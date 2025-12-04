El Instituto de la Paz de EEUU, que tiene una pelea en las cortes con el gobierno de Trump, ahora llevará el nombre del presidente en su edificio

Video Gobierno priorizará a solicitantes de visa con boletos para el Mundial: resumen de las noticias del día

La sede del Instituto de la Paz de Estados Unidos (USPI, por sus siglas en inglés) ahora tiene un nuevo nombre, el del presidente Donald Trump, colocado en el mismo edificio que a principios de este año se vio envuelto en una prolongada batalla legal y administrativa.

Este miércoles, el Departamento de Estado dijo que renombró la organización como Instituto de Paz Donald J. Trump para “reflejar al mejor negociador en la historia de la nación”.

El nuevo nombre podía verse en su edificio, ubicado cerca del Departamento de Estado.

Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, dijo: “El Instituto de la Paz de Estados Unidos solía ser una entidad inútil e inflada que despilfarraba 50 millones de dólares al año sin ofrecer paz alguna. Ahora, el Instituto de Paz Donald J. Trump, que lleva un nombre tan hermoso como apropiado para un presidente que terminó ocho guerras en menos de un año, será un recordatorio poderoso de lo que un liderazgo firme puede lograr para la estabilidad global”.

Agregó: “¡Felicidades, mundo!”.

Este es el giro más reciente en una disputa judicial que ha ido de un lado a otro sobre quién controla el USPI, un centro de estudios sin fines de lucro dedicado a iniciativas de paz que fue uno de los primeros objetivos del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) este año.

La polémica desatada tras el cambio de nombre del Instituto de la Paz de EEUU

Trump ha pasado meses cabildeando abiertamente por un Premio Nobel de la Paz, aunque fue descartado para la edición de este año, argumentando que contribuyó a aliviar una serie de conflictos en todo el mundo. Pero también ha ordenado ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas frente a la costa de Venezuela y ha advertido repetidamente que podrían venir ataques terrestres, lo que constituiría un acto de guerra contra ese país.

La toma del USPI tampoco fue pacífica: su gobierno tomó control de la entidad independiente y destituyó a su junta antes de colocar el nombre del presidente en el edificio.

George Foote, abogado de la antigua dirección y personal del instituto, dijo que el cambio de nombre “agrava la ofensa”.

“Un juez federal ya determinó que la toma armada del gobierno fue ilegal. Esa sentencia está suspendida mientras el gobierno apela, y esa es la única razón por la cual el gobierno sigue controlando el edificio”, dijo Foote.

El problema legal que tiene a la administración

del USPI en un conflicto

El Instituto de Paz fue creado por el Congreso en la década de 1980. El presidente Ronald Reagan firmó la ley en 1985.

Descrito como un centro de estudios independiente y sin fines de lucro financiado por el Congreso, su misión ha sido promover la paz y prevenir y poner fin a conflictos, operando fuera de canales tradicionales como el Departamento de Estado.

Estaba activo en 26 zonas de conflicto, entre ellas Pakistán, Afganistán, Malí y Burkina Faso, cuando el DOGE clausuró sus operaciones. Desde marzo, la sede ha cambiado de manos varias veces debido a acciones judiciales relacionadas con la intervención del DOGE.

Una decisión final sobre su destino está pendiente en un tribunal federal de apelaciones.

El instituto ha sostenido que la organización es una creación independiente del Congreso y está fuera de la autoridad ejecutiva del presidente. Mientras que el gobierno de Trump sostiene que se trata de una entidad perteneciente al poder ejecutivo.

Después de que Trump destituyó a la junta del instituto en primavera, también despidió al personal y el edificio fue entregado a la Administración de Servicios Generales (GSA).

Un tribunal federal de distrito revocó esa acción en mayo, devolviendo el control de la sede a la dirección del instituto, pero semanas más tarde, una corte de apelaciones revirtió esa decisión.

A estas alturas, los empleados han sido despedidos dos veces y el edificio está en poder de la GSA.

Se espera que el edificio sirva como escenario el jueves para la firma de un acuerdo de paz entre el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, y el presidente de Ruanda, Paul Kagame.

Según Yolande Makolo, asesora principal de Kagame, también se espera la asistencia de altos funcionarios de la Unión Africana, Angola, Burundi, Kenia, Togo, Catar, Uganda y los Emiratos Árabes Unidos.

