Cómo Trump intenta virar el escándalo Epstein contra los demócratas tras la publicación de los comprometedores correos sobre él

Video ¿Cuándo votará la Cámara Baja para que el Departamento de Justicia libere archivos del caso Epstein?

El presidente Donald Trump ha dicho por meses que el escándalo asociado a los archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein está basado en una "farsa". Incluso su Departamento de Justicia ha dicho que no queda nada que valga la pena investigar.

Sin embargo, tras la publicación esta semana de unos correos comprometedores sobre Trump el presidente dio un nuevo giro.

PUBLICIDAD

Trump pidió este viernes a la fiscal general Pam Bondi que investigue las posibles relaciones de figuras demócratas, como el expresidente Bill Clinton, el exsecretario del Tesoro Larry Summers, o el inversionista, cofundador de LinkedIn y donante demócrata Reid Hoffman, con el fallecido financista.

"Le pediré a la fiscal general Pam Bondi y al Departamento de Justicia, junto con nuestros grandes patriotas del FBI, que investiguen la participación y la relación de Jeffrey Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, JP Morgan, Chase y muchas otras personas e instituciones, para determinar qué estaba pasando con ellos y con él", dijo Trump en sus redes sociales.

Horas más tarde, Bondi anunció la designación de Jay Clayton, fiscal federal interino del distrito sur de Nueva York, para liderar la investigación sobre adversarios políticos de Donald Trump y sus vínculos con Epstein.

"Jay Clayton es uno de los fiscales más capaces y confiables del país, y le he pedido que lidere la investigación", dijo Bondi sobre el fiscal, quien también presidió la Comisión de Bolsa y Valores durante la primera administración de Trump.

La orden de Trump y la acción de Bondi parecen un intento por virar la ola del escándalo que volvió a los titulares esta semana, cuando los demócratas en el Congreso publicaron correos que mencionan a Trump de forma comprometedora en varios mensajes de Epstein.

Los mensajes tienen frases impactantes como cuando Epstein, en un correo de 2019, decía que Trump "por supuesto que sabía sobre las chicas". Otro correo de Epstein comenta sobre si debería "redactar una respuesta" para Trump antes de una entrevista con CNN en la que posiblemente le preguntarían a Trump (entonces candidato presidencial para las elecciones de 2016) sobre su relación con Epstein.

PUBLICIDAD

Epstein murió en prisión en 2019 —por suicidio, según dictaminaron las autoridades— antes de poder enfrentarse a un juicio por delitos sexuales federales. Pero las preguntas sobre su presunta participación en una red de prostitución en la que se proporcionaba a hombres poderosos menores de edad no han hecho más que aumentar.

El mandatario calificó todo el asunto como una falsedad de los demócratas para "desviar" la atención de "su desastroso cierre del gobierno y otros errores", y criticó que algunos "republicanos débiles" —sin mencionarlos pero posiblemente aludiendo a los que respaldan una petición para que se vote en favor de pedir la liberación de los archivos Epstein— "han caído en sus garras".

El FBI ya consideró que no hay más por investigar

El anuncio del inicio de una investigación por parte de Bondi también llamó la atención, dado que el Departamento de Justicia y el FBI dijeron en julio pasado que no restan investigaciones por hacer que puedan llevar a cargos criminales contra presuntos involucrados.

Un memo del FBI y el DoJ indica que "una parte" del material relacionado con Epstein "se habría hecho público si Epstein hubiera sido juzgado, ya que el secreto solo servía para proteger a las víctimas y no exponía a terceros adicionales a acusaciones de actos ilícitos".

"Tras esta revisión, no hemos encontrado motivos para reconsiderar la divulgación de esos materiales (...) esta revisión sistemática no reveló ninguna 'lista de clientes' incriminatoria. Tampoco se encontraron pruebas creíbles de que Epstein chantajease a personas prominentes como parte de sus actividades. No descubrimos pruebas que pudieran dar lugar a una investigación contra terceros no acusados", indicó el texto.

PUBLICIDAD

El Congreso avanza sobre los archivos de Epstein

Las órdenes que recibió el Departamento de Justicia coincide también con la determinación de un grupo de congresistas que pide que se liberen todos los documentos del caso Epstein en poder del gobierno, para determinar su profundidad y sus posibles ramificaciones, una labor que luce cuesta arriba.

Este miércoles se lograron las 218 firmas requeridas para someter a votación la propuesta de "Ley de Transparencia de los Archivos Epstein", presentada en julio por los representantes Ro Khanna, demócrata por California, y Thomas Massie, republicano por Kentucky.

Las adhesiones de representantes requeridas —218 en una cámara de 435 miembros— se alcanzó minutos después de que la demócrata Adelita Grijalva, de Arizona, prestara juramento como congresista tras siete semanas de espera, y firmara la petición sobre Epstein.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, dijo tras la toma de posesión de Grijalva que aceleraría el proceso de petición para someter a votación el proyecto de ley en la Cámara a principios de la próxima semana.

El retraso para juramentar a Grijalva fue visto por muchos como un intento de obstaculizar la legislación sobre Epstein para proteger a Trump u otras personas. El líder de la Cámara baja afirmó que la mayoría republicana discrepaba con la redacción de la medida, que, según él, no protegía adecuadamente a las víctimas de Epstein.

El proyecto de ley obligaría al Departamento de Justicia a divulgar todos los expedientes y comunicaciones relacionados con Epstein, así como cualquier información sobre la investigación de su muerte en una prisión federal. Según el proyecto de ley, se permitiría censurar la información sobre las víctimas de Epstein o las investigaciones federales en curso.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el Departamento no podría censurar información por motivos de "vergüenza, daño a la reputación o sensibilidad política, incluyendo a cualquier funcionario del gobierno, figura pública o dignatario extranjero".

¿La Ley de Transparencia de Epstein tiene probabilidad de ser aprobada?

Si el proyecto es votado a favor por los firmantes para su consideración, sería aprobado en la Cámara de Representantes, e incluso es posible que se consigan más votos entre republicanos.

Pero el desafío estaría en el Senado, y aún más cuesta, en la firma presidencial.

El Senado es dominado por los republicanos con una mayoría de 53-47, y se necesitarían unos 60 votos para que el proyecto avance.

Cuando se le preguntó en septiembre si el Senado abordaría el proyecto de ley Epstein si se aprobaba en la Cámara de Diputados, el líder de la mayoría, John Thune, republicano por Dakota del Sur, respondió: "No puedo comentar nada al respecto en este momento".

Thune ha mencionado que el gobierno "ha publicado toneladas de archivos" sobre el caso, y que espera que la información que pueda divulgarse "proteja los derechos de las víctimas".

Si el proyecto de ley de Transparencia de Epstein llegase hasta el escritorio del presidente Trumpo en la Casa Blanca, muy probablemente la vetaría, en atención a sus críticas a las propuestas demócratas sobre la información relacionada con Epstein.

El veto de un presidente puede ser anulado con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. Esto solo ha ocurrido dos veces desde 2009.

PUBLICIDAD

Massie afirmó que Trump puede evitar todo este calvario si hace públicos todos los expedientes sobre Epstein que en poder del Gobierno federal.

"Aún está a tiempo de convertirse en un héroe", dijo Massie refiriéndose a Trump.

Vea también: