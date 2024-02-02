Jueza federal pospone el inicio del juicio a Trump por su papel para anular los resultados de las elecciones de 2020

Video Este lunes inicia el juicio contra Trump en Nueva York: te explicamos qué enfrenta el expresidente

Un juez federal en Washington pospuso formalmente el juicio de marzo de Donald Trump acusado de conspirar para anular las elecciones de 2020 mientras una apelación legal clave del expresidente continúa abriéndose paso en los tribunales.

El viernes, la jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan anuló la fecha del juicio del 4 de marzo, pero no fijó de inmediato una nueva fecha.

El aplazamiento se produce cuando un tribunal federal de apelaciones aún tiene que resolver una apelación pendiente de Trump argumentando que es inmune al procesamiento por las acciones que tomó en la Casa Blanca. No está claro cuándo podría fallar el panel de tres jueces, pero se espera que el equipo de Trump apele un fallo a favor de los fiscales que permita que el caso avance, lo que probablemente resulte en demoras adicionales.

Para ambas partes, el momento oportuno es esencial. Trump, que enfrenta cuatro acusaciones y 91 cargos por delitos graves, busca retrasar sus casos penales mientras disfruta de la condición de favorito en la carrera por la nominación presidencial republicana de 2024. Mientras tanto, el equipo de Smith espera poder procesar a Trump este año antes de las elecciones de noviembre.

Se esperaba que el caso de Washington se llevara a cabo primero, pero se retrasó durante semanas debido a la apelación de Trump por motivos de inmunidad. El tribunal de apelaciones escuchó los argumentos el 9 de enero y, aunque había dicho que tenía la intención de trabajar rápidamente, aún no ha emitido un fallo.

