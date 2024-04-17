Mayorkas anuncia una nueva arma contra el estallido de la explotación sexual infantil en línea

Video Juicio político a Alejandro Mayorkas: el análisis en Línea de Fuego sobre lo que podría ocurrir en el Senado

Con el respaldo de los sectores público y privado, el gobierno estadounidense lanzó este miércoles el programa Know2Protect™, una nueva arma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para combatir el aumento desenfrenado de la explotación infantil en línea.

La estrategia, liderada por el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, cuenta con respaldo, además de otros departamentos y agencias federales, de empresas de alta tecnología tales como Google, Meta, Snap, Roblox, así como de la Asociación Nacional de Carreras de Automóviles en Serie (NASCAR), el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos, la Asociación Estadounidense de Boy Scouts y la National Police Athletic League.

El objetivo de la campaña, dijo Mayorkas al diario USA Today, es movilizar a jóvenes, padres, educadores y líderes comunitarios para conocer los signos de este delito en sus múltiples formas, qué pueden hacer para prevenirlo, cómo denunciarlo a las autoridades y cómo pueden apoyar a los supervivientes.

Se trata de "un crimen atroz que no sólo se ha extendido, sino que ha aumentado en número de víctimas y de perpetradores en línea”, precisó. Y la explosión no solo ha ocurrido en todo el país, “de costa a costa y de frontera a frontera, sino también a nivel internacional en todo el mundo".

El DHS reveló que “hubo más de 36 millones de denuncias de sospecha de explotación sexual infantil en 2023, más del doble de la cifra denunciada en 2019”.

Detalles de la campaña

Mayorkas explicó que la nueva campaña, denominada ‘Know2Protect, Together We Can Stop Online Child Exploitation™’, es la primera en su tipo que reúne socios clave para “advertir de este crimen atroz” al tiempo de “empoderar a jóvenes, padres y adultos de confianza sobre formas de prevenir y combatir la explotación y el abuso tanto en línea como fuera de la red”.

El programa también explica cómo denunciar incidentes de estos delitos y ofrece recursos de apoyo para víctimas y sobrevivientes de explotación y abuso sexual infantil en línea, un crimen que deja secuelas de por vida a las víctimas.

El DHS dijo en un comunicado anunciando el lanzamiento de la campaña, que “la explotación y el abuso infantil en línea están alcanzando proporciones epidémicas y amenazan la seguridad de los niños en todo el mundo”.

De acuerdo con datos del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), el año pasado se recibieron más de 36 millones de informes CyberTipline® de sospecha de explotación y abuso sexual infantil (CSEA) en línea, un aumento del 360% con respecto al número de informes recibidos hace 10 años.

Por su arte, según la evaluación de amenazas globales de WeProtect de 2023, el volumen de material de abuso sexual infantil ha aumentado a nivel mundial un 87% en los últimos cinco años.

“Todos nosotros, trabajando juntos, debemos proteger a nuestros niños del atroz y creciente delito de explotación y abuso sexual infantil en línea”, dijo Mayorkas. “La trágica realidad es que, a medida que los jóvenes pasan más tiempo en línea, los depredadores de todo el mundo los atacan cada vez más mediante la manipulación y el engaño”, indicó.

El jefe de la seguridad nacional de Estados Unidos indicó además que Know2Protect es una iniciativa nacional única en su tipo para crear conciencia pública y prevenir que estos horribles crímenes ocurran, en primer lugar”. Y que las asociaciones público-privadas y las capacitaciones específicas "son esenciales para crear conciencia y educar al público, al tiempo de identificar, proteger y apoyar a las víctimas, y llevar a los perpetradores ante la justicia".

La primera en su tipo

Know2Protect fue definida por Mayorkas como la primera campaña del gobierno federal en su tipo “centrada en la educación y la prevención de la CSEA en línea”. Precisó además que el sitio web www.Know2Protect.gov, lanzado este miércoles, “se anuncia en 25 mercados de medios y en línea a través de vallas publicitarias, carteles y exhibidores digitales y físicos en todo el país.

El DHS estimó que la campaña llegará a millones de estadounidenses dondequiera que se encuentren y difundirá recursos para educar al público sobre este delito, incluido un portal específico para niños de 10 años o más, y les brindará recursos y herramientas para que las personas se protejan a sí mismas y a otros contra la CSEA en línea (por internet).

“La mejor manera de mantener seguros a los niños en línea es brindarles información útil dondequiera que estén: en las redes sociales y plataformas de juegos en línea, y a través de clubes, eventos deportivos y organizaciones”, dijo Kate Kennedy, directora de campaña de Know2Protect.

“Al asociarnos con una variedad de empresas para crear conciencia y difundir mensajes educativos, mantenemos a los niños a salvo de los depredadores en línea”, agregó. “Estamos agradecidos por todos nuestros socios que comparten el compromiso de combatir la explotación y el abuso sexual infantil en línea y, como resultado, mantener a los niños seguros".

El ministerio explicó además que el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) ha estado trabajando con el Departamento en el desarrollo de activos y conceptos de Know2Protect desde sus inicios. Los expertos en la materia del NCMEC y su red de sobrevivientes revisaron los materiales de la campaña para garantizar que fueran apropiados y educativos para todos los públicos.

“La explotación y el abuso sexual infantil en línea es una preocupación mundial creciente y el NCMEC está a la vanguardia para abordarla”, dijo Derrick Driscoll, director de operaciones del NCMEC. “El aumento exponencial de CSEA durante el último año subraya la urgencia de nuestra misión”, agregó.

Papel de los socios tecnológicos

Google LLC . Está donando créditos publicitarios para reforzar el alcance de la campaña de educación sobre signos de explotación y abuso infantil, así como mantener su seguridad y la de los demás dentro como fuera de la red.

. Está donando créditos publicitarios para reforzar el alcance de la campaña de educación sobre signos de explotación y abuso infantil, así como mantener su seguridad y la de los demás dentro como fuera de la red. Intel Corporation . Impartirá capacitaciones de concientización a su personal.

. Impartirá capacitaciones de concientización a su personal. Meta Platforms, Inc . apoyará al DHS para promover la campaña Know2Protect en Facebook e Instagram, así como crear conciencia sobre estos delitos y cómo reconocerlos, y dirigir a las personas a información y recursos que puedan apoyarlos.

. apoyará al DHS para promover la campaña en Facebook e Instagram, así como crear conciencia sobre estos delitos y cómo reconocerlos, y dirigir a las personas a información y recursos que puedan apoyarlos. Roblox Corporation. Mostrará anuncios publicitarios en el juego para los usuarios de su plataforma en línea. Estos anuncios compartirán consejos útiles para los jugadores sobre seguridad en Internet y mejores prácticas. En el futuro, trabajará con Know2Protect para desarrollar experiencias inmersivas en el juego.

Mostrará anuncios publicitarios en el juego para los usuarios de su plataforma en línea. Estos anuncios compartirán consejos útiles para los jugadores sobre seguridad en Internet y mejores prácticas. En el futuro, trabajará con para desarrollar experiencias inmersivas en el juego. Snap Inc. Proporciona créditos publicitarios en su plataforma Snapchat y realiza investigaciones para medir el conocimiento y la familiaridad de los Snapchatters con una variedad de riesgos en línea relacionados con la sexualidad.

El apoyo de ligas deportivas

Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) . A través de su plataforma MLB Together CSR, exhibirá material publicitario físico de Know2Protect, como carteles. También incluirá a Know2Protect en MLBTogether.com como un sitio confiable.

. A través de su plataforma MLB Together CSR, exhibirá material publicitario físico de como carteles. También incluirá a en MLBTogether.com como un sitio confiable. La Liga de Fútbol-Soccer (MLS). Destacará la campaña durante el Juego de Estrellas de la MLS del 24 de julio de 2024 presentado por Target.

Destacará la campaña durante el Juego de Estrellas de la MLS del 24 de julio de 2024 presentado por Target. NASCAR. Exhibirá activos y materiales promocionales de Know2Protect durante las carreras en todo el país.

Exhibirá activos y materiales promocionales de durante las carreras en todo el país. La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) . Trabajará para amplificar la campaña Know2Protect creando conciencia entre los clubes y jugadores, y publicando anuncios de servicio público de Know2Protect en varias plataformas, incluida NFL Media.

. Trabajará para amplificar la campaña creando conciencia entre los clubes y jugadores, y publicando anuncios de servicio público de en varias plataformas, incluida NFL Media. La Liga Nacional de Hockey (NHL) . Mostrará anuncios y organizará eventos en persona en sus juegos, al tiempo que amplificará los mensajes de la campaña en su red y entre sus diversas plataformas de redes sociales.

. Mostrará anuncios y organizará eventos en persona en sus juegos, al tiempo que amplificará los mensajes de la campaña en su red y entre sus diversas plataformas de redes sociales. El Comité Olímpico y Paralímpico de los Estados Unidos (USOPC). Trabajará con Know2Protect para brindar presentaciones virtuales a los atletas y padres del equipo estadounidense sobre la amenaza de la CSEA en línea y las estrategias preventivas que pueden implementar para mantener seguros a todos los atletas del equipo de Estados Unidos.

El resto de los participantes, privados y públicos en la campaña Know2Protect, hará aportes similares ampliando información en sus páginas digitales y eventos públicos a lo largo y ancho del país.

Entre las entidades y agencias de aplicación de la ley locales y nacionales se incluyen la Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio Secreto de Estados Unidos, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), la Dirección de Ciencia y Tecnología del DHS, además de socios extranjeros.

Mayorkas invitó a los estadounidenses a visitar la página www.Know2Protect.gov donde hallarán información acerca de qué hacer para denunciar abuso sexual infantil en línea y cómo prevenirlo.