Los republicanos de la Cámara posponen el envío al Senado de los artículos del 'impeachment' contra Mayorkas

Los republicanos de la Cámara de Representantes pospusieron el envío de los artículos de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas al Senado hasta la próxima semana, en medio de preocupaciones sobre el momento de un juicio político que se espera que los demócratas desestimen rápidamente.

"Para garantizar que el Senado tenga tiempo suficiente para cumplir con su deber constitucional, la Cámara transmitirá los artículos del 'impeachment' al Senado la próxima semana", dijo un portavoz del presidente Mike Johnson en un comunicado.

La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, acusó a Mayorkas por un margen de un solo voto el 13 de febrero, recomendando que Mayorkas fuera destituido de su cargo por su manejo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Con dos artículos de juicio político, la Cámara acusa a Mayorkas de negarse “deliberada y sistemáticamente” a hacer cumplir las leyes de inmigración existentes y de violar la confianza pública al mentirle al Congreso y decir que la frontera era segura.

Después de reprimirse durante varias semanas, el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson dijo a finales de marzo que enviaría los dos artículos al Senado el 10 de abril.

Sin embargo, a diferencia de los dos juicios políticos del expresidente Donald Trump en 2020 y 2021, no se espera que el Senado dedique mucho tiempo a considerar los cargos.

Los demócratas que tienen la mayoría en el Senado parecen tener los votos para desestimar inmediatamente el juicio, aunque el líder de la mayoría Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, aún no ha dicho qué planea hacer.

Los demócratas dicen que los cargos contra Mayorkas equivalen a una disputa política, no a los “crímenes y faltas graves” establecidos como obstáculo para el juicio político en la Constitución.

