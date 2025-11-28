Trump dice que indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en 2024

Donald Trump dijo este viernes que planea indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por tráfico de drogas en 2024.

"Otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia. Esto no puede permitirse", escribió el presidente en su red Truth Social para explicar su decisión.

En el mensaje, Trump volvió a pedir el voto en las elecciones presidenciales que Honduras celebra este domingo para el candidato conservador Tito Asfura, quien pertenece al mismo Partido Nacional que Hernández.

De hecho, en caso de no ganar los comicios, el republicano amenazó incluso con dejar de apoyar económicamente al país centroamericano, que tradicionalmente recibía cada año decenas de millones de dólares desde la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) antes de que Trump suspendiera este año la ayuda a muchos países.

"Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, ya que EEUU tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño, le brindaremos un gran apoyo", prometió el mandatario.

Sin embargo, advirtió que "si no gana, EEUU no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a cualquier país, sin importar cuál sea. Tito será un gran presidente, y EEUU trabajará estrechamente con él para asegurar el éxito, con todo su potencial, de Honduras".

"Honduras se encamina hacia un gran éxito político y financiero. Vote por Tito Asfura para presidente y felicitaciones a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto. Gracias por su atención a este asunto. ¡Hagamos a Honduras grande otra vez", concluyó, parafraseando su conocida frase Make America Great Again.

Hernández fue condenado el año pasado en un tribunal estadounidense a 45 años de prisión por conspiración para importar cocaína y uso ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, estuvo en el centro de una de las mayores conspiraciones de narcotráfico del mundo, dirigió el país centroamericano como un "narcoestado" y aceptó millones de dólares en sobornos de narcotraficantes para protegerlos de la ley.

De 2004 a 2022, siendo líder del Congreso hondureño y luego presidente del país en dos períodos, ayudó en el trasiego de más de 400 toneladas de cocaína, según la acusación.

Hernández permitió que policías escoltaran cargamentos de droga que transitaban por Honduras, mientras que decidió extraditar únicamente a los capos que no le pagaron una tarifa.

A cambio, poderosos carteles, incluyendo el de Sinaloa, le dieron millones de dólares en sobornos. Hernández usó ese dinero para amasar una fortuna e impulsar su meteórica carrera política, se lee en documentos judiciales.

Los testigos de su juicio incluyeron traficantes que admitieron responsabilidad por docenas de asesinatos y dijeron que Hernández era un protector entusiasta de algunos de los traficantes de cocaína más poderosos del mundo, incluido el notorio narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien cumple cadena perpetua en EEUU.

Hernández fue arrestado en su casa de Tegucigalpa apenas tres meses después de dejar su cargo como presidente en 2022, y extraditado a EEUU en abril de ese año.

Trump se posiciona para tratar de influir en el regreso de la derecha al gobierno de Honduras

Trump ya se involucró de lleno en la política de Honduras el pasado miércoles, al posicionarse de manera clara y pública por Asfura y descalificar a la aspirante del oficialista partido Libre (de izquierda), Rixi Moncada; y a Salvador Nasralla, del derechista Partido Liberal (PL).

"No puedo colaborar con Moncada y los comunistas, y Nasralla no es un aliado confiable para la libertad, y no se puede confiar en él", advirtió Trump. "Tito (Asfura) y yo podemos trabajar juntos para luchar contra los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo de Honduras".

La presidenta hondureña saliente, Xiomara Castro, se inclinó durante su mandato hacia una postura izquierdista, pero mantuvo una actitud pragmática e incluso cooperativa al tratar con el gobierno de Washington.

En los últimos años, Castro recibió visitas de la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, y de la general del Ejército de aquel país, Laura Richardson, cuando era comandante del Comando Sur de EEUU.

La presidenta incluso desistió de sus amenazas de poner fin al tratado de extradición y la cooperación militar de Honduras con Washington.

Bajo el gobierno de Castro, Honduras también recibió a ciudadanos deportados de EEUU y sirvió de puente para los venezolanos deportados que luego fueron recogidos por su gobierno en Honduras.

