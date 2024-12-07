Quién es David Sacks, nombrado por Trump como su próximo ‘zar de criptomoneda e inteligencia artificial’

Video El bitcoin alcanza un nuevo récord: ¿por qué está disparada esta criptomoneda? Lo analizamos

El virtual presidente electo, Donald Trump, anunció que nombrará a David Sacks, exejecutivo de la plataforma de pagos digitales PayPal, como el próximo “ Zar del Cripto y de Inteligencia Artificial (IA)” de la Casa Blanca.

En un mensaje en su red social Truth Social, Trump dijo que Sacks, un inversionista del sector de la tecnología, encabezará un Consejo Presidencial de Asesores para Ciencia y Tecnología.

El republicano dijo que Sacks estará a cargo de guiar las políticas de su administración en las áreas de IA y criptomonedas.

“Dos áreas críticas para el futuro de la competitividad estadounidense. David se centrará en hacer de Estados Unidos el claro líder mundial en ambas áreas”, escribió Trump.

A lo largo de su carrera, Sacks ha sido un cercano aliado de Elon Musk, CEO de Tesla y la red social X, quien se ha convertido en una figura clave dentro del círculo más íntimo de Trump.

Musk encabezará junto con el exaspirante presidencial Vivek Ramaswamy un equipo de asesoría que ha sido llamado " Departamento de Eficiencia Gubernamental" (DOGE en inglés), cuyo objetivo principal será recortar drásticamente el gasto del gobierno, según el multimillonario.

Antes y después de su triunfo electoral el 5 de noviembre, el virtual mandatario electo ha dicho que impulsará el uso de las criptomonedas en Estados Unidos.

La postura favorable de Trump hacia las criptomonedas ha resultado en un alza en los precios de algunas de estas monedas digitales. Por ejemplo, el bitcoin superó por primera vez esta semana la barrera de los $100,000. Trump ha prometido flexibilizar la regulación de estas divisas.

La revalorización que ha experimentado el bitcoin tras el triunfo de Trump ha sido de alrededor del 50% y de más del 130% desde comienzos de este año.

Tras el anuncio del nombramiento, el equipo de transición de Trump no dijo a la AP si Sacks sería un empleado del gobierno o un trabajador gubernamental temporal que no estaría sujeto a las mismas reglas de ética y divulgación de los empleados formales.

Trump destaca la trayectoria de Sacks en el mundo digital

En su anuncio sobre el próximo nombramiento de Sacks, Trump destacó la trayectoria en el sector de la tecnología del ex ejecutivo de PayPal.

“David tiene el conocimiento, la experiencia empresarial, la inteligencia y el pragmatismo para hacer grande a Estados Unidos en estas dos tecnologías críticas”, declaró.

El republicano destacó la carrera de más de 25 años de Sacks como inversionista y empresario de Silicon Valley.

“Fue el director de operaciones de la época fundadora de PayPal, parte de la legendaria ‘mafia de PayPal’. Luego, David fundó la empresa de software empresarial Yammer, que fue adquirida por Microsoft por 1,200 millones de dólares”, agregó Trump.

La llamada 'mafia de Paypal' es un término utilizado para describir a los socios fundadores de la plataforma, que incluyen al empresario tecnológico Peter Thiel y al propio Musk.

Además, el virtual presidente electo declaró que Sacks también Craft Ventures, una firma de capital riesgo con sede en San Francisco, California.

Los lazos de Sacks con el virtual vicepresidente electo, JD Vance

Sacks visitó Mar-a-Lago el jueves temprano, según un inversionista que celebró un evento en el club de Trump en Florida.

El veterano conservador fue clave para presentar al virtual vicepresidente electo JD Vance a los donantes, ayudándolo a demostrar que podía recaudar dinero.

Sacks organizó una recaudación de fondos para Trump y Vance en su casa de San Francisco.

Además, Sacks es coanfitrión del podcast All-In, especializado en información sobre tecnología, donde él y sus colegas también discuten temas económicos, políticos y sociales.

Tras el triunfo del republicano, en su podcast Sacks había dicho que su labor al frente de Craft Ventures le impedirían asumir un cargo oficial en el gobierno de Trump, pero que sí podría aceptar un nombramiento de medio tiempo como asesor gubernamental.

