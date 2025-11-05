Cuestionan con dureza los aranceles de Trump en la Corte Suprema: 4 puntos en los que se enfocaron los jueces

Video Aranceles, tierras raras y soya: las claves de la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping

Jueces de la Corte Suprema, incluyendo en ocasiones a tres de los más conservadores, cuestionaron duramente este miércoles aspectos de los aranceles que el presidente Donald Trump ha usado como herramienta para obtener ventaja sobre socios comerciales. Pero no quedó claro si se inclinarán por frenar por completo o parcialmente las dos cuestiones desafiadas ante ellos.

Lo que se decida en este caso podría expandir los poderes de Trump e incidir en la forma en la que se relacionará en adelante con otros países, pues desde que asumió este segundo mandato ha recurrido a los aranceles para amedrentar y castigar a otros países tanto por motivos económicos como políticos.

Los ha impuesto para, supuestamente, atajar los déficits comerciales, frenar el flujo de drogas y hasta como respuesta cuando algo le molesta, como sucedió hace poco con un anuncio canadiense que evocó palabras del expresidente Ronald Reagan.

En la audiencia de casi tres horas en la Corte Suprema se vio en específico si Trump tenía autoridad para declarar una emergencia nacional y fijar un arancel universal a todas las importaciones, y si podía imponer tarifas a México, Canadá y China por no frenar el flujo de migrantes y fentanilo a Estados Unidos.

Una corte federal que ve asuntos comerciales y un tribunal de apelaciones determinaron ambos que Trump excedió su autoridad con los decretos presidenciales invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por su sigla en inglés) e imponiendo esas tarifas.

Este miércoles hubo tres jueces conservadores —Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch y el juez presidente, John Roberts— que por momentos cuestionaron con firmeza si la Ley IEEPA da al presidente poder para imponer aranceles o si eso es algo que debe pasar por el Congreso.

Roberts también puso sobre la mesa si, dada la magnitud de los aranceles en cuestión, se debe aplicar un principio llamado 'doctrina de cuestiones importantes' con el que la Corte Suprema bloqueó algunas iniciativas del anterior gobierno de Joe Biden por considerar que tenían "vasta relevancia económica y política" y que el Congreso se debió haber expresado claramente antes de su puesta en marcha.

Los otros tres jueces más conservadores —Brett Kavanaugh, Samuel Alito y Clarence Thomas— parecieron inclinarse mayormente por las posturas presentadas por el gobierno. Y las preguntas e intervenciones de las tres magistradas liberales —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— parecieron avalar los argumentos del grupo de estados y de las compañías que retaron los aranceles en las cortes.

Estas fueron cuatro de las cuestiones en las que se enfocaron los magistrados:

¿Puede Trump imponer aranceles sin pasar por el Congreso?

El abogado del gobierno, John Sauer, rechazó que en estos dos casos sobre los aranceles entre en juego el principio de la 'doctrina de cuestiones importantes', porque la Ley IEEPA da "amplios poderes" a un presidente para abordar emergencias en el frente externo. Y que en este caso Trump recurrió a la ley para afrontarlas "regulando las importaciones" y no para colocar impuestos que eleven los ingresos del gobierno.

Pero el juez Roberts expresó duda de ello. "Parece que puede ser aplicable de forma directa (en estos casos). El magistrado le planteó que la Ley IEEPA nunca se había utilizado para fijar aranceles y que en este caso se ha usado para ponerlos a cualquier producto, de cualquier país, en cualquier cantidad y en cualquier duración.

"Eso parece ser una autoridad mayor. ¿Por qué no aplica en esta instancia?", dijo Roberts. En este caso "se ejerce el poder imponiendo aranceles, ¿correcto? Y el estatuto no utiliza la palabra 'aranceles'", agregó.

Sauer también defendió que el presidente tiene potestad de imponer los aranceles porque se trata de un asunto de política exterior. Pero el juez Gorsuch le cuestionó que, si eso es así, cómo el Congreso podría entonces en algún momento retomar el poder arancelario.

"El Congreso no puede retomar este poder una vez se lo ha entregado al presidente. (...) Es un crecimiento gradual de poder en la Rama Ejecutiva que sale desde los representantes elegidos por el pueblo", dijo Gorsuch.

El abogado del grupo de compañías que demandó al gobierno, Neal Katyal, argumentó que el "Congreso sabe exactamente cómo delegar sus poderes arancelarios" y que existen varios estatutos para ello que, a su vez, contienen límites. La Ley "IEEPA no se parece en nada a esas leyes", agregó.

La ley invocada por Trump permite "regular importaciones", ¿eso significa imponer aranceles?

El gobierno de Trump asegura que el lenguaje de "regular importaciones" que contiene la Ley IEEPA no deja lugar a dudas de que con ella se pueden imponer aranceles. Los demandantes afirman que, en este caso, "regular" permite otras medidas comerciales, pero no fijar impuestos.

Para el procurador Sauer, "regular" y otros verbos que aparecen en la Ley IEEPA son "espaciosos" en cuanto a interpretaciones judiciales, algo que fue debatido por las juezas Barrett, Kagan y Sotomayor.

La ley "tiene muchos verbos, muchas acciones que se pueden tomar bajo este estatuto, pero no tiene el que usted quiere", refutó Kagan.

"No entiendo su argumento. No se trata de un artículo. Es poder del Congreso, no del presidente el fijar impuestos. Y quieres decir que los aranceles no son impuestos, pero eso es precisamente lo que son", le dijo Sotomayor.

"Nos olvidamos de un punto muy fundamental, que es que la Constitución está estructurada de manera que, si se me pedirá que pague por algo como ciudadana, debe hacerse a través de una ley generada por el Congreso, y el presidente tiene poder para vetarla o no, pero no me van a imponer impuestos salvo que ambos, el Ejecutivo y la Legislatura, hayan tomado esa decisión", dijo en otro momento.

"Si el estatuto da poder sin límites al presidente para imponer ese tipo de impuestos, ¿no requeriría más que la palabra regular?", acotó.

¿Hay instancias en la que los aranceles resultarían menos "extremos" que otras medidas?

Más allá de lo que dice expresamente la ley, en la audiencia se habló también sobre qué otras cosas permite la ley, como por ejemplo frenar por completo las importaciones desde un país determinado como esgrimió el abogado de los estados demandantes, Benjamin Gutman.

En este momento, el juez Kavanaugh pareció sugerir que entonces hay instancias en las que un arancel de un porcentaje bajo sería menos "extremo" que frenar totalmente las importaciones.

El juez Alito "puso de relieve el punto de una emergencia real. Le estás quitando al presidente herramientas cuando la autorizada es mucho más extrema", dijo Kavanaugh. "Sería un poco inusual verlo de esa manera", dijo el magistrado. "Pero tomo tu respuesta, (bloquear importaciones por completo) es diferente a fijarles un impuesto y sé que tienes que defender esa línea", le dijo a Gutman.

¿Qué pasaría si hay que devolver el dinero recaudado de los aranceles en disputa?

Cómo se resolvería "el enredo" que se crearía entonces, fue lo que preguntó la jueza Barrett al abogado Gutman, quien reconoció que sería un proceso difícil.

"Hay todo un volumen de leyes comerciales y (...) guías para todos estos procedimientos administrativos. Es algo muy complicado", respondió.

