Las tácticas dilatorias de Trump para demorar (y hasta anular) los juicios en su contra

¿La Corte Suprema está beneficiando a Donald Trump? El debate en Línea de Fuego

Los 91 cargos que enfrenta Donald Trump en diferentes cortes estatales y federales han hecho de la campaña electoral del 2024 algo inédito en la historia del país. Se trata del primer expresidente en ser sometido a juicio y justo mientras busca regresar a la Casa Blanca.

Esa es una preocupación que han expresado constantemente los abogados que representan a Trump en sus juicios, en los que han buscado posponer al máximo los procesos, idealmente con la intención a que se hagan después de las elecciones de noviembre.

El argumento es que no es justo con el candidato Trump tenerlo ocupado en procesos judiciales cuando debería estar recorriendo el país haciendo campaña para ganar la presidencia ante su rival, el presidente Joe Biden.

"¿Cómo puedes postularte para las elecciones si estás sentado en un tribunal de Manhattan todo el día?", se preguntó recientemente al salir de una sesión por la demanda por difamación que perdió ante la escritora E. Jean Carroll.

Pero muchos suspicaces piensan que la estrategia dilatoria solo busca garantizar que, una vez ganada la Casa Blanca, el eventual presidente Trump pueda instruir a quien nombre como fiscal general que el Departamento de Justicia deseche los cargos que cursan ante cortes federales. Otra historia serían las estatales, que quedan fuera del alcance de Ejecutivo federal.

Nueva York: el caso más débil será el primero

El 25 de marzo debería empezar el primero de los juicios criminales contra Trump, el que se lleva a cabo en la fiscalía de Manhattan por la alteración de registros empresariales para ocultar los pagos a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña de 2016.

Pero los demás siguen pendiente de fecha de inicio. Son la demanda de Fulton County en Georgia por supuesta injerencia en las elecciones de 2020, y los casos federales que lleva el fiscal especial Jack Smith por el mal manejo de los documentos clasificados hallados en Mar-a-Lago y su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.



En cada uno, los abogados han tratado de que se desestimen los cargos, o han presentado diferentes recursos que han tenido el efecto de retrasar los procedimientos.

Este jueves, la jueza Aileen Cannon, que lleva el caso de los documentos clasificados, negó la moción de la defensa de expresidente para desestimar el caso argumentando que está basado en “una vaguedad inconstitucional”.

Ese mismo día, los fiscales del distrito de Manhattan se mostraron abiertos a posponer por un mes el inicio del juicio contra Trump por el caso de soborno a la actriz porno Stormy Daniels.

La oficina del fiscal del distrito de Manhattan dijo en una presentación judicial que no se opone a aplazar el juicio para dar tiempo a los abogados del expresidente a revisar las pruebas que se entregaron recientemente.

La inmunidad, la máxima aspiración de Trump

Pero la mayor apuesta de Trump es que la Corte Suprema le reconozca la “inmunidad presidencial” que argumenta que lo protege y que, de ser así, lo blindaría de cualquier proceso judicial por decisiones tomadas durante su tiempo en la Casa Blanca.

La cuestión que tiene que responder la Corte Suprema sobre si un expresidente tiene inmunidad presidencial frente a un proceso penal por hechos presuntamente involucrados a actos oficiales durante su mandato, la planteo la defensa del expresidente en el caso de la insurrección del 6 de enero que se ventila en un tribunal federal en Washington DC, pero una eventual decisión puede afectar todos los demás casos.

De hecho, antes de que la fiscalía de Manhattan dijera estar dispuesta a considerar una posposición del arranque del caso, los abogados de Trump habían pedido al juez de la Corte Suprema de Nueva York, Juan Merchán, que retrase el juicio hasta que la Corte Suprema decida sobre el caso de inmunidad.

El abogado de Trump, Todd Blanche, argumentó, que sería imposible que Trump y sus abogados se prepararan adecuadamente dados los "millones de páginas de descubrimiento" combinados en los casos de Trump.

Blanche se hizo eco de las afirmaciones de politización de Trump y afirmó que verse obligado a sentarse en una sala del tribunal durante la campaña equivalía a una "interferencia electoral".

"El hecho de que ahora vamos a gastar, el presidente Trump ahora va a gastar, los próximos dos meses trabajando en este juicio en lugar de fuera... en la campaña electoral para presidente es algo que no debería suceder en este país", dijo Blanca, algo que el juez Merchán rechazó.

El martirio legal voluntario de Trump

Cuando se le preguntó cómo planeaba equilibrar la campaña electoral con el juicio, Trump dijo a los periodistas que hará campaña por la noche. "Tendremos que resolverlo. Estaré aquí durante el día y haré campaña durante la noche", dijo.

Aunque en realidad, eso no es muy diferente de lo que ha estado haciendo todo este tiempo el expresidente, quien se ha enfrentado a unas primarias fáciles, sin rivales de peso, y con la única contrincante, Nikki Haley, que dejó la carrera después de su fracaso en el Supermartes de principios de mes.

Al final, el virtual candidato presidencial republicano, ha mantenido un calendario de campaña mucho más liviano de lo que suele suceder cuando se trata de postulaciones competidas.

Además, en contra de la queja de él y sus abogados sobre el tiempo invertido en tribunales, está el hecho de que Trump ha optado repetidamente por comparecer en cortes, incluso cuando no es necesario.

Pasó días asistiendo voluntariamente a su juicio por fraude civil en Nueva York y a un caso de difamación que terminó con la orden de pagar unos 500 millones de dólares adicionales a la escritora E. Jean Carroll después de que un jurado lo declarara responsable de agredirla sexualmente.

Los juicios de Trump como estrategia de campaña

Trump ha convertido sus comparecencias ante los tribunales en el centro de su mensaje de campaña. La estrategia ha tenido éxito, a juzgar por el apoyo abrumador que ha obtenido en las primarias republicanas.

No está claro si la táctica será tan efectiva en unas elecciones generales frente a Biden.

Las encuestas indican que los votantes de los suburbios y los independientes que él necesita ganar son mucho más cautelosos a la hora de elegir a un hombre que podría ser un delincuente convicto cuando ambos partidos celebren sus convenciones este verano.

Pero Trump podría verse fortalecido por el hecho de que lo que muchos consideran su caso legal más débil, el de los pagos a Stormy Daniels, será el primero en ser procesado.