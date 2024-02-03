Johnson dice que la Cámara Baja no apresurará una votación con posibles cambios en la seguridad fronteriza

El líder republicano de la Cámara Baja, Mike Johnson, dijo este sábado que ese cuerpo no apresurará una votación sobre un acuerdo bipartidista con ayuda para Ucrania a cambio de un endurecimiento en la política migratoria en la frontera, reportaron Politico y Bloomberg. La Cámara de Representantes evaluará la próxima semana solo una propuesta de ayuda a Israel, agregó.

La noticia se da después de que el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, había dicho el jueves que la próxima semana habría 'un voto de prueba' sobre el proyecto de ley de seguridad nacional, que se supone incluyera un acuerdo bipartidista sobre restricciones de política migratoria y el paquete de ayuda a Ucrania e Israel.

De hecho, para algún momento de este fin de semana se esperan detalles sobre el texto que redactan negociadores del Senado. Pero, con su carta a los republicanos en la Cámara Baja, Johnson parece haber puesto el asunto en suspenso temporal en el cuerpo que preside.

"Les escribo para dejarles saber que esta tarde nuestro colega Ken Calvert revelará un texto legislativo respecto a la ayuda a nuestro aliado Israel. Planificamos llevarlo a votación la próxima semana", escribió Johnson en la carta publicada por Politico.

"Si bien el Senado parece que finalmente divulgará un texto de su paquete suplementario tras meses de negociaciones a puerta cerrada, su liderazgo está al tanto de que, al no incluir a la Cámara Baja en sus negociaciones, eliminó la capacidad de que cualquier legislación fuese considerada con rapidez", agregó.

Presión republicana para que se endurezca la seguridad fronteriza

Eso, a pesar de que como venían exigiendo los republicanos desde hace mucho tiempo, el gobierno del presidente Joe Biden ha aceptado supeditar la ayuda a Ucrania a un notable endurecimiento de la política migratoria y la seguridad en la frontera, según reportan quienes conocen el acuerdo.

Todo esto se da mientras siguen llegando miles de migrantes a la frontera con México luego de que en 2023 se reportara un récord en el número de encuentros de las autoridades fronterizas de Estados Unidos. Asimismo, las tropas ucranianas se están quedando sin munición para defenderse del ataque ruso en curso y el Pentágono informó que se había quedado sin dinero para Ucrania.

En el Senado, el líder republicano Mitch McConnell había expresado una postura similar a la del demócrata Schumer: agilizar la consideración de un proyecto con la ayuda a Ucrania e Israel que "con suerte" incluyera un acuerdo fronterizo.

Pero Trump, el probable candidato presidencial republicano y con una influencia significativa sobre los legisladores, se ha mostrado en contra de un acuerdo sobre política migratoria que no sea, según dice sin aclarar muy bien a qué se refiere, "perfecto".

