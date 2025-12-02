Cómo fue cambiando la versión del gobierno de Trump sobre el doble ataque a una supuesta 'narcolancha' y quién es el almirante Bradley

Video Así defendió la Casa Blanca la orden de rematar a sobrevivientes de ataque a supuesta 'narcolancha'

Las dudas y el escrutinio sobre el primer ataque realizado por Estados Unidos contra supuestas 'narcolanchas' en el Caribe aumentaron el lunes cuando la Casa Blanca reconoció que sus fuerzas armadas realizaron un segundo impacto contra los sobrevivientes de aquel ataque inicial, realizado el 2 de septiembre.

Esta revelación por parte del gobierno, sin embargo, no se dio a conocer hasta después de que un reporte de The Washington Post sacara a la luz lo sucedido y que legisladores de ambos partidos anunciaran una revisión del Congreso a la campaña militar que Donald Trump ordenó para frenar el tráfico de drogas procedentes de Sudamérica.

La secretaria de prensa Karoline Leavitt, aseguró que el almirante que lidera el Comando de Operaciones Especiales de EEUU ordenó ese segundo ataque y que actuó “dentro de su autoridad y conforme a la ley al dirigir el ataque para garantizar que el barco fuera destruido y la amenaza a EEUU eliminada".

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue quien "autorizó al almirante (Frank) Bradley a llevar a cabo estos ataques", añadió.

Sin embargo, las declaraciones en días previos tanto de Hegseth como del propio Trump no ayudaron a arrojar luz sobre lo ocurrido aquel día. Varios legisladores, incluidos republicanos, han cuestionado la legalidad de la medida.

¿Cuál fue la explicación inicial del gobierno sobre el primer ataque en el Caribe?

La campaña militar de EEUU en aguas del Caribe y el Pacífico oriental, que acumula al menos 20 embarcaciones destruidas y más de 80 personas muertas, comenzó con aquel primer ataque letal del 2 de septiembre.

"Esta mañana temprano, bajo mis órdenes, las Fuerzas Armadas de EEUU llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados positivamente en el área de responsabilidad del SOUTHCOM (Comando Sur)", explicó Trump en ese momento.

El presidente dijo que "el ataque se produjo mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a EEUU ", y que "causó la muerte de 11 terroristas", sin dar más detalles.

Junto a su mensaje, publicó un video grabado desde una aeronave de vigilancia donde se observaba una lancha viajando a alta velocidad en el mar, antes de estallar y convertirse en una bola de fuego.

En la grabación publicada, de 29 segundos, no se observaba si hubo personas con vida tras la explosión o si ocurría luego un segundo ataque.

¿Cómo fue cambiando la versión de la Casa Blanca sobre el primer ataque contra supuestas 'narcolanchas'?

The Washington Post reveló la semana pasada que Hegseth había dado una orden verbal de no dejar personas con vida, por lo que cuando el equipo militar observó que había dos sobrevivientes aferrados a los restos de la embarcación recién atacada, realizó una segunda ofensiva que acabó con ellos.

“Como de costumbre, las noticias falsas ofrecen información cada vez más inventada, incendiaria y despectiva para desacreditar a nuestros increíbles guerreros que luchan por proteger la patria”, dijo Hegseth tras la publicación, sin mencionar expresamente al diario.

“Como hemos dicho desde el principio y en cada declaración, estos ataques altamente efectivos están específicamente destinados a ser "ataques letales y cinéticos”, agregó.

“Nuestras operaciones actuales en el Caribe son legales tanto bajo el derecho estadounidense como el internacional, y todas las acciones cumplen con el derecho de los conflictos armados, y están aprobadas por los mejores abogados militares y civiles, en toda la cadena de mando”, aseguró sin referirse a la versión del presunto segundo ataque.

Si embargo, Trump sí que lo abordó directamente el domingo cuando dijo que "no habría querido eso, no un segundo ataque" al ser preguntado por periodistas.

El presidente incluso declaró que "Pete (Hegseth) dijo que no ordenó la muerte de esos dos hombres", en referencia a los dos sobrevivientes del ataque. "Y yo le creo”, remarcó.

Quién es el almirante Bradley, responsable de la operación, según la Casa Blanca

Tras la declaración de Trump del domingo, y sin negar el informe de The Washington Post, la portavoz de la Casa Blanca reconoció el lunes que fue el almirante Bradley quien actuó “dentro de su autoridad y de la ley” al ordenar el segundo ataque.

"El secretario Hegseth autorizó al almirante Bradley llevar a cabo estos ataques cinéticos", señaló Leavitt.

Horas después, Hegseth reiteró su apoyo al militar señalado.

"El almirante Mitch Bradley es un héroe estadounidense, un verdadero profesional, y tiene mi apoyo al 100%. Estoy con él y con las decisiones de combate que ha tomado, en la misión del 2 de septiembre y en todas las demás desde entonces", escribió en X.

Un mes después del ataque, Bradley fue ascendido de comandante del Comando de Operaciones Especiales Conjuntas a comandante del Comando de Operaciones Especiales de EEUU. Se prevé que comparezca este jueves en una sesión informativa confidencial con los legisladores de los comités que supervisan a las fuerzas armadas.

En la Cámara de Representantes, el republicano Mike Rogers, presidente del Comité de Servicios Armados, dijo que estaba "satisfecho" después de sostener una conversación con Hegseth sobre el ataque, pero afirmó que también quería escuchar a Bradley.

"Tendremos claridad el jueves por la tarde", declaró, en referencia a la comparecencia del almirante prevista.

Por su parte, el senador Jack Reed, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados del Senado, quien ha pedido que el gobierno publique el video del ataque del 2 de septiembre, dijo que la investigación del panel comenzaría con informes de los funcionarios involucrados “sobre lo que realmente sucedió”.

"Si no han hecho nada malo, entonces ese video debería exonerarlos completamente. ¿Por qué no lo publican?" preguntó.

