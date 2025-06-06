Cómo el 'bromance' entre Elon Musk y Donald Trump se deshizo en acusaciones y críticas mutuas

Video Tres momentos que muestran la influencia de Elon Musk en el gobierno de Donald Trump

Fue en julio de 2024. Elon Musk, el multimillonario dueño de Tesla, SpaceX y X, considerado el hombre más rico del mundo, anunció su respaldo a Donald Trump, el entonces candidato republicano a las elecciones presidenciales de ese año.

Tras el fallido intento de asesinato contra Trump el 13 de julio de 2024, Musk dijo apoyar "por completo al presidente Trump", añadiendo: "Espero que tenga una rápida recuperación". Allí se inició la intervención del multimillonario en la contienda electoral, que fue patente una vez que creo un "SuperPac" de donantes para la campaña de Trump, a la cual él terminó aportando casi 280 millones de dólares.

Ahora, menos de 12 meses después de ese espaldarazo inicial de Musk a Trump, a cuyo gobierno consideró "revolucionario", la relación entre ambos personajes parece rota.

Durante una semana han ocurrido intercambios que fueron subiendo de tono y gravedad rápidamente, con Trump llamando loco a Musk y amenazando con cancelarle contratos gubernamentales millonarios.

Musk, por su parte, acusó sin pruebas a Trump de estar envuelto en el escándalo de abusos sexuales de Jeffrey Epstein, y advirtió que la guerra de aranceles iniciada por el presidente de EEUU causará una recesión en el país en 2025.

Pero, ¿cómo ha sido la relación entre Musk y Trump?

DOGE, el todopoderoso departamento de 'recortes' a cargo de Musk

En noviembre de 2024, a pocos días de haber ganado las elecciones Trump, anunció que Musk y el empresario Vivek Ramaswamy liderarían el flamante Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).

"Juntos, estos dos maravillosos estadounidenses allanarán el camino para que mi Administración desmantele la burocracia gubernamental, elimine el exceso de regulaciones, reduzca los gastos innecesarios y reestructure las agencias federales, esenciales para el movimiento 'Salvemos a América'", escribió Trump.

Sin embargo, con el comienzo del segundo gobierno de Trump en enero, se informó que Ramaswamy abandonaba la tarea. Esto dejó a Musk con todo el poder de una agencia que apuntó a eliminar 75% de la fuerza de trabajo federal, recortes de miles de millones de dólares en el gasto del gobierno federal, y la eliminación de agencias como la Oficina de Protección del Consumidor Financiero.

Musk afirmó que el pueblo estadounidense eligió a Trump esperando "grandes reformas en el gobierno, y eso es lo que van a obtener".

El caos que DOGE generó en el gobierno federal

Sin embargo, la labor fue caótica. Se pusieron a la venta edificios federales que alojan sedes gubernamentales como el departamento de Justicia, pero luego dejaron de ofertarse. Se despidió a casi 200 empleados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y dos semanas después fueron recontratados.

A casi 5,900 trabajadores del Departamento de Agricultura, tras ser despedidos, se les pidió volver a sus empleos por al menos 45 días, tras una orden emitida por la Junta de Protección, una agencia que maneja las quejas de los trabajadores federales.

En otras agencias federales a algunos empleados se les requirió, vía correo electrónico, que informaran sobre qué tareas habían efectuado en sus cargos durante los últimos días, so pena de despido.

Y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), tras miles de recortes y despidos de científicos y empleados federales entre febrero y abril de 2025, anunció en junio que haría contrataciones de emergencia "crítica para la misión", en un intento por frenar la crisis operativa que enfrenta el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ante la temporada de huracanes que comenzó el 1 de junio.

Musk ha reconocido algunos errores en la labor DOGE: "Por ejemplo, con USAID, una de las cosas que cancelamos accidentalmente muy brevemente fue la prevención del ébola", agregando luego que el programa fue restaurado. USAID es la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional y ayuda humanitaria, que ha sido desmantelada por este gobierno.

La actuación de DOGE dio paso a varias demandas por alegatos de inconstitucionalidad o ilegalidad en la eliminación de agencias o en los despidos masivos. Esta labor de Musk culminó el 30 de mayo. Y pese a todas estas controversias, fue elogiado por ella públicamente por Trump, desde el Despacho Oval.

Según Trump, Musk " dio un paso al frente para poner sus grandes talentos al servicio de nuestra nación, y lo apreciamos. Ha trabajado incansablemente ayudando a liderar el esfuerzo de reforma gubernamental más amplio y relevante en generaciones".

Respaldo de Trump a Tesla, que cayó en sus ganancias

Las acciones de Tesla llegaron a un máximo histórico de 479.86 dólares el 17 de diciembre de 2024, subidas a las expectativas optimistas de la sólida relación de Musk con el entonces presidente electo.

Pero las acciones de Musk en relación con su labor en DOGE comenzaron a dañar la imagen de Tesla, que en Estados Unidos y Europa comenzó a ver vehículos quemados y concesionarios de la marca vandalizados. Trump adijo que los responsables de estos hechos serían perseguidos como terroristas y vivirían "un infierno".

A estos problemas de imagen de Tesla se le sumó una caída en el negocio. Para abril, Tesla reportó que sus ganancias cayeron un 71% durante el primer trimestre de 2025. Se pasó de $1,400 millones en ganancias para el primer trimestre de 2024 a $409 millones en los tres primeros meses de 2025.

A eso le siguió un momento emblemático en marzo de 2025, cuando Trump apoyó a Musk —y a Tesla— con una ' exposición' de varios vehículos eléctricos de la marca en los jardines de la Casa Blanca, en medio de críticas y cuestionamientos éticos sobre esa acción.

El presidente de EEUU, Donald Trump, y el director general de Tesla, Elon Musk, hablan con periodistas mientras están sentados en un Tesla Model S rojo en el jardín sur de la Casa Blanca, el 11 de marzo de 2025, en Washington. Imagen AP



Meses después, Musk comentó que "ahora que la mayor parte del trabajo de establecer el DOGE está hecho" a partir de mayo dedicaría más tiempo a Tesla, y solo un par de días por semana a asuntos del gobierno. De parte de Trump, las simpatías por Tesla parecen haberse degradado tras la disputa con Musk. De acuerdo con versiones de varios medios que hablaron con fuentes de la presidencia, el presidente decidió vender su Tesla, valorado en unos 80,000 dólares en concesionarios.

Y este jueves, el día que estalló su discusión en redes sociales, Tesla sufrió una caída de 14% en el valor de sus acciones, borrando más de 150,000 millones de dólares de capitalización bursátil.

Musk: las llaves doradas de la Casa Blanca

El 28 de mayo, Musk anunció que su designación como Empleado Especial estaba terminando, y que agradecía al presidente la oportunidad de "reducir el gasto innecesario". Un par de días después, Trump despedía desde la Casa Blanca a Musk, con halagos. Y en señal de reconocimiento, Musk recibió del presidente una llave dorada de la Casa Blanca.

La llave venía guardada en un estuche de madera con una imagen de la fachada de la sede de la presidencia estadounidense. "Este será su último día, pero en realidad no, porque estará siempre con nosotros, ayudando en todo el camino”, escribió Trump en las redes sociales. "¡Elon es fantástico!", dijo el presidente.

El presidente de EEUU, Donald Trump, a la derecha, entrega una llave a Elon Musk durante una rueda de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el viernes 30 de mayo de 2025, en Washington. Imagen Evan Vucci/AP



Pero antes de esas despedidas, el 27 de mayo, Musk había expresado sus primeras críticas públicas a la "Gran y Hermosa Ley" de Trump, el proyecto legislativo clave del mandatario que busca recortar impuestos y beneficios sociales.

Para Tump, Musk "se volvió loco"

A eso le siguió una semana de 'furia': Musk llamó a los estadounidenses a que le pidan a sus congresistas que se opongan a la propuesta de "Gran y Hermosa Ley", llamándola además una "abominación".

Trump respondió que él y Musk habían "tenido una gran relación", pero que "no sé si la seguiremos teniendo". Añadió que el propietario de Tesla "se volvió loco" cuando su proyecto se eliminó un "mandato que obligaba a todo el mundo a comprar coches eléctricos".

Allí se inició la cadena de críticas que ha llevado a una sonada pelea en redes sociales, de la que ha sido testigo el mundo entero.

Musk, que llegó a decir que Trump no habría ganó las elecciones sin su ayuda, reconoció que era prudente que hicieran las paces. Por ello, aseguró que no suspendería el uso del cohete Dragon en los programas aeroespaciales de la NASA, tal y como había anunciado el día anterior.

