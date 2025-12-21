Universidades Cómo las universidades tratan de ayudar a estudiantes de grupos más necesitados pese a las políticas de Trump Los mejores campus de EEUU siguen estando repletos de gente rica, pero algunas universidades han acelerado sus esfuerzos para llegar de forma más amplia a grupos diversos en el país. La estrategia podría generar fricciones con el gobierno federal.

Algunas de las universidades más prestigiosas del país están inscribiendo cantidades récord de estudiantes de bajos ingresos, una prioridad de admisión cada vez mayor en ausencia de la política de promoción de oportunidades para grupos minoritarios conocida como 'acción afirmativa'.

Los mejores campus de Estados Unidos siguen estando repletos de gente rica, pero algunas universidades han acelerado sus esfuerzos para llegar de forma más amplia a grupos diversos en el país, reclutando a más estudiantes en áreas urbanas y rurales y ofreciendo matrícula gratuita a estudiantes cuyas familias no se encuentran entre las que más ganan.

La estrategia podría generar fricciones con el gobierno federal. La administración de Donald Trump, que ha retirado fondos a universidades de élite por diversas quejas, ha sugerido que es ilegal poner el foco en los estudiantes más necesitados. Los directivos universitarios creen que tienen una base legal sólida.

En la Universidad de Princeton, la clase de primer año de este año cuenta con más estudiantes de bajos recursos que nunca.

Uno de cada cuatro estudiantes es elegible para las Becas Pell, becas federales reservadas para estudiantes con mayores necesidades económicas. Esto representa un gran avance respecto a hace dos décadas, cuando menos de uno de cada diez era elegible.

“La única manera de aumentar la diversidad socioeconómica es hacerlo de forma intencionada”, declaró el presidente de Princeton, Christopher Eisgruber. “La diversidad socioeconómica aumentará si, y solo si, los rectores universitarios la priorizan”.

El año pasado, Princeton se fijó metas ambiciosas para reclutar a más estudiantes de bajos recursos tras la prohibición desde la Corte Suprema de la política de 'acción afirmativa' en la educación superior.

Sin la posibilidad de considerar la raza, según escribieron las autoridades del campus en un informe, centrarse en la diversidad económica ofrece "la mayor oportunidad de la universidad para atraer talento diverso".

Las universidades más selectivas del país todavía matriculan a una gran proporción de estudiantes pertenecientes al 1% más rico de las familias estadounidenses. Muchos de esos campus llevan años intentando superar su reputación de elitistas, con cambios graduales en la matrícula.

Las universidades rompen écords de matriculación de estudiantes de bajos ingresos

Solo una pequeña fracción de las universidades del país ha revelado públicamente su matrícula de estudiantes de bajos ingresos este año, y el gobierno federal no publicará los datos nacionales hasta el próximo año. Sin embargo, las cifras preliminares muestran una tendencia.

En 17 universidades altamente selectivas que han publicado nuevos datos, casi todas registraron aumentos en el número de estudiantes elegibles para el programa Pell entre 2023 y este año, según un análisis de The Associated Press. La mayoría registró aumentos en años consecutivos, y ninguna registró una disminución significativa en el total de los dos años.

Yale, Duke, Johns Hopkins y el Instituto Tecnológico de Massachusetts han establecido récords de inscripción de estudiantes elegibles para Pell en los últimos dos años.

Parte del repunte se debe a una expansión federal que permitió que más estudiantes pudieran optar a las becas Pell el año pasado. Sin embargo, los directivos del campus también creen que los aumentos reflejan sus propios esfuerzos.

El número de estudiantes de primer año del MIT ha aumentado un 43% en los últimos dos años, y los estudiantes de bajos recursos representan más de una cuarta parte de la clase de este año. Los funcionarios del MIT mencionaron su política de ofrecer matrícula gratuita a familias con ingresos inferiores a 200,000 dólares al año.

“MIT siempre ha sido un motor de oportunidades para estudiantes de bajos ingresos, y estamos dedicados a garantizar que podamos hacer que la educación en MIT sea accesible para estudiantes de todos los ámbitos de la vida”, dijo Stu Schmill, decano de admisiones del MIT, en un comunicado.

A nivel nacional, aproximadamente un tercio de los estudiantes universitarios ha recibido becas Pell en los últimos años. Hace dos años, Amherst College, en Massachusetts, ofreció matrícula gratuita a los estudiantes pertenecientes al 80% más pobre de los ingresos de Estados Unidos. También empezó a cubrir la comida y el alojamiento de quienes se encontraban por debajo de la media de ingresos, y dejó de priorizar a los hijos de exalumnos y donantes en las decisiones de admisión.

Desde entonces, la matrícula de estudiantes de bajos ingresos ha aumentado de forma constante, alcanzando a 1 de cada 4 nuevos estudiantes este año. Al mismo tiempo, la oficina de admisiones ha intensificado el reclutamiento en zonas olvidadas del país, desde grandes ciudades hasta pequeños pueblos.

“Cuando hablamos con los estudiantes, no es en los códigos postales más exclusivos”, dijo Matthew McGann, decano de admisiones. “Es en lugares donde sabemos que hay mucho talento, pero pocas oportunidades”.

La diversidad racial no necesariamente implica diversidad económica

En muchos campus, las autoridades esperaban que el enfoque en la diversidad económica preservara la diversidad racial: los estadounidenses negros, hispanos e indígenas tienen las tasas de pobreza más altas del país. Sin embargo, a pesar del aumento de las personas de bajos ingresos, muchos campus de élite han visto disminuir la diversidad racial.

Sin el énfasis en los ingresos, esas disminuciones podrían haber sido aún más pronunciadas, afirmó Richard Kahlenberg, investigador del Instituto de Política Progresista que aboga por la 'acción afirmativa' basada en la clase. Kahlenberg calificó las últimas cifras de Pell como "un paso significativo en la dirección correcta".

“La diversidad económica es importante en sí misma”, afirmó. “Es fundamental que la clase dirigente estadounidense, que proviene de forma desproporcionada de universidades selectivas, incluya a personas que han enfrentado dificultades económicas en la vida”.

Swarthmore College experimentó el salto más dramático en la inscripción Pell, pasando del 17% al 30% el año pasado.

Mientras muchos campus retrasaban las decisiones sobre becas hasta que el gobierno resolviera los problemas con un nuevo formulario de ayuda financiera, Swarthmore utilizó otros datos para determinar la necesidad financiera de los solicitantes.

Esto le permitió ofrecer becas a los estudiantes mientras esperaban las decisiones de otras instituciones. Más estudiantes con dificultades económicas terminaron matriculándose en Swarthmore de lo que esperaban las autoridades. Los directivos universitarios también reconocen su labor para reducir los costos del campus: la lavandería es gratuita y los estudiantes reciben créditos anuales para libros de texto, por ejemplo.

Sin embargo, Swarthmore vio su matrícula negra caer al 5% de su clase de primer año este año, frente al 8% del año anterior. "En un entorno racialmente neutral, es probable que esas cifras disminuyan", declaró Jim Bock, decano de admisiones. "No todos los estudiantes pertenecientes a minorías son de bajos ingresos, y no todos los estudiantes pertenecientes a la mayoría tienen recursos económicos significativos".

El enfoque corre el riesgo de ser sometido al escrutinio federal

En memorandos legales, la Casa Blanca ha alegado que priorizar a los estudiantes en función de sus ingresos o geografía equivale a una “representación racial” en violación de la decisión de 2023 de la Corte Suprema contra la 'acción afirmativa'.

En una carta de junio, funcionarios de Trump acusaron a la Universidad de California, Los Ángeles, de "admisiones basadas en la raza en todo menos en el nombre". Criticaron a UCLA por considerar factores como los ingresos familiares de los solicitantes, el código postal y el perfil de la escuela secundaria.

Las universidades suelen considerar este tipo de información al tomar decisiones de admisión. Sin embargo, la administración Trump ha declarado que la decisión de la Corte Suprema prohíbe una amplia gama de prácticas educativas aceptadas desde hace tiempo, incluidas las becas dirigidas a estudiantes de zonas marginadas.

Ya hay señales de impacto. A principios de este año, el College Board (la organización sin fines de lucro que supervisa el examen SAT) suspendió repentinamente una oferta que brindaba a las oficinas de admisión una gran cantidad de información sobre los solicitantes, incluidos datos de ingresos de sus vecindarios.

Kahlenberg y otros lo ven como una retirada ante la presión gubernamental. El College Board ofreció pocas explicaciones, citando cambios en las políticas federales y estatales sobre el uso de información demográfica en las admisiones.

