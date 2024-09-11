Se avecina una pelea por el presupuesto en el Congreso: Johnson quiere incluir un tema sobre el voto de inmigrantes

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, insistió esta semana con meter en un proyecto de ley para evitar un 'cierre' parcial del gobierno federal un tema polémico: exigir que los nuevos votantes demuestren que son ciudadanos de Estados Unidos cuando se inscriben.

Lo que quiere Johnson difícilmente será aprobado si se toma como referencia las posturas en este momento: los demócratas se oponen en su mayoría y también algunos republicanos, aunque por motivos diferentes. Y, en el hipotético caso que recibiera el visto bueno de la Cámara Baja, es muy probable que lo frenen en el Senado.

Con ese telón de fondo, Johnson argumenta que se trata de un tema demasiado importante pese a que investigaciones han demostrado que muy rara vez votan personas que no son ciudadanas estadounidenses.

Los republicanos parecen tener interés en que el asunto vuelva a ser votado en la Cámara de Representantes, que en julio aprobó una medida similar.

“Si unos cuantos miles de ilegales participan en las elecciones en el lugar equivocado, pueden cambiar la composición del Congreso y pueden afectar las elecciones presidenciales”, dijo Johnson usando el término peyorativo "ilegal" para referirse a los inmigrantes que están en el país de forma irregular e impulsando una narrativa republicana de la que jamás ha habido evidencias.

¿En qué punto está el asunto del presupuesto para evitar un 'cierre' del gobierno?

La primera prueba del proyecto de ley de gasto provisional fue este martes, con una votación de 209-206 que lo movió hacia adelante. Algunos republicanos que habían dicho que se opondrían finalmente permitieron que avanzara.

La medida contempa que se extienda por seis meses el financiamiento del gobierno federal para que no haya problemas con el funcionamiento de agencias y programas hasta el 28 de marzo. Es lo que se conoce como una 'resolución continua'.

Pero los demócratas quieren una prórroga más corta para que sea el actual Congreso el que fije el gasto del año fiscal 2025, no el próximo ni tampoco el próximo presidenta o presidenta.

También quieren que se elimine el proyecto de ley sobre la prueba de ciudadanía para los nuevos votantes que quiere colar Johnson. Lo consideran innecesario porque los estados ya cuentan con salvaguardias eficaces para verificar la elegibilidad de los votantes y mantener de forma adecuada las listas de los electores.

“¿Acaso sorprende que la CR ('resolución continua') puramente partidista del presidente de la Cámara parezca tener problemas?”, dijo el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer. “La respuesta es muy sencilla. La Cámara (Baja) debería dejar de perder el tiempo con una propuesta de 'resolución continua' que no puede convertirse en ley”, agregó.

Schumer pidió a Johnson que consulte con los líderes demócratas y la Casa Blanca sobre un paquete bipartidista que pueda ser aprobado por ambas cámaras.

Los republicanos tampoco se ponen de acuerdo

Algunos republicanos de la Cámara de Representantes también se han pronunciado en contra del proyecto de ley. Un grupo de ellos ha dicho que no votará por la extensión parcial del financiamiento porque quieren que el Congreso vea de forma individual la docena de proyectos que asignan el presupuesto anual. Otros aseguran que la 'resolución continua' propuesta da demasiado dinero a algunas partidas y eso agudizará el déficit.

“Soy 'no' firme a llevar a la nación a la bancarrota y un 'sí' a que haya integridad electoral”, dijo el representante Cory Mills, republicano de Florida.

El representante Tim Burchett, republicano de Tennessee, dijo que la medida significa que el liderazgo de su partido le está pidiendo que vote por lo que llamó “un presupuesto Nancy Pelosi-Schumer”. “Simplemente creo que es una mala idea”, dijo Burchett.

El representante Thomas Massie, republicano de Kentucky, dijo en X que la 'resolución continua' era “un insulto a la inteligencia de los estadounidenses”. “No recorta el gasto y el objeto brillante que lleva adjunto será desechado como una papa caliente antes de su aprobación”, dijo Massie.

Los republicanos pueden permitirse perder solo cuatro votos de sus filas si cada demócrata vota en contra del proyecto.

Trump mete su opinión en el asunto

El candidato presidencial republicano, Donald Trump, pareció avalar este martes un potencial 'cierre' del gobierno si los republicanos en la Cámara de Representantes y el Senado “no obtienen garantías sobre la seguridad electoral”, dijo en la plataforma Truth Social.

El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, discrepó al ser preguntado por la publicación de Trump. “'Cerrar' el gobierno es siempre una mala idea, no importa la época del año que sea”, dijo McConnell.

Mientras tanto, los republicanos de la Cámara de Representantes siguen discutiendo el tema a puerta cerrada. El representante Jim Jordan, cofundador del conservador Freedom Caucus de la Cámara de Representantes, dijo a sus colegas que “esta es la mejor lucha que hemos tenido nunca”, según el representante Kevin Hern, republicano de Oklahoma.

Al celebrar otra votación sobre el requisito de la prueba de ciudadanía para el registro de votantes, los republicanos de la Cámara de Representantes obligarían a los demócratas de distritos indecisos a votar de nuevo sobre la cuestión antes de las elecciones. La última vez, cinco demócratas se alinearon con los republicanos y sus votos estarán esta vez en el centro de la atención.

Los legisladores dijeron que no se discutió ningún 'plan B' para la financiación del gobierno y que Johnson estaba decidido a llevar el asunto a votación así como está sin importar el posible resultado. “Esto es importante para él”, dijo el representante Ralph Norman, republicano de Carolina del Sur.

La atención se ha centrado casi por completo en la medida para exigir la prueba de ciudadanía a los nuevos votantes, un proyecto bautizado como SAVE. Los republicanos buscan relacionar el flujo de inmigrantes con la posibilidad de que algunos puedan votar en futuras elecciones, algo que se ha comprobado es muy raro que ocurra.

Los demócratas dicen que un requisito como ese afectaría que muchos estadounidenses se inscriban para votar porque no tienen los documentos necesarios a mano. “Permítanme ser claro: la Ley SAVE no va dirigida contra los inmigrantes indocumentados, sino contra la supresión del voto de millones de ciudadanos estadounidenses”, dijo el representante Jim McGovern, demócrata de Massachusetts.

