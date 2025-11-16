Decenas de republicanos votarían en la Cámara Baja para que se revelen los archivos de Epstein, estiman Massie y Khanna

Video Trump y los correos de Epstein y el fin del cierre de gobierno: videos destacados de la semana

Los legisladores que lideran el esfuerzo para que se publiquen los archivos relacionados con la investigación de tráfico sexual contra Jeffrey Epstein creen que obtendrán una victoria esta semana en la Cámara de Representantes, cuando una “avalancha de republicanos” vote a favor de su proyecto de ley y desafíe a los líderes del Partido Republicano y al presidente Donald Trump, quienes durante meses les han dado largas al asunto.

El proyecto de ley obligaría al Departamento de Justicia a divulgar todos los archivos y comunicaciones relacionadas con Epstein, así como cualquier información acerca de la investigación sobre su muerte en una cárcel federal. Se permitiría redactar o tapar información sobre las víctimas de Epstein y las investigaciones federales en curso.

PUBLICIDAD

“Podría haber 100 o más” votos de republicanos, afirmó el representante de Kentucky Thomas Massie, entre los legisladores que hablaron de la legislación el domingo en programas de noticias. “Cuando se someta a votación, espero obtener una mayoría a prueba de veto en esta legislación”, agregó.

Massie y el representante de California Ro Khanna presentaron en julio una petición para forzar una votación sobre su proyecto de ley. Es una herramienta que rara vez tiene éxito y que permite que una mayoría pase por alto a los líderes de la Cámara de Representantes y avance una votación en el pleno.

En medio de la maniobra con esta petición, el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, adelantó el receso de los representantes en agosto cuando en la agenda legislativa del Partido Republicano se coló ese esfuerzo para que haya una votación sobre los archivos de Epstein.

Los demócratas denunciaron que también se demoró la juramentación de su representante de Arizona Adelita Grijalva para evitar que ella se convirtiera en el miembro número 218 de ese cuerpo en firmar la petición y alcanzar así el umbral necesario para forzar una votación. Eso fue lo que precisamente sucedió minutos después de que Grijalva prestó juramento la semana pasada.

Massie dijo que Johnson, Trump y otros funcionarios que han criticado sus esfuerzos “sufrirán una gran derrota esta semana”. “Aún no me canso de ganar", expresó Massie.

Para entender más sobre esta trama, en este interactivo te explicamos: QUIÉN ES QUIÉN EN EL CASO EPSTEIN.

La perspectiva de los líderes del Partido Republicano

Johnson parece esperar que la Cámara Baja respalde con holgura el proyecto de ley sobre Epstein.

“Simplemente lo haremos y seguiremos adelante. No hay nada que ocultar”, añadió. Señaló que, según él, el Comité de la Cámara de Supervisión y Reforma Gubernamental ha hecho pública “mucha más información de la que pide la petición, su pequeña táctica”.

PUBLICIDAD

La votación se produce cuando se divulgaron documentos que plantean nuevas preguntas sobre Epstein y sus asociados. Por ejemplo, un correo electrónico de 2019 que el delincuente sexual convicto escribió a un periodista diciendo que Trump “sabía de las chicas”. La Casa Blanca ha acusado a los demócratas de filtrar selectivamente los correos electrónicos para difamar al presidente.

Johnson dijo que Trump “no tiene nada que ocultar acerca de esto”. “Están haciendo esto para ir tras el presidente Trump con esta teoría de que él tiene algo que ver con esto. No es así”, manifestó Johnson.

La asociación de Trump con Epstein está bien establecida y el nombre del presidente fue incluido en registros que su propio Departamento de Justicia liberó en febrero como parte de un esfuerzo por cumplir con el interés público de conocer información sobre la investigación de tráfico sexual.

Los lazos que unen a Trump con Epstein

Trump nunca ha sido acusado de irregularidades en relación con Epstein, y la mera inclusión del nombre de alguien en los archivos de la investigación tampoco implica a la persona. El financista, que falleció por suicidio en la cárcel en 2019 mientras esperaba juicio, también tenía muchos conocidos prominentes en círculos políticos y de celebridades, además de Trump.

Khanna expresó expectativas más modestas que Massie sobre el conteo de votos. Aun así, dijo que esperaba que 40 o más republicanos se unieran al esfuerzo. “Ni siquiera sé cuán involucrado estaba Trump”, comentó. “Hay muchas otras personas involucradas que deben rendir cuentas”.

Khanna también le pidió a Trump que se reuniera con las personas que sufrieron abusos. Algunos estarán en el Capitolio el martes para una conferencia de prensa, dijo.

PUBLICIDAD

Massie afirmó que los legisladores republicanos que temen perder el respaldo de Trump debido a cómo votan tendrán una marca en su historial, si votan 'no', que podría perjudicar sus perspectivas políticas a largo plazo.

“El registro de esta votación durará más que la Presidencia de Donald Trump”, expresó Massie.

Los archivos Epstein dividen al movimiento MAGA

En el lado republicano, tres miembros de ese partido se unieron a Massie en la firma de la petición: las representantes Marjorie Taylor Greene de Georgia, Nancy Mace de Carolina del Sur y Lauren Boebert de Colorado.

Trump rompió públicamente con Greene la semana pasada y dijo que respaldaría a quien contienda con ella en 2026 “si se postula la persona adecuada”.

Greene atribuyó la ruptura con Trump a que “desafortunadamente, todo se reduce a los archivos de Epstein”. Dijo que el país merece transparencia sobre el tema y que la crítica del presidente hacia ella es confusa porque las mujeres con las que ha hablado no lo han implicado.

“No tengo idea de lo que hay en los archivos. Ni siquiera puedo adivinar. Pero esa es la pregunta que todos se hacen, ¿por qué luchar tan duro contra esto?”, comentó Greene.

Incluso si el proyecto de ley se aprueba en la Cámara Baja, no hay garantía de que los republicanos del Senado lo apoyen. Massie dijo que solo espera que el líder de la mayoría del Senado, John Thune, “haga lo correcto”. “Habrá presión si obtenemos una gran votación en la Cámara de Representantes”, dijo Massie, quien cree que “podríamos tener una avalancha de republicanos”.

PUBLICIDAD

Massie apareció en el programa 'This Week' de ABC, Johnson estuvo en 'Fox News Sunday', Khanna habló en 'Meet the Press' de NBC y Greene fue entrevistada en 'State of the Union' de CNN.

Mira también: