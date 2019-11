Una foto natural y otra posada: dos imágenes que resaltan las diferencias entre los gobiernos de Obama y Trump

La fotografía de Barack Obama y su gabinete durante del momento de la muerte de Osama Bin Laden , el 1 de mayo de 2011, fue tomada por Pete Souza , fotógrafo oficial de la Casa Blanca de entonces . El gobierno publicó una serie de nueve fotografías casuales sobre el momento y las imágenes de Sousa fueron, como siempre, en tono de reportaje fotográfico. Es decir, los personajes no están posando y la presencia de un fotógrafo en el cuarto pareciera no modificar la actitud de los que están presentes.

La Casa Blanca no publicó ninguna serie de fotos casuales de la escena, solo un par de gráficas posadas y otras de la conferencia de prensa posterior.

Obama contra Bin Laden: 1 de mayo de 2011

El protagonista de la fotografía de 2011 no es Obama, el centro de interés de la imagen lo ocupa el militar a su izquierda en la cabecera de la mesa y el único que mira a un punto diferente: su computador. Se trata del general Marshall B. Webb, quien supervisaba las comunicaciones para la operación.

Obama, con su cuerpo apoyado sobre sus rodillas, se ve más pequeño que todos lo demás, aunque su expresión mientras mira la pantalla lo muestra interesado, preocupado. No lleva traje, solo una sencilla chaqueta sobre su camiseta de golf. Había estado jugando esa tarde, lo que sugiere que no preparó su vestuario para una foto y luce como uno más en la sala, no como el hombre que dio la orden para ejecutar la histórica operación.