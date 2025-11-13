"Hablen conmigo": el mensaje sobre Trump que Epstein quería hacerle llegar a Putin

Video ¿Qué dicen los correos de Epstein en los que se menciona a Trump? Te contamos algunos detalles

"Si quieren entender a Trump, hablen conmigo": fue el mensaje que Jeffrey Epstein intentó hacer llegar al Kremlin en 2018, cerca de un mes antes de que el entonces presidente de EEUU se reuniera con el líder ruso Vladimir Putin en Helsinki.

Como parte de los miles de documentos divulgados el miércoles por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, hay varios mensajes que muestran cómo Epstein buscaba promocionarse a sí mismo como una herramienta para comprender el fenómeno Trump e intentó comunicárselo a Rusia.

En uno de esos mensajes, el 24 de junio de 2018, el delincuente sexual escribió a Thorbjorn Jagland, ex primer ministro de Noruega y entonces secretario general del Consejo de Europa: “Creo que podrías sugerirle a Putin que Lavrov puede obtener información hablando conmigo”. Con "Lavrov" parece referirse a Serguéi Lavrov, quien entonces era —y sigue siendo— el ministro de Exteriores de Rusia.

Un año antes, el propio Jagland le había pedido a Epstein que lo visitara en Estrasburgo, Francia, para ayudarlo a “entender más sobre Trump y lo que ocurre en la sociedad estadounidense”

En el correo a Jagland de 2018, citado por Politico, Epstein le dice que ya había hablado antes sobre Trump con Vitaly Churkin, quien fuera embajador ruso ante la ONU y había fallecido en 2017.

Según Epstein, "Churkin era genial" y consideraba que entendió a Trump después de sus conversaciones. "No es complejo. Tiene que parecer que obtiene algo, es así de simple", agregó.

Jagland le respondió luego que al día siguiente se reuniría con un asistente de Lavrov y le propondría que se pusiera en contacto con Epstein, pero no está claro si ese encuentro llegó a celebrarse.

Los mensajes de Epstein sobre el encuentro Trump-Putin en Helsinki:

"No tiene idea de casi nada"

Poco después, tras el encuentro entre Trump y Putin en Finlandia, que recibió fuertes críticas por la actitud del republicano, que pareció hacer concesiones y asumir las narrativas del Kremlin, también se encontraron referencias a esto en la correspondencia del financista, quien calificó el incidente de "predecible".

Larry Summers, quien fuera secretario del Tesoro con Bill Clinton y asesor económico de Barack Obama, escribió a Epstein el 16 de julio de 2018, el mismo día de la cumbre: “¿Los rusos tienen algo sobre Trump? Lo de hoy fue espantoso, incluso para sus estándares”.

A lo que Epstein respondió al día siguiente: “Mi correo está lleno de comentarios similares". Y agregó: “Estoy seguro de que él cree que fue genial. Piensa que ha fascinado a su adversario... Ciertamente no tiene idea del simbolismo. No tiene idea de casi nada".



Epstein fue acusado por decenas de mujeres por abusos sexuales ocurridos cuando muchas de ellas eran menores de edad. La británica Ghislaine Maxwell, su pareja y asociada, era la principal encargada de reclutar a las menores y, según muchas de las víctimas, también participaba de los abusos.

En julio de 2019, un año después de estos mensajes sobre la reunión entre Trump y Putin, Epstein fue arrestado nuevamente por tráfico sexual de menores en Nueva York, y murió en su celda un mes después, en lo que las autoridades declararon como un suicidio, aunque su muerte ha despertado sospechas y teorías de la conspiración. Maxwell fue detenida en 2020 y condenada en 2022 a 20 años de prisión por reclutar y facilitar menores a Epstein.

Aunque se conocieron en los años 90 y fueron vistos juntos en importantes eventos sociales, Trump sostiene que rompió toda relación con él hace décadas y asegura que lo expulsó de su club Mar-a-Lago por "robarle" a sus empleadas. El presidente niega cualquier implicación en la red de tráfico sexual de Epstein e insiste en que nunca participó ni tuvo conocimientos de esas actividades. Sin embargo, su nombre sigue apareciendo en documentos y registros relacionados con el fallecido delincuente sexual.