4 puntos débiles de Joe Biden que le complican sus planes de reelección

El presidente Joe Biden tiene por delante un año en el que le espera una agitada campaña presidencial en busca de la reelección, y la perspectiva posible de enfrentar nuevamente a Donald Trump en las elecciones de noviembre. Todo, mientras, por supuesto, atiende los asuntos de gobierno de una nación con responsabilidades internacionales.

Como todo candidato, Biden tiene fortalezas y debilidades. Y como todo presidente en ejercicio que busca ser reelegido, el trabajo de su administración es la carta de presentación a los votantes que busca cautivar de cara a las elecciones en Estados Unidos este 2024.

Biden llega con algunos puntos bajos, como por ejemplo, la economía, que tiene indicadores excelentes, pero que muchos votantes no perciben de ese modo. O la sensación de caos en materia de seguridad fronteriza que la oposición republicana explota.

Estas son las "debilidades" más notorias que Biden tiene como candidato.

1. La economía está bien, pero la gente no lo siente

Bajísimo desempleo. Crecimiento económico sostenido. Inflación controlada. Y sin señales de recesión a la vista. Parece una contradicción decir que una debilidad para Biden tiene que ver con la economía.

La tasa de desempleo del 3.7%, con reportes que mes a mes muestran una sostenida generación de trabajos. Además, la economía se expandió un 2.5% durante 2023. Y la inflación, que se disparó con la pandemia, ha sido controlada en relativo poco tiempo, bajando del pico de 9.1% que tocó el Índice de Precios al Consumidor en junio de 2022, al actual 3.4%. Todo sin llegar a la temida recesión con la que advertían los peores vaticinios.

¿Cuál es entonces el problema de Biden? Es que pese a que los más importantes indicadores económicos son superpositivos, la gente de a pie no lo percibe así. Y es una percepción que los republicanos han estado explotando de cara a la campaña.

Un trabajo publicado por el Centro de Investigaciones Pew en enero muestra que las opiniones de los estadounidenses sobre la economía muestran signos de mejora. Un 28% de los encuestados "califica las condiciones económicas como excelentes o buenas, un aumento de 9 puntos porcentuales desde abril". Pero la misma encuesta muestra que "solo el 33% de los estadounidenses aprueba el desempeño de Biden".

¿Cuál es la explicación detrás de esa insatisfacción incongruente de la gente? El centro de estudios Instituto Brookings organizó las posibles explicaciones en tres grupos. El primero tiene que ver con la percepción de oportunidades económicas futuras: el nivel más alto de precios por la inflación pospandémica, la falta de viviendas asequibles y la poca fe en las perspectivas, incluida la preocupación por el impacto de la inteligencia artificial en los empleos.

Un segundo conjunto la vincula con preocupaciones no económicas, como las guerras, los conflictos políticos o los tiroteos masivos. Y un tercer grupo se relaciona con la percepción de la economía influenciada por las fuentes de noticias con sesgos negativos o de alarma.

Y para Biden, esa desconexión entre lo que sienten los consumidores y el estado real de la economía, podría ser clave a la hora de ganar la reelección.

2. La frontera con México

El tema de la inmigración y la seguridad fronteriza está escalando en la prioridad de temas que preocupan a los votantes pensando en las elecciones presidenciales. En el año fiscal 2023, los encuentros de migrantes en las fronteras rompieron récord, según datos de la Patrulla Fronteriza.

Mientras tanto, Biden enfrenta la incomodidad planteada por administraciones estatales y locales demócratas por el gran flujo de migrantes en autobuses que el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, está enviando hacia ciudades como Nueva York o Chicago.

El problema de los migrantes ahora está golpeando esas ciudades, que no cuentan con infraestructura para recibir a los miles que llegan desde la frontera sur. Los republicanos llaman a esta situación la "crisis fronteriza de Biden".

En este contexto, Trump ha redoblado mucha de su retórica antiinmigrante que en la elección de 2016 le dio resultado. Semanas atrás dijo que los inmigrantes indocumentados “envenenan la sangre de nuestro país”, una frase que tiene eco de palabras de Adolf Hitler en referencia a los judíos en Europa.

Las encuestas muestran que la inmigración es un punto flojo para Biden, que tiene apenas un 18% de aprobación sobre el tema, según un reciente sondeo de ABC News.

Biden, que llegó a la Casa Blanca con un discurso humanizado de los inmigrantes frente a la retórica del entonces presidente Trump, ahora se muestra abierto a hacer cambios en la gestión de la frontera para tratar de avanzar en el Congreso con un paquete de ayuda a Ucrania.

3. La edad de Biden: un presidente de 81 años

Biden fue el presidente electo de mayor edad en la historia de Estados Unidos cuando ganó en 2020. ¿Cuántos años va a tener el presidente Biden cuando termine un eventual segundo mandato si es reelegido? 86 años. El demócrata tiene 81 años y esta matemática preocupa mucho a sus votantes.

La posibilidad de una revancha con Trump, favorito para la nominación republicana que tiene 77 años, haría que la elección vuelva a ser entre dos hombres de edad avanzada. Sin embargo, es la edad de Biden la que genera más preocupación entre los votantes, incluidos votantes demócratas que dicen que van a votar por él.

Biden ha abordado el tema de su edad con humor en varias ocasiones, mientras que su administración resalta su vasta experiencia en la arena política de Washington. Sin embargo, las encuestas de opinión muestran que la mayoría de los estadounidenses cree que puede ser demasiado mayor para la reelección.

Un sondeo reciente de ABC News y The Washington Post mostró que el 74% de los encuestados cree que Biden es demasiado mayor para postularse para otro mandato, mientras que un 50% pensaba lo mismo de Trump.

4. La percepción de que el mundo es un caos

Trump ha repetido varias veces durante la campaña que si él hubiera estado en la presidencia, la guerra entre Rusia y Ucrania no hubiera sucedido y que tampoco hubiera sucedido la actual ofensiva israelí en Gaza iniciada a raíz del ataque del grupo militante palestino Hamas el pasado 7 de octubre.

Una encuesta publicada por The New York Times/Siena College en diciembre muestra que los votantes desaprueban en general la forma en que Biden está manejando el conflicto entre israelíes y palestinos: el 57% de los encuestados desaprueba el manejo de Biden y solo un 33% lo aprueba.

El sondeo muestra un dato preocupante para las aspiraciones de Biden a la reelección: que entre los votantes entre 18 y 29 años, tradicionalmente más inclinados a ser demócratas, casi tres cuartas partes desaprueban la forma en que el presidente está manejando el conflicto en Gaza.

Se trata de un sector mucho más crítico sobre las actuales acciones militares de Israel en Gaza y que algunos califican de 'genocidio'. El que la Casa Blanca siga dando su apoyo incondicional a los israelíes y no presione por un alto al fuego es el punto principal de quienes se siente defraudados por la posición de Biden.

