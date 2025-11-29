Al condicionar la ayuda y prometer un indulto, Trump interviene en las elecciones presidenciales de Honduras

El anuncio de Donald Trump este viernes de que planea indultar al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, generó un auténtico terremoto en Honduras a solo dos días de las elecciones presidenciales de este domingo.

El mandatario aseguró en su red Truth Social que Hernández había sido "tratado de forma muy dura e injusta", según muchas personas a las que respeta, lo que le había llevado a tomar la decisión.

PUBLICIDAD

Hernández cumple una condena de 45 años de cárcel en EEUU por conspiración para importar cocaína y uso ilegal de armas de fuego.

Según el Departamento de Justicia, estuvo en el centro de una de las mayores conspiraciones de narcotráfico del mundo, dirigió el país centroamericano como un "narcoestado" y aceptó millones de dólares en sobornos de narcotraficantes para protegerlos de la ley.

Pero el anuncio del indulto no fue todo. Trump amenazó incluso con recortar las ayudas al país centroamericano si el ganador de los comicios no resulta ser el conservador Nasry Asfura, miembro del mismo partido derechista al que pertenecía Hernández.

"Si (Asfura) no gana, Estados Unidos no malgastará más dinero, porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a un país, sea cual sea", añadió sobre la ayuda a Honduras.

Asfura, un magnate de la construcción de 67 años y exalcalde de la capital hondureña, compite en una carrera reñida contra la abogada Rixi Moncada, del gobernante partido Libre (izquierda); y el presentador de televisión Salvador Nasralla, del derechista Partido Liberal.

Las reacciones en Honduras al anuncio de Trump

Tras el anuncio de Trump, Asfura aseguró a la agencia AFP que no tiene "ninguna vinculación" con el expresidente Hernández.

"Él fue presidente de la República, el partido no es responsable de las acciones personales", dijo por teléfono el candidato a la agencia.

De todos modos, Asfura dijo que veía el apoyo de Trump desde el "lado positivo", especialmente por los "beneficios" que puede traer a los hondureños que trabajan en EEUU el restablecimiento de un beneficio migratorio para miles de personas, así como una potencial reducción de aranceles.

PUBLICIDAD

Además, el candidato publicó un mensaje en redes en el que señaló que "por la familia (de Hernández), el indulto deja atrás sus tristezas y les permite recuperar la tranquilidad y la felicidad que se merecen".

Precisamente Ana García, esposa del expresidente Hernández, agradeció a Trump de rodillas por el anunciado indulto y dijo que su marido podría reencontrarse con su familia "en los próximos días".

"Él está bien de salud, muy contento y muy agradecido (…) Hace poco logramos hablar finalmente con Juan Orlando. Él no sabía todavía de esta noticia y créanmelo que cuando se la compartimos su voz se partió de la emoción", dijo ante la prensa, a la que volvió a declarar que su marido fue víctima de una "venganza orquestada por narcos".

En otro mensaje publicado el miércoles, Trump calificó de “comunista” a la candidata Moncada, la heredera política de la presidenta Xiomara Castro, y dijo que su victoria electoral este domingo sería un triunfo para el líder venezolano Nicolás Maduro "y sus narcoterroristas".

"No puedo colaborar con Moncada y los comunistas, y Nasralla (el tercer candidato) no es un aliado confiable para la libertad, y no se puede confiar en él", advirtió.

Sin mencionar directamente a Trump, Moncada dijo en su cuenta de X que "desde el extranjero quieren revivir a criminales", pero el "bipartidismo golpista, narcotraficante y fraudulento está derrotado".

"El pueblo sabe que el bipartidismo (de los conservadores partidos Nacional, primera fuerza de oposición, y Liberal) golpista, narcotraficante y fraudulento está derrotado. Mi fuerza es mi conciencia y el pueblo movilizado", aseguró este viernes.

PUBLICIDAD

Más claro fue el expresidente Manuel Zelaya, esposo de la presidenta Xiomara Castro y actual coordinador del oficialista partido Libre.

“El presidente de EEUU al absolver a JOH (siglas de Juan Orlando Hernández), protege al saqueador del Estado y ahora ordena votar por Asfura: el heredero directo del narco-régimen”, escribió.

“Es el bipartidismo golpista y corrupto con sus dos candidatos. El mismo que me derrocó y son un solo cuerpo, una misma mafia”, afirmó Zelaya, quien fue derrocado en 2009 por un golpe militar mientras estaba en la presidencia de Honduras.

Hernández cumple una condena de 45 años de cárcel por narcotráfico

Hernández, presidente de Honduras de 2014 a 2022, fue extraditado a EEUU pocas semanas después de dejar el cargo, cuando la actual presidenta, la izquierdista Xiomara Castro, asumió el poder.

En marzo de 2024, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de haber facilitado el ingreso a EEUU de unas 400 toneladas de cocaína —principalmente de Colombia y Venezuela— a través de Honduras.

Según la justicia estadounidense, esos hechos comenzaron en 2004, mucho antes de que Hernández fuera presidente.

El fiscal general del expresidente Joe Biden, Merrick Garland, dijo tras la sentencia de Hernández el año pasado que el dirigente había "abusado de su poder para apoyar una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo".

De 2004 a 2022, siendo líder del Congreso hondureño y luego presidente del país en dos períodos, ayudó en el trasiego de más de 400 toneladas de cocaína, según la acusación.

PUBLICIDAD

Hernández permitió que policías escoltaran cargamentos de droga que transitaban por Honduras, mientras que decidió extraditar únicamente a los capos que no le pagaron una tarifa.

A cambio, poderosos carteles, incluyendo el de Sinaloa (México), le dieron millones de dólares en sobornos. Hernández usó ese dinero para amasar una fortuna e impulsar su meteórica carrera política, se lee en documentos judiciales.

Mira también: