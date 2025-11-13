"Soy el único capaz de acabar con él": las nuevas revelaciones de la relación entre Epstein y Trump en los correos publicados por el Congreso

Video ¿Qué dicen los correos de Epstein en los que se menciona a Trump? Te contamos algunos detalles

Incluso después de que su relación se deteriorara, el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein y sus asociados mantuvieron una vigilancia continua y detallada sobre los movimientos, las finanzas y las noticias relacionadas con Donald Trump, según revelan nuevos correos revelados por el Congreso.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó el miércoles más de 20,000 páginas de documentos del patrimonio de Jeffrey Epstein, incluyendo un extenso archivo de correos electrónicos.

La divulgación de estos correos ha reavivado la controversia en torno a Epstein y el pedido de liberación de los archivos del caso que ha perseguido a Trump durante meses.

Los demócratas afirman que los correos electrónicos muestran que Trump "podría haber estado más al tanto" sobre la red de abusos sexuales de menores y mujeres que encabezaba Epstein de lo que "ha reconocido públicamente".

Trump y la Casa Blanca han respondido acusando a los demócratas de usar el "engaño" de Epstein para desviar la atención, de querer crear una "falsa narrativa" para "difamar" al presidente. Se espera que la semana que viene haya un voto en la Cámara Baja sobre la publicación de estos archivos.

Aquí van algunos nuevos detalles surgidos de esta masiva publicación de documentos.

Miles de mensajes de Jeffrey Epstein: "Sabía sobre las chicas"

Los correos electrónicos abarcan miles de páginas de mensajes que datan de los años previos a que Trump se postulara a la presidencia en 2015, la campaña y la posterior llegada al poder, hasta 2019. Epstein ya había sido condenado a prisión (con laxos controles) en Florida, en 2008, por solicitar a una menor para prostitución.

En 2019, cuando Trump era presidente, el Departamento de Justicia avanzaba en un nuevo caso penal contra Epstein, quien fue hallado muerto en su celda el 10 de agosto, en el Metropolitan Correctional Center, Nueva York.

Los mensajes publicados muestran intrigantes giros, nombres de personas poderosas, comentarios y links a artículos publicados sobre Trump y su entorno político.

En los correos publicados, Epstein dice en enero de 2019 en un presunto intercambio con el escritor Michael Wolff que "por supuesto" Trump "sabía de las chicas".



A pesar de estas afirmaciones, Virginia Giuffre, una de las víctimas de la red de Epstein más importantes y de más alto perfil (fallecida en abril de este año por suicidio), había declarado en un juicio civil en 2016 que “no creo que Donald Trump haya participado en nada”. Trump no ha sido acusado de ningún delito sexual relacionado con el caso de Jeffrey Epstein.

En abril de 2011, Epstein envió un correo a Ghislaine Maxwell, quien está presa en una cárcel de mínima seguridad en Texas cumpliendo condena por tráfico sexual, hablando sobre cómo una las víctimas había pasado tiempo con Trump en su casa.

En este intercambio, Epstein se refirió a Trump como el “perro que no ha ladrado” y señaló que la VÍCTIMA “pasó horas en mi casa con él y nunca se le ha mencionado”.



En otros mensajes, el 16 de diciembre de 2015 (cuando Trump era precandidato republicano) Wolff le dice a Epstein "deberías dejar que (Trump) se hunda solo": "Si (Trump) dice que no ha estado ni en el avión ni en la casa, eso te dará una valiosa ventaja en relaciones públicas y política. Puedes perjudicarlo de una manera que potencialmente te beneficie, o, si realmente parece que podría ganar, podrías salvarlo, generando una deuda".

"Soy yo el único capaz de acabar con él"

Epstein se presenta, por momentos, como alguien que tenía información privada o posiblemente comprometedora sobre Trump.

En otro intercambio de mensajes en diciembre de 2018, con alguien no identificado, Epstein parece escribir sobre Trump: "Es muy loco. Porque soy yo el único capaz de acabar con él".

Aquí el detalle:

El seguimiento que Epstein hacía de Trump

Si bien los demócratas señalaron inicialmente tres correos electrónicos en los que Epstein parecía afirmar que Trump estaba al tanto de su conducta sexual, la mayor parte de la correspondencia muestra un interés persistente de Epstein en la vida pública y privada de su antiguo amigo.

Los mensajes que enviaba con sus abogados, amigos o socios, como el periodista Michael Wolff, indican que Epstein se mantuvo al tanto de las noticias sobre Trump. Sus negocios, decisiones políticas, entorno, hasta compra y venta de bienes inmobiliarios por parte de Trump.

Los correos electrónicos muestran que Epstein hacía una suerte de 'vigilancia', también enfocada en la logística de viajes y las finanzas del republicano, antes y durante su primera presidencia y dedicaba recursos a monitorearlo.

Epstein y Trump a menudo utilizaban los mismos aeropuertos y el piloto de Epstein, Larry Visoski, le proporcionaba actualizaciones sobre la llegada y salida de Trump.

“Trump tiene previsto partir el domingo entre las 4 y las 6 de la tarde. ¿Seguimos firmes en despegar el sábado a las 6 de la tarde?”, escribió el piloto en noviembre de 2016, poco después de que Trump fuera ya el presidente electo.

Visoski también enviaba información de llegadas y salidas de Trump. En 2017, Visoski avisó en un mensaje: " Me han dicho que el presidente Trump llega a St. Thomas el martes, por si te interesa”.

Epstein estaba interesado en las finanzas y la vida política de Trump

Los asociados de Epstein le enviaban información sobre la ubicación de Trump. En un intercambio con Richard Kahn, contador de Epstein, este le envió un aviso en diciembre de 2017: “Trump está hoy en nuestro vecindario. Parece que va a 740 Park para una recaudación de fondos”.

En junio de 2019, meses antes de su muerte, un asesor de Epstein revisó el formulario de declaración financiera de Trump y le envió información hallada en los registros.

Le dio datos sobre préstamos e ingresos vinculados a Trump. Hay varios correos en los que socios del financiero le transmitían información sobre Trump, y no está claro por qué Epstein y su contador examinaban tales informaciones.

Video Detalles del libro póstumo de Virginia Giuffre, víctima de Epstein: hay impactantes revelaciones



Epstein no solo monitoreaba los movimientos de Trump, sino que también hablaba sobre el 'estado mental' del presidente. En un intercambio en marzo de 2018, Epstein respondió a un mensaje de un periodista vía correo electrónico que Trump “se siente solo y está loco. Se lo dije a todo el mundo desde el primer día... Es obvio que podría quebrarse. ¿Stormy Daniels? Mentiras tras mentiras tras mentiras”.

Ese mismo año, en diciembre, en un mensaje al exsecretario del Tesoro Larry Summers, Epstein afirmó que “Trump está al borde de la locura”.

Hasta ahora, el FBI y el Departamento de Justicia no han verificado de manera independiente estos correos ni se sabe si las frases citadas provienen de intercambios completos o parciales. Tampoco existe evidencia de que Trump participara en actividades criminales sexuales vinculadas a Epstein, pese a su larga y conocida amistad.