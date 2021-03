La pandemia y el caótico final del gobierno golpearon la fortuna de Trump

Estrategia de impuestos

Entre las consecuencias más dañinas para los negocios de Trump que ha tenido la insurrección del pasado 6 de enero, por ejemplo, la Asociación de Golfistas Profesionales (PGA, por sus siglas en inglés) rompió el acuerdo para su campeonato en campos de la marca Trump. Deutsche Bank uno de los pocos prestamistas que trabajan aún con Trump luego de sus quiebras dijo que no seguiría haciendo negocios con el exmandatario.

Trump, además, se encuentra bajo una investigación criminal sobre sus asuntos financieros y la organización que lleva su apellido. Si bien no se conoce el alcance completo de la pesquisa, se sabe que abarca los pagos hechos a dos mujeres en la campaña de 2016 a cambio de su silencio sobre presuntas aventuras amorosas con Trump y posibles movimientos impositivos fraudulentos.

El expresidente ha rehuido de hacer públicas sus declaraciones impositivas, contradiciendo sus propias declaraciones de que no tendría 'problemas' en hacer públicos sus taxes. Una investigación de The New York Times publicada en 2020 reveló entre otras cosas que Trump había pagado 750 dólares en impuestos (si, apenas 750 dólares) el año que ganó la presidencia.