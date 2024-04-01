Cambiar Ciudad
Amplían la orden mordaza contra Trump en el juicio de Nueva York tras los ataques del expresidente a la hija del juez

El juez Merchan emitió la semana pasada una orden que prohibía a Trump atacar a testigos, fiscales, miembros del jurado y personal de la corte, así como a sus familiares.

El juez de Nueva York que supervisa el juicio penal de Donald Trump amplió este lunes una orden mordaza existente para prohibir al expresidente atacar a los familiares del propio magistrado, que en los últimos días se han convertido en el blanco de los ataques del magnate de los negocios.

El juez Juan M. Merchan emitió la semana pasada una orden que prohibía a Trump atacar a testigos, fiscales, miembros del jurado y personal de la corte, así como a sus familiares.

Esa orden, sin embargo, no cubría al propio juez, ni a su familia, ni al fiscal del distrito de Manhattan, Alvin L. Bragg, que presentó la causa penal contra el expresidente.

Este lunes el juez dijo que las acciones de Trump justificaban incluirlos.

La semana pasada Merchan destacó que Trump tiene un histórico hábito de hacer comentarios públicos "amenazantes, incendiarios y degradantes".

"El antecedente irrefutable que reflejan las declaraciones extrajudiciales previas del acusado establecen un riesgo suficiente para la administración de justicia", afirmó.

Según Merchan, "no existen medios menos restrictivos para prevenir ese riesgo", que imponerle una orden mordaza.

Los comentarios de Trump en contra de Merchan y su hija

Los fiscales habían instado anteriormente a Merchan a aclarar o ampliar su orden mordaza después de que Trump escribiera en su plataforma Truth Social que Loren Merchan, la hija del juez, "gana dinero trabajando para 'atrapar a Trump'" y la acusara erróneamente de publicar una foto en las redes sociales en la que aparecía él entre rejas.

También, en esa misma red social Trump describió al juez Merchan como "un verdadero y certificado 'hater' de Trump que sufre un caso severo de síndrome de locura contra Trump".

"En otras palabras, él me odia", dijo el exmandatario. "El juez Merchan debería rehusarse, no puede ofrecerme un juicio justo", dijo el expresidente en la publicación.

El republicano también afirmó que la hija de Merchan es "una alta ejecutiva en una firma Demócrata Super Liberal". Loren Merchan es consultora política demócrata.

No es la primera orden mordaza en contra de Trump

Merchan es el tercer juez a cargo de un caso contra Trump que le impone una orden de silencio.

El juez Arthur Engoron, que lideró un proceso por fraude en Nueva York que le valió una multa millonaria al magnate, ya le había dictado una orden parcial de silencio.

También lo hizo la jueza de distrito Tanya Chutkan, en Washington, a cargo de un caso federal en el que Trump es acusado de intentar revertir los resultados de la elección de 2020.

El juicio que enfrenta el expresidente en Nueva York y que preside el juez Merchan, persigue las acusaciones de que Trump falsificó registros de pago de sus empresas para encubrir historias negativas durante su campaña presidencial de 2016.

De acuerdo con las acusaciones, a través de su exabogado Michael Cohen, Trump hizo pagos a la exactriz porno Stormy Daniels para asegurarse que un encuentro sexual entre ambos no saliera a la luz. El juicio está programado para comenzar el 15 de abril.

Trump niega haber actuado mal y se declaró inocente de 34 cargos de falsificación de registros comerciales.

