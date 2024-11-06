La bolsa de valores alcanza un récord tras el triunfo de Trump en las elecciones en EEUU

Video Trump regresa a la Casa Blanca: el recorrido de un líder forjado en la controversia

La bolsa de valores de Nueva York, las acciones de Tesla, de Elon Musk, de bancos y el bitcoin subían este miércoles —e índices como el Dow Jones alcanzaron un récord— mientras los inversores descifran qué significará para la economía y el mundo el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

El índice S&P 500 subía un 2.1% en las primeras operaciones y se encaminaba a superar su máximo histórico establecido el mes pasado. El promedio industrial Dow Jones subía 3.1%, tras tocar un máximo histórico, y el Nasdaq Composite avanzaba un 2.1%.

PUBLICIDAD

Los mercados parecen evaluar en este momento con optimismo los recortes tributarios y potencial desregulación en un segundo mandato de Trump, incluso cuando su promesa de reforzar algunos aranceles podría engrosar el déficit presupuestario e impulsar la inflación, de acuerdo con la agencia Reuters.

"Los mercados están luchando por averiguar qué sucederá, pero por el momento, está apostando a que haya un mayor crecimiento e inflación", dijo Peter Esho de Esho Capital. La magnitud de los cambios que Trump pueda lograr probablemente dependerá de si los republicanos ganan el control del Congreso, y eso todavía está por determinarse en la Cámara Baja.

Las acciones de bancos suben en medio de los resultados de las elecciones en EEUU

Las acciones bancarias fueron las que impulsaron al mercado en la mañana de este miércoles. En parte porque algunos apostaron a que la economía siga fuerte y eso lleve a que más personas se alienten a tomar préstamos y, por ende, a pagar dinero en intereses.

También porque algunos consideran que una Casa Blanca que, con Trump, suavice regulaciones dé paso a más fusiones y adquisiciones, con las que los bancos que las manejen ganen comisiones. Las acciones del banco de inversiones JPMorgan Chase subieron un 8.3%, impulsando a las acciones financieras.

Las criptomonedas suben y también las acciones de Tesla de Elon Musk, un aliado de Trump

Trump se ha comprometido a convertir al país en "la capital de las criptomonedas del planeta" y crear una "reserva estratégica" de bitcoin.

PUBLICIDAD

El precio de bitcoin alcanzó un máximo histórico por encima de los $75,000, según Coindesk, en medio de los resultados de las elecciones. Otras criptomonedas también subieron, incluida dogecoin, una de las favoritas de Elon Musk.

Musk se ha convertido en un aliado cercano de Trump y apoyó la campaña del ahora presidente electo. Si bien Trump puede terminar perjudicando a la industria de los vehículos eléctricos en general al retirar los subsidios gubernamentales, los analistas dicen que Tesla podría obtener cierta ventaja al ser ya un jugador tan importante en una industria. Las acciones de Tesla subieron un 15.1%, mientras que las de su rival Rivian Automotive cayeron un 7.3%.



Los inversores creen que las políticas de Trump pueden conducir a un crecimiento económico más fuerte, lo que ayuda a reducir los precios y aumentar los rendimientos de los bonos del Tesoro. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió al 4.47% desde el 4.29% a fines del martes, lo que es un movimiento importante para el mercado de bonos. Ha subido sustancialmente desde agosto, cuando estaba por debajo del 4%.

Pero preocupa que la inflación vuelva a acelerarse

Pese a que algunos jugadores del mercado apuesta a una economía estable bajo un segundo mandato de Trump, los inversores también creen que las políticas de Trump podrían impulsar la inflación.

“Trump sigue diciendo abiertamente a la gente que aumentará los aranceles no solo a China, sino a todos los socios comerciales”, dijo Andrzej Skiba, director de renta fija en RBC Global Asset Management. “Estamos hablando de aranceles del 10% para todos los socios globales. Esto es algo importante porque podría añadir un 1% a la inflación. Si se añade un 1% a las cifras de inflación del año que viene, deberíamos decir adiós a los recortes de las tasas de interés", agregó.

PUBLICIDAD

La Fed anunciará su próxima decisión sobre su tasa clave de interés este jueves.

Mira también: