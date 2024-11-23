Valor de las criptomonedas se ha disparado tras triunfo de Trump: ¿son una inversión rentable y ética?

Video El bitcoin alcanza un nuevo récord: ¿por qué está disparada esta criptomoneda? Lo analizamos

La Reserva Federal estima que 18 millones de estadounidenses tienen inversiones en criptomonedas. Y el país acaba de elegir a Donald Trump, quien promete ser un presidente pro-criptomonedas.

Las criptomonedas como el bitcoin se han convertido en un activo digital de moda. Los partidarios afirman que son una forma de subversión en el capitalismo porque pasan por alto a los banqueros tradicionales. Además, pueden ser una forma de rápido enriquecimiento que ofrece también el aire de sofisticación de la alta tecnología.

Los primeros en adoptarlas obtuvieron enormes recompensas, muchos de los cuales se convirtieron en millonarios y multimillonarios.

Actualmente, hay alrededor de 100,000 millonarios de criptomonedas. Además, la riqueza de las criptomonedas ha propiciado la creación de Fairshake, el grupo de presión a favor de las criptomonedas más grande de EEUU. Durante las recientes elecciones, afirma haber ayudado a elegir a 253 candidatos pro-criptomonedas.

Pero, ¿las criptomonedas son una buena inversión ética?

Como profesor de negocios que estudia la tecnología y sus consecuencias, he identificado tres daños éticos asociados con las criptomonedas que podrían hacer reflexionar a los inversores.

Los tres daños éticos asociados a las criptomonedas

El primer daño es el uso excesivo de energía, sobre todo por parte de bitcoin.

Los bitcoins son creados o “minados” por decenas de miles de computadoras en centros de datos masivos, lo que contribuye significativamente a las emisiones de carbono y la degradación ambiental. La minería de bitcoins, que representa la mayor parte del consumo de energía criptográfica, utiliza hasta el 0.9% de la demanda mundial de electricidad, similar a las necesidades energéticas anuales de Australia.

En segundo lugar, las criptomonedas no reguladas y anónimas son el sistema de pago preferido por los delincuentes que están detrás del fraude, la evasión fiscal, el tráfico de personas y el ransomware; este último le cuesta a las víctimas aproximadamente mil millones de dólares en pagos de extorsiones.

Hasta hace aproximadamente una década, estos malos actores generalmente movían y blanqueaban dinero a través de efectivo y empresas fantasma. Pero alrededor de 2015, muchos hicieron la transición a las criptomonedas, una forma mucho menos problemática de manejar dinero sucio de forma anónima.

Un banco no puede retener o transferir dinero de forma anónima. Por ley, un banco es cómplice pasivo del lavado de dinero si no aplica medidas de conocimiento del cliente para restringir a los malos actores, como los lavadores de dinero.

En el caso de una criptomoneda, sin embargo, la responsabilidad legal y ética no puede transferirse a un banco: no hay banco. Entonces, ¿quién es cómplice? Cualquier persona en el ecosistema de las criptomonedas puede ser considerada éticamente cómplice de permitir actividades ilícitas.

Creo que estos dos primeros daños son los más problemáticos desde el punto de vista ético. El primero daña a la Tierra y el segundo socava los sistemas globales de confianza: la interacción de las instituciones que sustentan la actividad económica y el orden social.

El tercer problema de las criptomonedas es su cultura depredadora.

Un sistema depredador, especialmente sin supervisión regulatoria, se aprovecha de los pequeños inversores. Y algunas criptomonedas han enriquecido a sus fundadores al aprovecharse de la falta de conocimiento de los inversores sobre la moneda virtual.

Algunas criptomonedas, especialmente las más pequeñas y algunas ofertas iniciales tienen características de los esquemas Ponzi.

El ahora extinto Bitconnect, por ejemplo, prometía grandes ganancias a los inversores que intercambiaran sus Bitcoins por tokens Bitconnect. El dinero de los nuevos inversores pagaba "ganancias" a la primera capa de inversores con dinero de inversores posteriores.

Finalmente, Satish Kumbhani, el fundador de Bitconnect, fue acusado por un gran jurado federal y, a fecha de 2024, se desconoce su paradero.

El pernicioso mito de la "inclusión" que impulsan las criptomonedas

Además de los daños éticos de las criptomonedas, un mito pernicioso rodea a la moneda digital. Se trata del mito de la inclusión, según el cual las criptomonedas tienen el poder de beneficiar a los desfavorecidos de la sociedad, especialmente a los que no tienen cuenta bancaria.

Los pobres del mundo que no tienen cuentas bancarias y que podrían utilizar criptomonedas para transferencias internacionales de dinero a sus familiares en su país de origen no se benefician necesariamente de las ventajas de las criptomonedas. Esto se debe a la necesidad de pagar comisiones al convertir y transferir, por ejemplo, dólares a criptomonedas y luego de criptomonedas a la moneda local de la persona que recibe la transferencia de dinero.

En realidad, la distribución de los criptoactivos está muy concentrada entre los ricos. Un estudio de 2021 descubrió que solo el 0.01% de los poseedores de bitcoin detentan el 27% de su valor.

La democratización de las finanzas suele enmarcarse como un movimiento para romper el dominio de las instituciones financieras tradicionales (bancos privados y bancos centrales gubernamentales). Sin embargo, esta narrativa no se ha cumplido.

En cambio, ha surgido una nueva élite: los creadores de criptomonedas, los primeros patrocinadores y los mantenedores, que modifican el código de software de la criptomoneda e influyen en su dirección futura. Este grupo tiene un control desproporcionado, incluso sobre la gobernanza de la criptomoneda. Todo esto replica la concentración de poder que las criptomonedas se suponía que debían desmantelar.

¿Se ha vuelto el mundo cripto un poco más ético?

Para ser justos, la comunidad de criptomonedas no ha ignorado las críticas, incluidos los llamados a una mayor conciencia ambiental.

A principios de 2021, los miembros de la comunidad fundaron el Crypto Climate Accord. El grupo reclutó a unas 250 empresas de criptomonedas para reducir el daño ambiental.

Al año siguiente, Ethereum, con su moneda ether, dio el paso más significativo. Redujo su consumo de energía en más del 99% al migrar a un mecanismo de minería de monedas llamado "prueba de participación" (PoS), que no requiere que los mineros resuelvan acertijos complejos que consumen mucha energía para validar las transacciones.

Fue un movimiento valiente. Sin embargo, bitcoin, la criptomoneda más grande, no ha seguido el ejemplo de Ethereum. Bitcoin se destaca porque su consumo de energía supera a cualquier otra criptomoneda.

Para abordar otros daños de las criptomonedas, algunos organismos reguladores comenzaron a regular ese mercado en 2023. La Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos comenzaron a intentar frenar las actividades ilegales y proteger a los inversores.

En enero de 2024, los reguladores estadounidenses permitieron que los fondos cotizados en bolsa, que son fondos de inversión populares, invirtieran en criptomonedas. Esta medida tenía como objetivo ayudar a los pequeños inversores a operar en un mercado más seguro.

Pero normalizar el comercio de criptomonedas puede crear repercusiones éticas perversas.

Por ejemplo, el fondo “ético” más exitoso de 2023, Nikko Ark Positive Change Innovation Fund, prosperó con un rendimiento del 68% porque hizo una apuesta en criptomonedas. Su administrador racionalizó esta inversión repitiendo el mito de que las criptomonedas permiten “la prestación de servicios financieros a los que no cuentan con servicios bancarios”.

¿Dónde deja todo esto al inversor ético?

Creo que los inversores tienen dos opciones éticas claras en materia de criptomonedas: pueden desinvertir en bitcoin o, como mínimo, invertir en otras criptomonedas que minimicen los daños, especialmente los que ponen en peligro el medio ambiente.

Pero incluso las llamadas inversiones éticas conllevan problemas ocultos.

Muchos inversores éticos invierten en los llamados fondos ESG que enfatizan el impacto social o ambiental. Algunos de estos fondos ESG pueden evitar las acciones de compañías petroleras mientras invierten directa o indirectamente en criptomonedas.

Esto no parece éticamente consistente.

Si bien las criptomonedas ofrecen oportunidades emocionantes y el potencial de altos rendimientos, su impacto ambiental, su asociación con actividades ilegales y su naturaleza depredadora presentan desafíos éticos importantes.

*Erran Carmel es profesor de Escuela de Negocios de la Universidad Kogod.