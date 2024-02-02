Cambiar Ciudad
Donald Trump

Jueza federal pospone el inicio del juicio a Trump por su papel para anular los resultados de las elecciones de 2020

El viernes, la jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan anuló el inicio del juicio del 4 de marzo y no fijó de inmediato una nueva fecha.

Por:
Univision
Video Este lunes inicia el juicio contra Trump en Nueva York: te explicamos qué enfrenta el expresidente

Un juez federal en Washington pospuso formalmente el juicio de marzo de Donald Trump acusado de conspirar para anular las elecciones de 2020 mientras una apelación legal clave del expresidente continúa abriéndose paso en los tribunales.

El viernes, la jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan anuló la fecha del juicio del 4 de marzo, pero no fijó de inmediato una nueva fecha.

PUBLICIDAD

Más sobre Donald Trump

Maduro dice que respeta a Trump y lo invita a dialogar tras advertencias de EEUU sobre "derribar" aviones venezolanos
5 mins

Maduro dice que respeta a Trump y lo invita a dialogar tras advertencias de EEUU sobre "derribar" aviones venezolanos

Política
De Departamento de Defensa a "de Guerra": ¿qué implica la orden que firmó Trump para cambiar el nombre al Pentágono?
4 mins

De Departamento de Defensa a "de Guerra": ¿qué implica la orden que firmó Trump para cambiar el nombre al Pentágono?

Política
"Una acción altamente provocadora": gobierno de Trump denuncia que aeronaves militares de Venezuela sobrevolaron un buque de EEUU
3 mins

"Una acción altamente provocadora": gobierno de Trump denuncia que aeronaves militares de Venezuela sobrevolaron un buque de EEUU

Política
Gobierno de Trump EN VIVO | Economía de EEUU suma solo 22,000 empleos, mostrando más estancamiento laboral
14 Historias
LiveBlog

Gobierno de Trump EN VIVO | Economía de EEUU suma solo 22,000 empleos, mostrando más estancamiento laboral

Política
Qué hay detrás del 'silencio' de Maduro sobre el ataque de EEUU a lancha rápida venezolana
5 mins

Qué hay detrás del 'silencio' de Maduro sobre el ataque de EEUU a lancha rápida venezolana

Política
Trump firmará orden ejecutiva este viernes para renombrar el Departamento de Defensa como "de Guerra"
3 mins

Trump firmará orden ejecutiva este viernes para renombrar el Departamento de Defensa como "de Guerra"

Política
Preguntas sin responder que deja el ataque de EEUU contra un supuesto bote de narcotraficantes venezolanos
7 mins

Preguntas sin responder que deja el ataque de EEUU contra un supuesto bote de narcotraficantes venezolanos

Política
Gobierno de Trump denuncia que aeronaves de Maduro sobrevolaron buque de EEUU como "provocación"
16 Historias
LiveBlog

Gobierno de Trump denuncia que aeronaves de Maduro sobrevolaron buque de EEUU como "provocación"

Política
¿Cuánta de la droga que llega a EEUU pasa por Venezuela?
6 mins

¿Cuánta de la droga que llega a EEUU pasa por Venezuela?

Política
"Sabemos los nombres": víctimas de Epstein anuncian que crearán su propia "lista de clientes" del fallecido delincuente sexual
2 mins

"Sabemos los nombres": víctimas de Epstein anuncian que crearán su propia "lista de clientes" del fallecido delincuente sexual

Política

El aplazamiento se produce cuando un tribunal federal de apelaciones aún tiene que resolver una apelación pendiente de Trump argumentando que es inmune al procesamiento por las acciones que tomó en la Casa Blanca. No está claro cuándo podría fallar el panel de tres jueces, pero se espera que el equipo de Trump apele un fallo a favor de los fiscales que permita que el caso avance, lo que probablemente resulte en demoras adicionales.

Para ambas partes, el momento oportuno es esencial. Trump, que enfrenta cuatro acusaciones y 91 cargos por delitos graves, busca retrasar sus casos penales mientras disfruta de la condición de favorito en la carrera por la nominación presidencial republicana de 2024. Mientras tanto, el equipo de Smith espera poder procesar a Trump este año antes de las elecciones de noviembre.

Se esperaba que el caso de Washington se llevara a cabo primero, pero se retrasó durante semanas debido a la apelación de Trump por motivos de inmunidad. El tribunal de apelaciones escuchó los argumentos el 9 de enero y, aunque había dicho que tenía la intención de trabajar rápidamente, aún no ha emitido un fallo.

Mira también:

Video ¿Qué lecciones han quedado a tres años del asalto al Capitolio? El debate en Línea de Fuego
Relacionados:
Donald TrumpJuicios Estados UnidosElecciones 2024

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD