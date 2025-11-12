Nuevos correos de Epstein: 6 hallazgos que suenan nuevas alarmas sobre qué sabía Trump

En un nuevo explosivo giro en el caso del fallecido financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein, una serie de correos electrónicos hechos públicos por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, aumenta las dudas sobre las acciones del presidente Donald Trump en sus años de amistad con el fallecido empresario.

Los mensajes tienen frases impactantes como la escrita presuntamente por el el propio Jeffrey Epstein sobre Trump en un correo de 2019 que decía: "Por supuesto que sabía sobre las chicas".

Epstein fue acusado por decenas de mujeres por abusos sexuales ocurridos cuando muchas de ellas eran menores de edad. La red de abusos ocurría en sus propiedades en Nueva York, las Islas Vírgenes y Nuevo México. La socialité británica Ghislaine Maxwell era la principal recluta de las menores y, según muchas de las víctimas, también participaba de los abusos.

Para entender más: INTERACTIVO: QUIÉN ES QUIÉN EN EL CASO EPSTEIN

Los correos electrónicos, hechos públicos este miércoles, aumentan las dudas sobre el nivel de la amistad de Trump con Epstein y sobre cuánto sabía el ahora presidente sobre la red de abusos que operaba.

En respuesta, la Casa Blanca afirmó que se trata de un nuevo intento de "difamar al presidente Trump”.

Aquí, las claves:

1. “El perro que no ladró”: la frase más comentada

En un correo del 2 de abril de 2011, dirigido a Ghislaine Maxwell, la exsocia y expareja de Epstein que ha sido condenada a 20 años de prisión por tráfico sexual, Epstein escribió:

“Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump. [Nombre censurado] pasó horas en mi casa con él; nunca se le ha mencionado. Jefe de policía, etc. Estoy 75% allí”.



Maxwell respondió ese mismo día: “He estado pensando en eso…”.

2. “Trump sabía sobre las chicas”

En un correo de 2019 dirigido al periodista Michael Wolff, Epstein escribió:

“Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”.



Esa afirmación, sin evidencia adicional que la respalde, es una de las menciones más directas de que presuntamente Trump sabía algo en relación con las "chicas" del entorno relacionado a Epstein.

3. Conversaciones sobre Trump en 2015

En otro intercambio con Wolff, fechado en diciembre de 2015, Epstein conversa presuntamente por correo si deberían “redactar una respuesta” para Trump antes de una entrevista con CNN en la que posiblemente le preguntarían a Trump (entonces candidato presidencial para las elecciones de 2016) sobre su relación con Epstein.

Según las publicaciones del Congreso:

Michael Wolff escribió: "Escuché que CNN planea preguntarle a Trump esta noche sobre su relación contigo".

Epstein responde: "Si pudiéramos elaborar una respuesta para él, ¿cuál crees que debería ser?"

Michael Wolff responde: "Creo que deberías dejar que se ahorque solo. Si dice que no ha estado ni en el avión ni en la casa, eso te dará una valiosa ventaja en relaciones públicas y política. Puedes perjudicarlo de una manera que potencialmente te beneficie, o, si realmente parece que podría ganar, podrías salvarlo, generando una deuda. Por supuesto, es posible que, cuando se le pregunte, diga que 'Jeffrey es un buen tipo', que ha sido tratado injustamente y que es víctima de la corrección política', la cual será prohibida en un régimen de Trump".

4. Mar-a-Lago, y la respuesta de la Casa Blanca identifica a

Virginia Giuffre

En el correo de 2019 se hace referencia a Mar-a-Lago, el club de Trump en Palm Beach, donde la principal acusadora de Epstein y Maxwell, Virginia Giuffre, dijo haber trabajado como adolescente antes de ser reclutada por Maxwell y terminar en la red de abusos.

Los demócratas del Comité identificaron a la persona mencionada como una “víctima” de trata, aunque el nombre permanece censurado.

Sin embargo, la respuesta de la Casa Blanca identificó a la persona mencionada en los correos como Giuffre, quien también acusó al príncipe Andrés de abuso y llegó con él a un acuerdo para evitar llegar a un juicio. Giuffre se suicidó en abril de este año, meses antes de la publicación de un libro sobre su testimonio sobre los abusos que dice que sufrió.

En un comunicado, la secretaria de prensa de la Presidencia, Karoline Leavitt, afirmó que " la 'víctima anónima' a la que se hace referencia en estos correos electrónicos es la fallecida Virginia Giuffre, quien declaró repetidamente que el presidente Trump no estaba involucrado en ninguna irregularidad".

"Lo cierto es que el presidente Trump expulsó a Jeffrey Epstein de su club hace décadas por acosar a sus empleadas, incluida Giuffre. Estas historias no son más que intentos de mala fe para desviar la atención de los logros históricos del presidente Trump", añadió. "Cualquier estadounidense con sentido común se da cuenta de este engaño y de la clara distracción que supone la reapertura del gobierno".

La Casa Blanca afirma que los correos electrónicos pulicados forman parte de una "narrativa falsa" para "difamar" a Donald Trump.

5. Los demócratas hablan de “encubrimiento” y presionan al Departamento de Justicia

El representante Robert García, líder demócrata del Comité de Supervisión, denunció un “encubrimiento” por parte de la Casa Blanca y exigió la publicación completa de los archivos del caso Epstein.

"Donald Trump es el presidente y durante su campaña prometió publicar todos los archivos de Epstein. Estaba obsesionado con ello. Su vicepresidente también. Y ahora la Casa Blanca está involucrada en un encubrimiento masivo y queremos saber por qué se niegan a publicar los archivos", dijo García este miércoles a los medios.

“Cuanto más intenta ocultar Trump los archivos de Epstein, más descubrimos”, señaló.

Más tarde, en un post en la red social X, respondió a la portavoz de la Casa Blanca: "Si le preocupa lo que hemos publicado, puede solucionarlo fácilmente. ¡Exija a su jefe que publique los archivos hoy mismo!".

6. Qué falta, qué sigue

Hasta ahora, los correos no han sido verificados de manera independiente por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ni por el Departamento de Justicia. Tampoco se ha establecido si las frases citadas provienen de intercambios completos o fragmentados.

Hasta el momento, pese a su larga y públicamente conocida amistad con Epstein, no hay conocimiento de que Trump participara en delitos o actividades criminales sexuales del financista.

Los investigadores aún revisan 23,000 documentos entregados por el patrimonio de Epstein, quien fue hallado muerto en su celda en una cárcel de Nueva York, mientras esperaba juicio por cargos federales. Su muerte, en 2019, fue catalogada como suicidio. Maxwell cumple una condena de 20 años por tráfico sexual en una prisión de mínima seguridad en Texas, a la que fue trasladada este año desde otra en Florida, después de ser entrevistada en julio por el fiscal general Adjunto Todd Blanche, exabogado personal de Trump.

La publicación de estos documentos reaviva una historia que es como una nube sobre Trump, en especial desde que meses atrás, el FBI y el Departamento de Justicia anunciaron abruptamente que no divulgarían documentos adicionales que los investigadores habían estado examinando durante semanas, decepcionando a los aficionados a la investigación que esperaban nuevas revelaciones por parte del presidente republicano.

Un gran grupo de congresistas, incluidos varios republicanos, están impulsando un voto en la Cámara Baja para forzar la publicación de los archivos del caso Epstein. El voto ha estado retrasado porque la recientemente representante demócrata electa por Arizona, Adelita Grijalva, no ha sido juramentada por el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson. El voto de Grijalva es definitivo para avanzar con la moción y podría ocurrir este mismo miércoles.