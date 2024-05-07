Le damos inicio a la edición 2024 de la campaña "Vota Conmigo" para educar, empoderar e involucrar a los votantes hispanos elegibles de los Estados Unidos

Hoy, 7 de mayo de 2024, TelevisaUnivision da inicio a su nueva edición de “Vota Conmigo”. Una campaña que busca brindar información esencial a la comunidad hispana elegible para votar y motivarlos a que ejerzan su derecho al voto de manera consciente.

Nuestra campaña “Vota Conmigo” tiene un gran historial de éxito dentro de la comunidad hispana. Gracias a los más de 700 millones de impresiones dentro de las plataformas televisivas, de audio y digitales de TelevisaUnivision, se logró registrar aproximadamente 1.4 millones de nuevos votantes hispanos durante el último año electoral de 2020.

Nuestro objetivo es aumentar el número de registros de personas hispanas elegibles para la participación en las próximas elecciones. Por otro lado, los expertos externos en participación cívica y datos electorales proyectan un aproximado de 17 millones de latinos ejerciendo su derecho electoral.

Este año, aumentaremos nuestro alcance gracias a la creación de contenido educativo e informativo en todas nuestras plataformas. También realizaremos activaciones de manera presencial, incluyendo:

- Martes de Acción: Cada mes se incluirá contenido multiplataforma y se realizarán activaciones en todas las plataformas de la compañía. Los martes, desde el 9 de abril hasta el día de las elecciones, y con énfasis especial en septiembre y octubre, incluyendo la semana del Día Nacional de Registro de Votantes y el Día de Votación Anticipada.

- Univision.com/VotaConmigo: Sitio interactivo que promueve el registro de votantes, los procesos de voto por correo, las pautas para votar anticipadamente, lugares de votación y videos educativos. Además, el sitio ofrece un widget de estado de registro de votantes que permite a los visitantes del sitio registrarse para recibir recordatorios importantes por mensaje de texto relacionados con el ciclo electoral.

- Testimoniales de Talento TU: Seremos testigos de todo el proceso que llevan nuestros talentos de TelevisaUnivision, Borja Voces, Karina Banda y Enrique Borja para convertirse en ciudadanos estadounidenses hasta votar por primera vez.

- Serie de Primeros Votantes: Historias con la participación de los talentos de TelevisaUnivision compartiendo sus experiencias personales cuando participaron en su primera elección.

- Anuncios de Servicio Público (PSA): Producidos con talento clave para guiar y educar a los espectadores sobre el registro de votantes, el proceso de voto por correo y la importancia de las elecciones en nuestro país.

- Participación Comunitaria Local: Las estaciones de televisión local de Univision en todo el país organizarán foros comunitarios y segmentos de programación con talento de la estación sobre cómo registrarse para votar, votar por correo y la importancia del voto anticipado. Las estaciones también se asociarán con organizaciones locales para organizar campañas de registro de votantes, bancos telefónicos y más.

- Integraciones de Programación Importante: Presentación de actividades de campaña y recursos educativos en programación de televisión y radio, así como eventos de franquicias deportivas y musicales a nivel nacional y local.

Además, este año contamos con la colaboración de diferentes organizaciones con un gran compromiso cívico 501(c)(3) y una extensa trayectoria en busca de los derechos civiles latinos, entre ellas: Hispanic Federation, Mi Familia En Acción, Latino Victory Foundation, NALEO Educational Fund, Poder Latinx Collective Fund, UnidosUS, Voto Latino Foundation y Libre Institute. Estas organizaciones llevarán a cabo diferentes campañas de registro dentro de los votantes, realizarán talleres informativos y administrarán bancos telefónicos para educar a los futuros votantes.

Adicionalmente, entidades como AIandYOU, News Literacy Project, National Hispanic Media Coalition y Univision Foundation difundirán conocimiento y educación a la población hispana acerca de sus derechos como votantes y todos los procesos electorales. También, uniremos fuerzas con We Are All Human, la Coalición Latina y La Fundación de Liderazgo Hispano para tener más alcance y llevar el mensaje de “Vota Conmigo” en todas sus plataformas.