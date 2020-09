Las 10 mayores revelaciones sobre los impuestos de Trump que hace 'The New York Times'

Este domingo el diario The New York Times publicó un amplio reportaje en el que destapa la información fiscal del presidente Trump de más de dos décadas. Entre otras revelaciones, el trabajo periodístico muestra que Trump pagó apenas $750 en impuestos federales sobre la renta el año en que ganó la presidencia y el siguiente, y que en 10 de los 15 años anteriores no pagó taxes, alegando grandes pérdidas patrimoniales.