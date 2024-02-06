Fracasa intento republicano en la Cámara Baja de llevar a 'impeachment' a Alejandro Mayorkas

Video Proyecto de ley para solucionar la crisis migratoria no parece tener futuro, ¿de quién es la culpa?

A los republicanos les faltaron unos pocos votos para lograr el paso previo a un juicio político contra el alto funcionario en el Senado. Con los demócratas unidos contra las acusaciones, los republicanos necesitaban casi todos los votos de su escasa mayoría para aprobar los artículos de la acusación. Sin embargo, algunos legisladores republicanos se negaron a seguir el plan del partido y votaron en contra de la medida.

El sorprendente resultado fue de 214 votos republicanos a favor y 216 en contra emitidos por toda la bancada demócrata, más 3 republicanos. Mientras que un cuarto republicano cambió su voto para que la medida pudiera ser revisada más adelante.

El representante por California Tom McClintock y el representante por Colorado Ken Buck, ambos republicanos, cumplieron su palabra y votaron en contra de la medida. Algo que ya habían anunciado que harían. A ellos se les sumó Mike Gallagher de Wisconsin.

Los otros 214 republicanos de la Cámara Baja que votaron a favor argumentaban en su acusación que el secretario "violó la confianza pública" y "se ha negado a cumplir" con las leyes migratorias, lo que según ellos provocó un récord en el cruce irregular de inmigrantes por la frontera con México.

Una pausa en la iniciativa en contra de Mayorkas

El representante Mark Green, republicano de Tennessee y presidente del Comité de Seguridad Nacional, dijo que se sentía “frustrado” con los resultados de este martes, "pero volveremos a revisarlo".

El Partido Republicano también tiene tres vacantes en la Cámara Baja tras las salidas de Kevin McCarthy y Bill Johnson, además de la expulsión de George Santos.

El líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, no estuvo presente en la votación, ya que sigue recuperándose en Louisiana de un trasplante de células madre, por lo que se espera que si más adelante se realiza una nueva votación, puedan alcanzar la mayoría.

De momento, queda paralizada la campaña de los republicanos para castigar políticamente a la administración Biden por su gestión de la frontera entre EEUU y México.

La seguridad fronteriza se ha convertido en una cuestión política clave en este año electoral y está siendo usada como punta de lanza en la campaña republicana contra Biden.

Los demócratas argumentan que los republicanos intentaban convertir a Mayorkas en un chivo expiatorio en pleno año electoral.

Ya se esperaba que los representantes demócratas se unieran contra los dos artículos de impeachment a Mayorkas y al menos dos republicanos de la Cámara Baja también votaran en contra, pero fue la suma de otros dos votos en contra lo que echó para atrás la medida.

Demócratas afirman que no se justificaba un 'impeachment'

La figura del impeachment, que hasta hace poco había sido muy poco común en EEUU, se ha utilizado en los últimos años para hacer cumplir la Constitución pero también, y cada vez más, como un arma política.

Desde 1876 un secretario del gabinete no enfrentaba cargos de impeachment.

Según los demócratas, los cargos contra Mayorkas son falsos y no son motivo para un juicio político, ya que no cumplen con los estándares constitucionales de traición, soborno o "crímenes y faltas graves".

"Esto es una total pérdida de tiempo", había dicho el representante Joe Neguse, demócrata por Colorado, en la audiencia del Comité de Seguridad Nacional, previa a la votación.



Por su parte, Mayorkas, quien fuera fiscal federal, no testificó en su propio nombre, pero presentó una carta al panel defendiendo su trabajo, algo también poco usual.

Mayorkas ha estado visitando el Congreso frecuentemente en los últimos tiempos para negociar en el Senado el paquete de seguridad fronteriza, que logró obtener apoyo bipartidista y fue presentado el domingo. Esa legislación será sometida a una votación de prueba el miércoles, aunque varios republicanos están criticando la propuesta y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha dicho que es letra muerta.

Los expertos han argumentado que Mayorkas simplemente se ha visto atrapado en una disputa política con los republicanos que desaprueban el enfoque de la administración Biden sobre la situación fronteriza.

El experto en derecho constitucional Jonathan Turley dijo que el ' impeachment' no debe usarse por ser "un mal miembro del Gabinete".

Al respecto también coincidió el abogado Alan Dershowitz: "Independientemente de lo que Mayorkas haya hecho o no, no ha cometido soborno, traición o altos crímenes ni delitos menores".

Con información de AP.

