante el riesgo de un cierre parcial del gobierno

Política
Los planes de Paramount de adquirir la empresa dueña de CNN y sus implicaciones
5 mins

Los planes de Paramount de adquirir la empresa dueña de CNN y sus implicaciones

Política
Despiden a Kirk como una fuerza del movimiento conservador en un funeral que mezcló política y religión
6 mins

Despiden a Kirk como una fuerza del movimiento conservador en un funeral que mezcló política y religión

Política

Previamente el sábado, el empresario había dicho en X que el proyecto de ley sería un “suicidio político para el Partido Republicano”.

Mientras tanto, Trump lanzó duras palabras en contra de quien fue uno de sus principales promotores en las campañas presidenciales.

“Elon Musk sabía, mucho antes de apoyarme con tanta vehemencia como presidente, que me oponía firmemente al mandato de vehículos eléctricos”, dijo el presidente en Truth Social la madrugada del martes.

PUBLICIDAD

“Es ridículo, y siempre fue una de las mejores cosas de mi campaña. Los autos eléctricos están bien, pero no todo el mundo debería estar obligado a tener uno. Elon podría recibir, con diferencia, más subsidios que cualquier otra persona en la historia, y sin subsidios, probablemente tendría que cerrar y regresar a Sudáfrica”.

"Se acabaron los lanzamientos de cohetes", amenaza Trump

En su mensaje más reciente en redes contra Musk, Trump agregó: “Se acabaron los lanzamientos de cohetes, los satélites y la producción de autos eléctricos, y nuestro país ahorraría una fortuna. ¿Quizás deberíamos pedirle a DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental) que analizara esto a fondo? ¡¡¡Se ahorraría mucho dinero!!!”.

Luego del primer quiebre público entre ambos, partidarios de Trump como su exasesor Steve Bannon, se habían lanzado contra Musk pidiendo al presidente que lo deporte.

Pero Musk ha insistido que él mismo se había opuesto al mandato de vehículos eléctricos. En cambio, el empresario ha dicho que, si los republicanos insisten en aprobar el paquete fiscal, él promoverá la creación de un partido político.

"Si se aprueba este descabellado proyecto de ley de gastos, el Partido Estados Unidos se formará al día siguiente", escribió. "Nuestro país necesita una alternativa al unipartidismo demócrata-republicano para que la gente realmente tenga voz".

La publicación de Musk sobre su idea de un nuevo partido fue vista 32 millones de veces en X.

DOGE podría ser el monstruo que se “coma a Elon”, dice Trump

Varias horas después, mientras estaba en el césped de la Casa Blanca antes de dirigirse a Florida, Trump continuó hablando de lo que cree que es el descontento de Musk por la posible pérdida de los subsidios para los vehículos eléctricos.

PUBLICIDAD

Está muy molesto. Saben, puede perder mucho más que eso, se los aseguro —dijo Trump—. Elon puede perder mucho más que eso.

El presidente también advirtió a Musk sobre la medidas que DOGE, que el multimillonario solía dirigir, podría aplicar.

“DOGE podría ser el monstruo que se dé la vuelta y se coma a Elon”, dijo Trump.

Mira también:

Video No hay cese en la discordia entre Trump y Musk: nueva advertencia del presidente al dueño de Tesla
Relacionados:
Donald TrumpElon MuskEstados Unidos de AméricaTeslaSpaceXRepublicanos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD