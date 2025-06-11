De una llamada privada a un arrepentimiento público: cómo Elon Musk y Trump intentan arreglar su 'bromance' tras días de ruptura

Video Elon Musk se arrepiente de sus mensajes contra Trump en redes sociales: "Fueron demasiado lejos"

La ruptura entre el presidente Donald Trump, y el multimillonario Elon Musk, que hundió las acciones de Tesla y amenazó contratos gubernamentales como los de la NASA y SpaceX, parece haber entrado en una etapa conciliatoria.

Este miércoles de madrugada, Musk se arrepintió en X ante los ojos del mundo de sus comentarios, que la pasada semana incendiaron las redes y generaron titulares en medios de todo el mundo.

"Lamento algunas de mis publicaciones sobre el presidente @realDonaldTrump la semana pasada. Fueron demasiado lejos", escribió.

En una entrevista con The New York Post este miércoles, Trump también pareció mostrar un asomo de rama de olivo.

"Mira, no le guardo rencor (a Musk)", dijo.

"Me sorprendió mucho que eso ocurriera. Fue a por un proyecto de ley que es fenomenal. Él creo que se siente muy mal por haber dicho eso, en realidad".

Según reportes de múltiples medios estadounidenses, antes de que el mundo conociera el pesar de Musk y el cambio de parecer de Trump, el empresario habría tenido una llamada telefónica con el presidente.

Esto sugiere que Trump consiguió algún espacio y la motivación para conversar con Musk que apenas el sábado pasado, había dicho que no tenía acercarse al dueño de Tesla en el futuro inmediato.

El presidente alegó estar "demasiado ocupado haciendo otras cosas", para atender a Musk, de quien consideró además que había sido "irrespetuoso con la Oficina del Presidente".

"Es algo muy malo, porque ha sido irrespetuoso. No puedes serlo con la Oficina del Presidente", dijo Trump en una entrevista en NBC News.

Los primeros pasos para el "cese de hostilidades" se habría iniciado desde la semana pasada, cuando el vicepresidente JD Vance y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, se sintieron obligados a intervenir para fraguar la paz, según reportes.

El director general de Tesla y SpaceX, Elon Musk, el entonces candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, y el entonces candidato republicano a la vicepresidencia, JD Vance, en un evento de campaña en Butler, Pensilvania, el 5 de octubre de 2024. Imagen Alex Brandon/AP

Ambos llamaron a Musk y le instaron a poner fin a su disputa con Trump, indicó The Wall Street Journal.

Tregua y el apoyo de Musk a Trump con las protestas

Este acercamiento de Wile y Vance parece haber surtido un primer efecto: los mensajes en X donde Musk criticaba a Trump asegurando que estaba involucrado en el escándalo de abuso sexual de Jeffrey Epstein, y donde afirmaba que la guerra arancelaria del mandatario causaría una recesión en el segundo semestre, fueron eliminados el fin de semana.

El propio Vance dijo el viernes, no se sabe si antes o después de hablar con Musk, que el exasesor presidencial al frente de los recortes gubernamentales estaba cometiendo un "gran error" al atacar a Trump, pero trató de minimizarlo describiéndolo como un "tipo emocional" que se frustró, reseñó AP.

"Espero que eventualmente Elon regrese al redil. Tal vez eso no sea posible ahora porque se ha vuelto tan nuclear", expresó Vance, posiblemente en alusión a los mensajes mencionando a Jeffrey Epstein y Trump.

Pero Musk pronto dio otras señales de relajamiento de las tensiones. Con la intensificación de las protestas contra ICE en Los Ángeles, pareció también sumarse a la causa de Trump en un aspecto clave de su agenda política: los inmigrantes indocumentados y su meta de detener a 3,000 de ellos al día.

El domingo por la noche el dueño de Tesla publicó un mensaje en su cuenta en X sobre las protestas, donde decía "esto no está bien", acompañado por una foto de un manifestante subido a un vehículo quemado, mientras ondeaba una bandera de México.

Inmediatamente después, publicó una captura de pantalla de un mensaje de Trump en la red social Truth Social, en el que dijo que el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcadesa de Los Ángeles, Karen Bass, "deberían disculparse con el pueblo de Los Ángeles por el absolutamente terrible trabajo que han hecho, y esto ahora incluye los disturbios en marcha en Los Ángeles".

Las amenazas mutuas entre Trump y Musk

Durante la batería de mensajes de ambos en redes sociales, Trump aseguró que "no me importa que Elon se ponga en mi contra, pero debió haberlo hecho hace meses", dando a entender que Musk conocía la ley que luego de salir del gobierno criticó ferozmente.

Sin embargo, pese a afirmar que no le importaba una traición, las palabras del presidente no solo apuntaron a juzgar la conducta de Musk y sus contratos con el gobierno federal.

Trump también amenazó con "consecuencias" para Musk si donaba fondos para candidatos demócratas que se opongan a los republicanos que están a favor del proyecto presidencial de ley de recortes y presupuestos.

Call your Senator,

Call your Congressman,



Bankrupting America is NOT ok!



KILL the BILL — Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2025

"Si lo hace, pagará las consecuencias por ello", dijo Trump.

No estaba claro desde entonces cuán definitiva sería esta posición, dado que Trump es conocido por sus relaciones transaccionales y él mismo ha asegurado que no tiene "enemigos para toda la vida".

De hecho, el propio Vance fue uno de sus críticos, que llegó a compararlo con Adolf Hitler.

Para Musk, la disputa se tradujo solo en ese día que el valor de las acciones de Tesla cayeran más de 14%, y perdiera 150,000 millones de dólares en valor bursátil.

El multimillonario había calificado de "abominación" la "Gran y Hermosa" ley que propone Trump, y llamó a los estadounidenses a pedir a sus congresistas que rechacen el proyecto.

Y en respuesta a una amenaza de Trump, dijo que desmantelaría su cohete Dragon, que usa la NASA para las misiones espaciales a la Estación Espacial Internacional.

Ese mensaje, como otros más delicados, también fue borrado.

