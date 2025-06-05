Así fue, mensaje a mensaje, la batalla de graves ataques cruzados entre Trump y Musk en redes sociales

Video Trump dice estar “decepcionado” con Musk, y el multimillonario lo acusa de estar en los archivos de Epstein

Donald Trump y su hasta hace poco gran aliado, el multimillonario Elon Musk, sorprendieron este jueves al protagonizar una auténtica batalla de acusaciones en sus redes sociales y a la vista de todos.

Sin embargo, los roces entre ambos escalaron en cuestión de horas hasta que la pelea se trasladó a las redes y sacudió la escena política estadounidense e, incluso, la estabilidad bursátil.

Estos son, ordenados cronológicamente, los "golpes" que los exaliados se dedicaron en los últimos días hasta desembocar en el gran enfrentamiento de este jueves.

El enfrentamiento entre Trump y Musk, mensaje a mensaje

La semana pasada, Musk aseguró estar "decepcionado" por lo que describió como un "proyecto de ley de gasto masivo" que aumenta el déficit federal y "socava el trabajo" del DOGE.

"Creo que un proyecto de ley puede ser grande o puede ser hermoso", dijo en una entrevista con CBS. "Pero no sé si puede ser ambas cosas".

El pasado viernes, durante la despedida oficial en la Oficina Oval de Musk como líder del DOGE, ambos se deshicieron en elogios y ninguno se refirió a las declaraciones del dueño de Tesla en CBS.

Sin embargo, Musk pareció explotar el pasado martes vía X, su red social.

"Lo siento, pero ya no lo soporto más. Este proyecto de ley de gastos del Congreso, masivo, escandaloso y lleno de gastos superfluos, es una abominación repugnante. ¡Qué vergüenza para quienes votaron por ello! Saben que hicieron mal. Lo saben", escribió.

"Elon y yo teníamos una relación excelente. No sé si la seguiremos teniendo”, declaró Trump este jueves en la Oficina Oval. “Dijo cosas muy bonitas sobre mí, y no ha dicho nada malo de mí personalmente, pero estoy seguro de que eso será lo próximo. Pero estoy muy decepcionado de Elon. Le he ayudado mucho”.

“No es el primero”, agregó Trump. “Hay gente que deja mi gobierno... y luego, en algún momento, lo extrañan muchísimo, y algunos lo aceptan y otros, incluso, se vuelven hostiles”.

Además, aseguró que la oposición a su proyecto de ley fiscal por parte de Musk —quien ha dicho que se opone al proyecto porque aumentará el déficit federal— se debe realmente a la propuesta de eliminar los créditos fiscales al consumo para vehículos eléctricos como los que fabrica Tesla, la empresa del millonario sudafricano.

"¡Falso! Este proyecto de ley nunca me fue mostrado ni una sola vez y fue aprobado en plena noche tan rápido que casi nadie en el Congreso pudo siquiera leerlo", le respondió Musk en X, antes de que su cruce de acusaciones se trasladara por completo a las redes sociales.

"Elon estaba ‘agotándose’, le pedí que se fuera, le quité su Mandato de Vehículos Eléctricos que obligaba a todos a comprar autos eléctricos que nadie más quería (¡eso que él sabía desde hacía meses que iba a hacer!), ¡y simplemente se volvió LOCO!”, escribió Trump en su red Truth Social, insistiendo en que esa sería la razón por la que Musk no apoya su proyecto de ley fiscal.

"Sin mí, Trump habría perdido las elecciones, los demócratas controlarían la Cámara de Representantes y los republicanos tendrían 51-49 en el Senado", respondió Musk. "Qué ingratitud", añadió.

Trump sugirió entonces acabar con los jugosos contratos que las empresas de Musk como Tesla y SpaceX mantienen con el gobierno federal.

"La manera más fácil de ahorrar miles de millones de dólares en nuestro presupuesto es cancelar los subsidios y contratos gubernamentales de Elon. ¡Siempre me sorprendió que Biden no lo hiciera!"

Musk sorprendió entonces vinculando al presidente con el fallecido Jeffrey Epstein y la supuesta lista de personalidades que participaron en su red de tráfico sexual y pedofilia, aunque no adjuntó pruebas.

"Es hora de soltar la bomba: Donald Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. ¡Que tengas un buen día, DJT!".

Pese a la "bomba" de Musk, Trump pareció intentar restar importancia a la actitud de Musk.

"No me importa que Elon se vuelva en mi contra, pero debería haberlo hecho hace meses. Este es uno de los proyectos de ley más grandiosos jamás presentados en el Congreso. Implica un recorte récord de gastos, $1.6 billones, y la mayor reducción de impuestos jamás otorgada. Si este proyecto de ley no se aprueba, habrá un aumento de impuestos del 68%, y cosas mucho peores. Yo no creé este desastre, solo estoy aquí para ARREGLARLO. Esto pone a nuestro país en el camino de la grandeza. ¡HAGAMOS QUE ESTADOS UNIDOS VUELVA A SER GRANDE!".

Después, Musk respondió a la amenaza de Trump sobre sus negocios.

"Ante la declaración del presidente sobre la cancelación de mis contratos gubernamentales, SpaceX comenzará a desmantelar su nave espacial Dragon de inmediato", escribió en referencia a la cápsula espacial utilizada para llevar astronautas y suministros a la Estación Espacial Internacional.

"Sí", respondió Musk después al mensaje de otro usuario en X que aseguró que "Trump debería ser enjuiciado políticamente, y (el vicepresidente) JD Vance debería reemplazarlo".

Musk opinó también sobre los aranceles impuestos por el presidente a la mayoría de países del mundo, en respuesta a otro usuario de X que los calificó de "súper estúpidos".

"Los aranceles de Trump provocarán una recesión en la segunda mitad de este año", escribió Musk.

La seriedad de la amenaza de Musk sobre desmantelar la cápsula espacial quedó en entredicho en la noche, cuando respondió a otro usuario de X que decía que tanto él como Trump "son mejores que esto" y les sugería "calmarse y relajarse un par de días". "Buen consejo. Está bien, no desmantelaremos Dragon", le contestó.

