Musk le declara la guerra a republicanos que apoyan ley fiscal y Trump le responde que sin subsidios se hubiera tenido que regresar a Sudáfrica

Trump: Elon Musk "podría perder mucho más" que las subvenciones a los vehículos eléctricos

La guerra de palabras entre el multimillonario Elon Musk y el presidente Donald Trump por el paquete fiscal avalado por el mandatario se reactivó con nuevos ataques entre ambos.

Mientras Musk dijo que buscará desbancar del Congreso a los republicanos que votaron a favor de la propuesta fiscal, Trump se lanzó contra el dueño de Tesla amenazándolo con quitarle subsidios e ingresos a Tesla y SpaceX.

La ruptura pública entre Musk y Trump inició hace unas semanas precisamente por la oposición del también dueño de SpaceX al paquete fiscal impulsado por los republicanos.

Luego de una aparente tregua en la que el empresario dijo que sus mensajes contra Trump "fueron demasiado lejos", Musk intensificó sus críticas al proyecto de ley hace apenas tres días, argumentando que la legislación que los senadores republicanos se apresuran a aprobar eliminaría empleos en el sector privado y frenaría las industrias emergentes.

Por su parte, Trump dijo que la oposición de Musk al paquete en realidad deriva de que el plan elimina un mandato federal que buscaba promover la inversión en la producción de vehículos eléctricos, mercado en el cual Tesla es uno de los líderes.

Musk considera el proyecto un “suicidio para el Partido Republicano”

Mientras el Senado avanzaba en una tensa sesión nocturna que sigue este martes, Musk sugirió que trabajará para desbancar del Congreso que voten a favor del proyecto de ley el próximo año, que son los comicios de mitad de periodo.

“Todos los congresistas que hicieron campaña para reducir el gasto público y luego votaron inmediatamente por el mayor aumento de deuda de la historia deberían avergonzarse”, escribió en X. “Y perderán las primarias del año que viene aunque sea lo último que haga en este mundo”.

Previamente el sábado, el empresario había dicho en X que el proyecto de ley sería un “suicidio político para el Partido Republicano”.

Mientras tanto, Trump lanzó duras palabras en contra de quien fue uno de sus principales promotores en las campañas presidenciales.

“Elon Musk sabía, mucho antes de apoyarme con tanta vehemencia como presidente, que me oponía firmemente al mandato de vehículos eléctricos”, dijo el presidente en Truth Social la madrugada del martes.

“Es ridículo, y siempre fue una de las mejores cosas de mi campaña. Los autos eléctricos están bien, pero no todo el mundo debería estar obligado a tener uno. Elon podría recibir, con diferencia, más subsidios que cualquier otra persona en la historia, y sin subsidios, probablemente tendría que cerrar y regresar a Sudáfrica”.

"Se acabaron los lanzamientos de cohetes", amenaza Trump

En su mensaje más reciente en redes contra Musk, Trump agregó: “Se acabaron los lanzamientos de cohetes, los satélites y la producción de autos eléctricos, y nuestro país ahorraría una fortuna. ¿Quizás deberíamos pedirle a DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental) que analizara esto a fondo? ¡¡¡Se ahorraría mucho dinero!!!”.

Luego del primer quiebre público entre ambos, partidarios de Trump como su exasesor Steve Bannon, se habían lanzado contra Musk pidiendo al presidente que lo deporte.

Pero Musk ha insistido que él mismo se había opuesto al mandato de vehículos eléctricos. En cambio, el empresario ha dicho que, si los republicanos insisten en aprobar el paquete fiscal, él promoverá la creación de un partido político.

"Si se aprueba este descabellado proyecto de ley de gastos, el Partido Estados Unidos se formará al día siguiente", escribió. "Nuestro país necesita una alternativa al unipartidismo demócrata-republicano para que la gente realmente tenga voz".

La publicación de Musk sobre su idea de un nuevo partido fue vista 32 millones de veces en X.

DOGE podría ser el monstruo que se “coma a Elon”, dice Trump

Varias horas después, mientras estaba en el césped de la Casa Blanca antes de dirigirse a Florida, Trump continuó hablando de lo que cree que es el descontento de Musk por la posible pérdida de los subsidios para los vehículos eléctricos.

Está muy molesto. Saben, puede perder mucho más que eso, se los aseguro —dijo Trump—. Elon puede perder mucho más que eso.

El presidente también advirtió a Musk sobre la medidas que DOGE, que el multimillonario solía dirigir, podría aplicar.

“DOGE podría ser el monstruo que se dé la vuelta y se coma a Elon”, dijo Trump.

