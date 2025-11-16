Correos de Epstein revelan cómo poderosos y ricos del mundo lo buscaban pese a su condena por delitos sexuales

Video ¿Qué dicen los correos de Epstein en los que se menciona a Trump? Te contamos algunos detalles

Para cuando Jeffrey Epstein se declaró culpable en 2008 de solicitar servicios sexuales a una menor, ya había establecido una enorme red de amigos adinerados e influyentes. Correos electrónicos hechos públicos esta semana muestran que el delito no rebajó el deseo de ese entramado de seguir conectado con el multimillonario financiero.

Miles de documentos publicados el miércoles por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ofrecen una nueva visión de cómo fueron las relaciones de Epstein con ejecutivos de empresas, periodistas, académicos y actores políticos durante más de una década.



Comienzan con mensajes que envió y recibió en la época en la que terminó de cumplir su sentencia en Florida en 2009 y continúan hasta los meses previos a su arresto por cargos federales de tráfico sexual en 2019.

PUBLICIDAD

Para entender más: INTERACTIVO: QUIÉN ES QUIÉN EN EL CASO EPSTEIN

Durante ese tiempo, la red de Epstein era ecléctica y abarcaba todo el mundo y todas las afiliaciones políticas: desde el académico liberal Noam Chomsky hasta Steve Bannon, el aliado de larga data del presidente Donald Trump.

Algunos se pusieron en contacto con él para mostrarle su apoyo en medio de las demandas y procesos judiciales, otros buscaban contactos o consejos sobre todo tipo de temas, desde citas hasta el precio del petróleo. Uno le consultó sobre cómo responder a acusaciones de acoso sexual.

Epstein fue acusado de tráfico sexual en 2019 y se suicidó en la cárcel un mes después. Sus delitos, sus conexiones de alto perfil y su muerte han convertido el caso en un imán para teóricos de la conspiración e investigadores de internet que buscan pruebas de un encubrimiento.

Los correos electrónicos no implican a sus contactos en esos presuntos crímenes. En su lugar, ofrecen un vistazo a su influencia y conexiones a lo largo de los años en que fue un delincuente sexual registrado.

Video Detalles del libro póstumo de Virginia Giuffre, víctima de Epstein: hay impactantes revelaciones

Epstein mantenía una red política diversa

Epstein enviaba correos electrónicos a figuras políticas actuales y pasadas de todos los bandos, compartiendo recortes de prensa y discutiendo estrategias o chismes a menudo en correos electrónicos cortos y entrecortados cargados de errores ortográficos y gramaticales.

En varios mails en 2018, Epstein aconsejó a Bannon sobre su gira política por Europa de ese año después de que éste le enviara una noticia acerca de que la prensa alemana subestimaba a Bannon y que él era “tan peligroso como siempre”.

PUBLICIDAD

“Me encanta”, respondió Epstein.

Epstein escribió que acababa de hablar con “uno de los líderes del país que discutimos” y que “deberíamos trazar un plan estratégico... qué divertido”.

Varios meses después, Epstein le envió algunos consejos: “Si vas a jugar aquí, tendrás que dedicarle tiempo, Europa a distancia no funciona”.

“Es factible pero consume tiempo”, continuó Epstein en un mail de seguimiento. “Hay muchos líderes de países con los que podemos organizar para que tengas reuniones individuales”.

Solo unos meses antes, Epstein insultaba a Trump —de cuyo movimiento Bannon era representante— en correos electrónicos a Kathryn Ruemmler, exconsejera de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama.



Ruemmler envió un mensaje a Epstein en el que calificaba a Trump de “asqueroso”. Una parte de su respuesta fue censurada, pero Epstein dijo: “peor en la vida real y de cerca”.

En otros correos con Ruemmler, Epstein detalló la marabunta de personas conocidas con las que parecía haberse reunido, hospedado o hablado esa semana, incluyendo un embajador, un gigante tecnológico, empresarios extranjeros, académicos y un director de cine.

“Eres una invitada bienvenida en cualquiera”, escribió.

Jennifer Zuccarelli, portavoz de Goldman Sachs, donde Ruemmler trabaja ahora, rechazó realizar comentarios.

Los círculos sociales adinerados de Epstein

El financiero intercambiaba con frecuencia correos electrónicos con personas de las altas esferas de la riqueza en todo el mundo, mediando en presentaciones y charlando sobre política y asuntos exteriores.

PUBLICIDAD

Una de ellas era el inversor de Silicon Valley Peter Thiel, a quien Epstein envió un mail en 2014 diciendo “eso fue divertido, nos vemos en tres semanas”.

Cuatro años después, Epstein le preguntó a Thiel si estaba disfrutando en Los Ángeles y, después de que este le respondiese que no podía quejarse, le dijo “Visítame en el Caribe en diciembre”. No está claro si Thiel llegó a contestar.

En correos electrónicos con el sultán Ahmed bin Sulayem, un empresario emiratí, Epstein elogió a Bannon, diciendo en 2018 que “nos hemos hecho amigos, te gustará”.

“A Trump no le gusta”, respondió Sulayem.

Un año antes, Sulayem habló con Epstein sobre un evento al que parecía que iba a asistir Trump, preguntando: ”¿Crees que será posible estrechar la mano de Trump?”.

“Llama para discutirlo”, escribió Epstein en respuesta.



En enero de 2010, el inversor de capital riesgo en biotecnología Boris Nikolic asistía al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y Epstein le preguntó en un mail: ”¿alguna diversión?”.

Nikolic respondió que había conocido a “tu amigo” Bill Clinton, así como al entonces presidente de Francia Nicholas Sarkozy y a “tu otro amigo”, el príncipe Andrés de Inglaterra, “ya que tiene algunas preguntas sobre Microsoft”.

Pero luego Nikolic dijo que se estaba cansando de las reuniones. Más tarde, le escribió que “sería genial que estuvieras aquí”. Mencionó sus coqueteos con una mujer de 22 años.

“Resulta que está con su esposo. No tuve oportunidad de verlo. Pero, como concluimos, todo lo bueno está rentado ;)”, escribió Nikolic.

PUBLICIDAD

Epstein mantenía contacto con académicos

El físico teórico y cosmólogo Laurence Krauss era uno de ellos. En 2017, contactó con Epstein por mail para pedirle consejo sobre cómo responder a un periodista que estaba escribiendo un artículo sobre acusaciones de acoso sexual en su contra.

”¿Es esta una respuesta razonable? ¿Debería siquiera responder? Me vendría bien un consejo”, preguntó Krauss a Epstein.

En un intercambio explícito, Epstein le preguntó si había mantenido relaciones sexuales con la persona en cuestión y luego sugirió que no debería responder al periodista.

“No. No tuvimos relaciones sexuales. Decidimos que no era una buena idea”, respondió Krauss, quien había negado previamente todas las acusaciones de acoso y agresión sexual.

En un intercambio de correos electrónicos de agosto de 2015, Epstein dijo a Chomsky, el afamado lingüista y científico social, que solo volara a Grecia si se sentía bien, bromeando con que anteriormente había tenido que enviar un avión para que otro “amigo de izquierda” viese a un médico en Nueva York.

En el mismo intercambio, que se adentraba en argumentos académicos sobre las señales de advertencia del colapso de divisas, modelos de ciencia del comportamiento y Big Data, Epstein ofreció sus residencias para que Chomsky las utilizara.

“Por supuesto eres bienvenido a usar el apartamento en Nueva York en tu nuevo tiempo libre, o a visitar Nuevo México de nuevo”, escribió Epstein.

Los mails también muestran que Epstein mantenía una relación amistosa con Larry Summers, quien fue secretario del Tesoro durante la presidencia de Clinton y expresidente de la Universidad de Harvard, y bromeaban sobre la carrera presidencial de 2016 y Trump.



Otros correos mostraban una relación más cercana. En 2019, Summers comentaba las interacciones que había tenido con una mujer escribiéndole a Epstein que “le dije qué estás haciendo. Ella dijo ‘Estoy ocupada’. Le dije que eres muy reservada”.

PUBLICIDAD

Epstein respondió “reaccionaste bien... la molestia muestra interés. , no quejarse demostró fortaleza”.

Summers emitió un comunicado en el que señaló que tenía "grandes remordimientos en mi vida".

"Como he dicho antes, mi relación con Jeffrey Epstein fue un gran error de juicio", indicó el comunicado.

Chomsky, Thiel, Bannon, Krauss y el sultán Ahmed bin Sulayem no respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas a través de los correos electrónicos mostrados en sus webs o en las de sus organizaciones.

Mira también: