Hegseth dice ahora que "no vio" sobrevivientes tras primer ataque a supuesta narcolancha y responsabiliza al almirante a cargo de rematarlos

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este martes que no vio a ningún sobreviviente tras el primer ataque contra una supuesta narcolancha en el Caribe en septiembre, y al que siguió un segundo bombardeo que está recibiendo acusaciones de constituir un posible crimen de guerra.

"No vi personalmente sobrevivientes", respondió al ser preguntado por periodistas en una reunión del Gabinete de Donald Trump en la Casa Blanca. "Eso estaba en llamas. Estalló entre fuego y humo. No se puede ver, aunque hay imágenes digitales. Es lo que se llama la niebla de la guerra", explicó como supuesto motivo para no haber identificado a las dos personas con vida.

PUBLICIDAD

De hecho, Hegseth se deslindó de toda responsabilidad al asegurar que ni siquiera estuvo presente cuando se realizó el segundo ataque y al señalar directamente al almirante de la Armada Frank Bradley como la persona que dio la orden.

“Vi ese primer ataque y, como puede imaginar, en el Departamento de Guerra, teníamos muchas cosas que hacer", respondió.

"Así que procedí a mi siguiente reunión. Un par de horas después, me enteré de que ese comandante había tomado la decisión, la cual tenía plena autoridad para tomar", dijo para mostrar su apoyo a Bradley, al asegurar que había “tomado la decisión correcta de hundir en última instancia el barco y de eliminar la amenaza”.

Junto a Hegseth se encontraba sentado Trump, quien volvió a dejar clara su confianza en el jefe del Pentágono cuando se le preguntó si apoyaba el polémico segundo ataque a la embarcación y respondió que “no sabía nada”.

“Aún no he obtenido mucha información porque confío en Pete”, dijo en referencia a Hegseth.

Los cambios de versión del gobierno de Trump sobre el segundo ataque a la supuesta narcolancha

Con su declaración este martes, Hegseth contradice la versión del diario The Washington Post, que la semana pasada reportó que el secretario de Defensa había dado una orden verbal de no dejar personas con vida, por lo que cuando el equipo militar observó que había dos sobrevivientes aferrados a los restos de la embarcación recién atacada, realizó una segunda ofensiva que acabó con ellos.

PUBLICIDAD

El pasado fin de semana, Trump dijo que "no habría querido eso, no un segundo ataque" al ser preguntado por periodistas sobre el asunto y ya defendió que "Pete (Hegseth) dijo que no ordenó la muerte de esos dos hombres", en referencia a los dos sobrevivientes del ataque. "Y yo le creo”, remarcó.

El lunes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reconoció que "el secretario Hegseth autorizó al almirante Bradley a llevar a cabo estos ataques cinéticos".

Sin embargo, pareció afirmar después que fue este último quien ordenó el segundo ataque “dentro de su autoridad y conforme a la ley al dirigir el ataque para garantizar que el barco fuera destruido y la amenaza a EEUU eliminada".

Horas más tarde, cuando todas las miradas se dirigían al papel desempeñado por Bradley, Hegseth le mostró su apoyo vía redes sociales.

"El almirante (Frank) Mitch Bradley es un héroe estadounidense, un verdadero profesional, y tiene mi apoyo al 100%. Estoy con él y con las decisiones de combate que ha tomado, en la misión del 2 de septiembre y en todas las demás desde entonces", escribió en X.

Mira también: