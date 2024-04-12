Por qué Donald Trump y Mike Johnson impulsan un proyecto para impedir que los no ciudadanos voten si eso ya está prohibido

Video ¿A qué se debe la aparente división dentro del Partido Republicano? El análisis en Línea de Fuego

El republicano Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, busca, junto al expresidente Donald Trump, promover un proyecto de ley para impedir que los no ciudadanos voten, a pesar de que la legislación de Estados Unidos ya lo impiden.

Johnson programó para este viernes una conferencia de prensa conjunta con Trump, en su residencia del sur de Florida, Mar-a-Lago, con la intención de promocionar el proyecto para "elevar la cuestión del voto de los no ciudadanos en las elecciones federales", según refirieron diversos medios citando a personas familiarizadas con el asunto.

Sin embargo, en la realidad, bajo ninguna circunstancia se permite a las personas no ciudadanas emitir un voto en elecciones a nivel estatal ni federal, según el Centro de Política Bipartidista.

No está claro qué hará el proyecto de ley que impulsa Johnson y apadrina Trump, aunque parece clara su intención de introducir en la agenda electoral la cuestión del fraude y criticar gobierno de Joe Biden por la situación en la frontera entre Estados Unidos y México, un tema clave para los votantes republicanos.

¿Hay casos de votos de no ciudadanos?

La realidad es que nadie ha sido capaz de demostrar de forma fehaciente la existencia de fraude a través del voto generalizado de no ciudadanos, como tampoco hay ejemplos de casos particulares de esta práctica.

Un estudio del Centro Brennan sobre las elecciones de 2016 encontró que se sospechaba que eran de no ciudadanos solo el 0.0001% de los votos en 42 jurisdicciones, con 23.5 millones de votos.

De acuerdo con el diario The Guardian, una revisión en Georgia encontró alrededor de 1,600 casos de no ciudadanos que se registraron para votar entre 1997 y 2022, pero ninguno de estos intentos condujo a que alguien pudiera efectivamente entrar al censo de votantes porque no presentó prueba de ciudadanía.

La Heritage Foundation, un grupo conservador, tiene una base de datos de casos de fraude electoral en todo el país que, según The Washington Post, incluye solamente 85 casos de voto de no ciudadanos desde 2002.

Un momento crítico para Mike Johnson

El proyecto de Johnson y Trump surge cuando los republicanos de la Cámara de Representantes esperan presentar un frente unido en 2024, por lo que su reunión buscará movilizar a los legisladores republicanos para que "se unan al equipo" en el tema de la seguridad electoral.

La reunión también llega en un momento crítico para la presidencia de Johnson. El presidente de la Cámara Baja se enfrenta actualmente a una amenaza de destitución por parte de la representante conservadora Marjorie Taylor Greene.

Johnson no consiguió que esta semana pasara la reautorización de la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), que permite al gobierno recopilar sin orden judicial las comunicaciones de no estadounidenses ubicados fuera del país para recabar inteligencia extranjera y es considerado clave para la seguridad nacional por los expertos, pero que Trump llamó a "eliminarlo" desde su red social.

Johnson, con sólo seis meses en el cargo, se acerca a la situación en que se vio Kevin McCarthy, el anterior presidente de la Cámara de Representantes que fue destituido por su propia bancada en otoño pasado, el primero en la historia en ser derrocado.

Greene presentó en marzo pasado una moción para destituir a Johnson como presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

