“Es prematuro decidir”: Corte Suprema deja abierta la posibilidad de que Trump excluya a los indocumentados del censo

Sin embargo, en la misma decisión, los jueces parecen reconocer que la idea de excluir a los indocumentados no es aplicable.

"Para empezar, es posible que la política no sea factible de implementar de ninguna manera, y mucho menos de una manera que pueda dañar sustancialmente a cualquiera de los demandantes aquí (...) Todos están de acuerdo a estas alturas en que el gobierno no puede implementar de manera factible el memorando excluyendo a los 10.5 millones de extranjeros sin estatus legal", dijo la mayoría.

La opinión disidente

"El significado llano de los estatutos gubernamentales, décadas de práctica histórica e interpretaciones uniformes de las tres ramas del gobierno demuestran que los extranjeros sin estatus legal no pueden ser excluidos del censo decenal únicamente por ese estatus", dijo Breyer.

Dale Ho, abogado de Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) aseguró en declaraciones a The New York Times que el "fallo no autoriza el objetivo del presidente Trump de excluir a los inmigrantes indocumentados del censo".