En un giro inesperado, Trump afirma que los republicanos de la Cámara Baja deberían votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein

Video Trump y los correos de Epstein y el fin del cierre de gobierno: videos destacados de la semana

El presidente Donald Trump dijo que los republicanos de la Cámara de Representantes deberían votar a favor de publicar los archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, un sorprendente cambio de postura después de haber combatido previamente la propuesta.

“No tenemos nada que ocultar, y es hora de dejar atrás esta farsa demócrata perpetrada por lunáticos de la izquierda radical para desviar la atención del gran éxito del Partido Republicano”, escribió Trump en las redes sociales poco después de aterrizar en la Base Conjunta Andrews tras un fin de semana en Florida.

Los demócratas y algunos republicanos han estado impulsando una medida que obligaría al Departamento de Justicia a hacer más documentos públicos del caso.

El cambio de postura del presidente es un reconocimiento implícito de que los partidarios de la medida tienen los votos suficientes para aprobarla en la Cámara de Representantes, aunque su futuro en el Senado es incierto.