Estados Unidos de América

Cámara Baja (con ayuda demócrata) bloquea en solo minutos la moción de Marjorie Taylor Greene para destituir a Mike Johnson

Según el reglamento de la Cámara Baja, un solo legislador puede desencadenar una votación para destituir al presidente, pero aún así los demócratas bloquearon la moción.

Univision
Marjorie Taylor Greene anuncia que pedirá votación para destituir al presidente de la Cámara Baja: ¿podría tener éxito?

La Cámara de Representantes bloqueó este miércoles en solo minutos una moción de la representante republicana Marjorie Taylor Greene para sacar de la presidencia a Mike Johnson.

La votación, que la mayoría de la Cámara rechazó rápidamente, revela las fracturas dentro del Partido Republicano. Fue el segundo intento de destituir a un presidente de la Cámara en siete meses.

La legisladora, de extrema derecha, venía amenazando desde días atrás con presentar una moción para destituir a Johnson por respaldar nuevas ayudas a Ucrania.

La congresista republicana de Georgia y partidaria del expresidente Donald Trump, acusó a Johnson de “traición”.

“Mike Johnson se unió plenamente al repugnante modelo de negocio de Washington DC para financiar guerras eternas”, dijo Greene a la prensa la semana pasada.

Johnson tachó el anuncio de Greene como “malo para la Conferencia Republicana, malo para la institución y malo para el país”.

Según el reglamento de la Cámara Baja, un solo legislador puede desencadenar una votación para destituir al presidente.

Sin embargo, era poco probable que Johnson dejara la presidencia, ya que los demócratas habían dicho que votarían para mantenerlo en su puesto.

Actualmente, Johnson necesita de los demócratas no solo para sobrevivir la amenaza que representaba la moción de destitución presentada en su contra por su colega republicana, sino también para aprobar los proyectos de ley pendientes.

Desde su llegada a la presidencia de la Cámara de Representantes, Johnson ha demostrado voluntad para negociar con los demócratas con el fin de aprobar las legislaciones necesarias para superar problemas como la posible parálisis del gobierno federal y la aprobación de los paquetes de ayuda militar a Ucrania, Israel y Taiwán.

Así que también los demócratas necesitan de Johnson, por lo que a diferencia de octubre, cuando votaron por la destitución de Kevin McCarthy, esta vez están dispuestos a contribuir a derrotar la moción de Greene.

Además, pasar esa moción ahora podría paralizar la Cámara de Representantes, como ocurrió tras la expulsión de McCarthy, que dio lugar a una búsqueda de casi un mes para encontrar un nuevo líder del Partido Republicano.

Sin embargo, puede que esta estrategia de alianzas con los demócratas no le dure mucho tiempo a Johnson.

El representante republicano de Kentucky, Thomas Massie, que apoya la moción de Greene, advirtió el mes pasado que “por cada demócrata que acuda en su ayuda, perderá entre dos y tres republicanos más”. "Después de eso, no le quedará mucha vida útil", dijo Massie.

¿A qué se debe la aparente división dentro del Partido Republicano? El análisis en Línea de Fuego
