La sombra de Trump marca el destino de las republicanas Marjorie Taylor Greene y Liz Cheney

“Como una reunión familiar”. Así describió la reunión una fuente del Partido Republicano al sitio web The Hill la sesión en la que Cheney mantuvo su puesto tras una votación de 145 a su favor y 61 en contra. Una reunión familiar que no necesariamente significa que fue armoniosa. Hace apenas tres días que entre 60 y 70 de republicanos vinculados con la Administración de George W. Bush (la misma en la que sirvió el padre de Liz Cheney como vicepresidente) anunciaron que abandonaban el partido pues, consideran, ahora gira alrededor de Trump.

Justo en los dos días en que el líder de los Republicanos en la Cámara de Representantes tomó la decisión de no sancionar a Taylor Greene y que el partido votó por no retirar de sus puestos a Liz Cheney, el cuerpo de Sicknick recibió un homenaje fúnebre en la rotonda del edificio que murió defendiendo, un honor que solo han recibido otras cuatro personas que no habían sido líderes políticos en Estados Unidos. Sus restos dejaron el Capitolio esta tarde y reposarán en el cementerio de Arlington. La reyerta entre el Partido Republicano, en contraste, parece que no se irá pronto de ahí.