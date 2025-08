Cómo el implacable enfoque antiinmigrante de Trump va de la mano con sus amenazas a la democracia

Rubén Gallego

"A los 14 años, vi a mi familia y a mi comunidad y me dije: hay un futuro mejor para nosotros; podemos progresar y las cosas pueden mejorar. Todo lo que hago y lo que soy tiene sus raíces en mi comunidad latina, y me llena de humildad poder llegar a representar a nuestra comunidad en el Senado. Es un deber que asumiré con orgullo y mucho honor." Read this content in english.