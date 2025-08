4 estrategias desesperadas que está usando Trump para retrasar su inminente juicio en Nueva York

Consultado por periodistas sobre si aceptará subir al estrado, Trump dijo que "no tendrá ningún problema en testificar", sin embargo, sigue aplicando estrategias desesperadas para no tener que sentarse en el banquillo de los acusados.

1. La inmunidad presidencial: la esperanza para Trump

¿Por qué Trump piensa que puede obtener inmunidad?

2. Los ataques de Trump contra el juez y su hija

Juez impone una ley mordaza en contra de Trump

"Me acaban de informar que otro juez corrupto de Nueva York, Juan Merchán, me ha SILENCIADO para que no pueda hablar de la corrupción y los conflictos que tienen lugar en su juzgado", escribió Trump en su plataforma. "¿Ellos pueden hablar de mí, pero yo no puedo hablar de ellos? Suena justo, ¿no? INTERFERENCIA ELECTORAL en su peor expresión", escribió.