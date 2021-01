Inspector General del Departamento de Justicia investigará si algún funcionario buscó modificar la derrota electoral de Trump

La pesquisa fue anunciada días después de que el diario The New York Times reportó que el expresidente Donald Trump sopesó la idea de reemplazar al secretario de Justicia interino Jeff Rosen con un funcionario más alineado con su postura sin fundamento de que hubo un fraude en las elecciones de noviembre que perdió frente al demócrata Joe Biden .

Trump evaluó reemplazar a Rosen en las últimas semanas de su gobierno con Jeffrey Bossert Clark, quien era más abierto a usar el poder de su oficina para mantener al presidente en el cargo. Trump abortó el plan solo después de que funcionarios del departamento amenazaron con renunciar si concretaba el cambio, reportó el periódico The Washington Post.

En un comunicado de prensa, el Inspector General, Michael Horowitz, dijo que la pesquisa estaría limitada a “acusaciones relacionadas a la conducta de exempleados y trabajadores actuales del departamento” y que no podía investigar a funcionarios de otras agencias o a la Casa Blanca porque no tiene jurisdicción para hacerlo.

Si bien Horowitz tendrá acceso a mensajes electrónicos y otros archivos del departamento, no puede obligar a que exfuncionarios colaboren, lo cual podría limitar la pesquisa. La pesquisa, explicó, fue anunciada “para reasegurar al público que una agencia apropiada está investigando las acusaciones”, pero rehusó hacer más comentarios.

Después de las elecciones, Trump y sus aliados trataron de presionar al Departamento de Justicia para que le ayudara a validar sus argumentos sin base de que fue perpetrado un fraude electoral. El departamento investigó acusaciones de todo el país, pero no halló evidencias de ese presunto fraude, dijo el exsecretario de Justicia Bill Barr en diciembre.

Trump trató por muchos medios de revertir los resultados de los comicios hasta último momento, argumentando sin presentar evidencias que le habían robado las elecciones con un fraude generalizado, pese a que funcionarios de su gobierno dijeron que ello no ocurrió y las cortes desestimaron la gran mayoría de sus impugnaciones.

Si el plan de Trump hubiera sido ejecutado, es poco probable que hubiera tenido repercusiones en las elecciones, que ya estaban certificadas por los estados, pero sí habría socavado la credibilidad del departamento , agregó The Washington Post .

Clark se defiende

En un comunicado, Clark negó haber “hecho un plan (…) para destituir a Jeff Rosen” y negó haber hecho recomendaciones “en base a información incorrecta hallada en internet”, en referencia al artículo de The New York Times que destapó el plan de Trump.

“Lo que acostumbro es usar declaraciones juradas para evaluar argumentos en disputa”, dijo Clark al Post. “No hubo ‘maniobras’. Hubo una discusión sincera de opciones en favor y en contra con el presidente. Es desafortunado que quienes participaron en un conversación legalmente confidencial hicieran comentarios públicos sobre estas discusiones internas, a la vez que distorsionaron las discusiones (…) La confidencialidad legal, que acataré aún cuando otros no lo hagan, no me permite divulgar detalles sobre la conversación", agregó.