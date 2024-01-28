Por qué los republicanos buscan que el jefe de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, enfrente un juicio político

Video ¿Cuáles son los deseos de los migrantes para el 2024? Les preguntamos y esto nos contaron

Los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron este domingo dos artículos de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, prometiendo avanzar rápidamente en su intento de destituirlo tras responsabilizarlo de la compleja situación migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México.

Los republicanos han arremetido contra la política fronteriza y migratoria del presidente demócrata Joe Biden, luego de dispararse el número de cruces ilegales en la frontera sur del país, apuntando sus críticas hacia el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés).

El 3 de enero, el Comité de Seguridad Nacional, liderado por los republicanos, dio inicio formal al proceso contra Mayorkas.

Los republicanos lo responsabilizan de “crímenes graves y faltas menores” que equivalen a una “negativa deliberada y sistémica a cumplir con la ley” sobre inmigración y una “violación de la confianza pública”. El juicio político, afirman, es “la única opción viable del Congreso”.

“Alejandro N. Mayorkas se negó deliberada y sistemáticamente a cumplir las leyes de inmigración, no controló la frontera en detrimento de la seguridad nacional, comprometió la seguridad pública y violó el Estado de derecho y la separación de poderes establecidos en la Constitución, en perjuicio manifiesto del pueblo de Estados Unidos”, se lee en la resolución de juicio político.

Los demócratas y la agencia han catalogado la medida como un truco motivado políticamente que carece de bases constitucionales para retirarlo de su cargo.

El anuncio del domingo se da cuando otro intento de juicio político —para acusar al presidente Biden en relación con los negocios de su hijo Hunter— ha tenido dificultades para avanzar.

Todo sucede en un momento en que la seguridad fronteriza y la inmigración son temas clave en las campañas políticas de 2024 y en que Donald Trump, el favorito para obtener la candidatura presidencial republicana, promete lanzar la “operación de deportación más grande” en la historia del país si regresa a la Casa Blanca.

Las acusaciones de los republicanos contra Mayorkas

El comité critica en concreto la implementación de programas de libertad condicional para la reunificación familiar que permiten a ciertos ciudadanos extranjeros esperar en Estados Unidos para obtener visados de inmigración, calificando las medidas de ilegales.

El primer artículo de la acusación sostiene que Mayorkas debió haber dado prioridad a la detención de las personas que cruzaron ilegalmente la frontera.

En el segundo artículo, los legisladores republicanos alegan que Mayorkas dio declaraciones falsas al Congreso sobre la seguridad de la frontera y que obstruyó la supervisión.

El presidente del comité, Mark Green, republicano de Tennessee, señaló en un comunicado que "estos artículos presentan un caso claro, convincente e irrefutable para la destitución del secretario Alejandro Mayorkas". "El Congreso tiene el deber de velar por que el poder Ejecutivo aplique y haga cumplir las leyes que hemos aprobado. Sin embargo, el secretario Mayorkas se ha negado reiteradamente a hacerlo", declaró Green.

La respuesta de DHS a la posibilidad de un juicio político

El Departamento de Seguridad Nacional respondió este domingo con un memorándum en el que afirma que los republicanos "socavaron los esfuerzos por lograr soluciones bipartidistas e ignoraron los hechos, a los juristas y expertos, e incluso a la propia Constitución en su afán por destituir sin fundamento al secretario Mayorkas".

La agencia explicó que, en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, el departamento se ha adherido "a los requisitos de detención obligatoria en la mayor medida posible", pero que una "norma que exija el 100% de detención significaría que el Congreso debería haber sometido a juicio político a todos los secretarios del DHS desde que se fundó el departamento".

Qué viene ahora en el proceso

El comité de Seguridad Nacional de la Cámara Baja, controlada por los republicanos, tiene previsto votar los artículos de 'impeachment' este martes. Luego serán enviados al pleno de ese cuerpo, donde su presidente, el republicano Mike Johnson, ha dicho que serán considerados con rapidez.

Los artículos requieren una mayoría simple para ser aprobados en la Cámara de Representantes. Luego, el Senado realizaría el juicio político. Allí se necesitaría dos terceras partes a favor de la destitución de Mayorkas, algo que luce improbable porque el Senado es controlado por los demócratas.

